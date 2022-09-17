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Україну треба підтримувати всіма силами, бо Путін піде далі, - прем’єр Чехії Фіала під час зустрічі з Кличком

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко,фіала

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою у Празі. Обговорювалися питання подальшої підтримки України в економічній, гуманітарній та військовій сферах.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Чехії, яка сьогодні головує в Євросоюзі, за підтримку європейських прагнень України і за всю ту допомогу, яку ви надаєте. Вдячні і за ставлення до українців – ваша держава надала тимчасовий прихисток 460 тисячам українських громадян, які рятувалися від війни. Ми це цінуємо. Ми сьогодні боремося і за свободу кожного європейця, насправді. Не варто думати, що Росія зупиниться, якщо завоює Україну. Це не так. Тому єдність цивілізованого світу навколо України – запорука миру в усій Європі", – наголосив Віталій Кличко.

Петр Фіала запевнив у подальшій допомозі Україні та зазначив, що підтримка чеським суспільством українців не послабилася. Хоча Росія й намагається тиснути на громадську думку європейських країн високими цінами на енергоресурси, масованою пропагандою.

"Чехія з самого початку агресії Росії – з 2014 року – розуміла, що підтримувати Україну треба всіма силами. Бо Путін піде далі. І це не перебільшення, що ви воюєте сьогодні і за нас – європейців. А ми повинні витримати цей складний період, який нас чекає взимку, та надалі вам допомагати", – підкреслив прем’єр Чехії.

Як повідомлялося, Віталій Кличко під час візиту до Праги взяв участь у засіданні бюро Європейського комітету регіонів, де обговорювалася тема відбудови та відновлення України. Під час засідання Кличко був нагороджений почесним сертифікатом члена Європейського комітету регіонів.

Також Віталій Кличко виступив у резиденції мера Праги перед постійними представниками (послами) 27 країн-членів ЄС при Євросоюзі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Слово "путін" вживають всі, крім Зеленського.
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17.09.2022 11:36
+7
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17.09.2022 11:56
+5
Презідент Чехії підтримує
А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️

Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 12:06
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Слово "путін" вживають всі, крім Зеленського.
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17.09.2022 11:36 Відповісти
так ..так ...коли вони в Україні ,аж підтримують...як тільки втікнуть,то давайтє дагаварівацца..як приклад ото оонівське чмо гутьєреш
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17.09.2022 11:39 Відповісти
Кличко виступав актуально і добре. Його слухали. Жаль що не в політиці
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17.09.2022 11:40 Відповісти
я вже знаю,що значить слухатися Вітальку.особливо якщо це стосується землі під забудову Віталькою....
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17.09.2022 11:47 Відповісти
На словах Кличко державний діяч-патріот,а насправді: в Києві під забудову наближеним забудовникам відбирає приміщення (і земельну ділянку) у підрозділів Міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, які зберігають вакцини,гуманітарку медпризначення,займаються Ковідом... по вул.Ломоносова,10
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17.09.2022 11:46 Відповісти
Ви для цього допису зареєструвалися? Скільки отримали від подоляка? Не можете слухати Кличко, слухайте перли зе
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17.09.2022 11:54 Відповісти
На словах Кличко державний діяч-патріот,а насправді: в Києві під забудову наближеним забудовникам відбирає приміщення (і земельну ділянку) у підрозділів Міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, які зберігають вакцини,гуманітарку медпризначення,займаються Ковідом... по вул.Ломоносова,10 .Я пишу правду. Медики скоро будуть пікетувати адміністрацію Кличка-Столара. що цікаво,Віталька подав у суд з метою забрати будівлю з "благородною " метою- бачте у Печерського суду.....немає приміщення для архіву!! А насправді забудовники хочуть коробку ставити....
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17.09.2022 17:11 Відповісти
Фіала молоток.
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17.09.2022 11:54 Відповісти
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17.09.2022 11:56 Відповісти
Презідент Чехії підтримує
А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️

Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 12:06 Відповісти
Хмырь мавзолейный не пойдет дальше...кобыла Будулая сломалась а Украине...,дальше только Гаага...трибунал и позорная смерть на столбе .☠️..или в бункере...☠️🦍
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17.09.2022 12:28 Відповісти
 
 