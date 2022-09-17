Україну треба підтримувати всіма силами, бо Путін піде далі, - прем’єр Чехії Фіала під час зустрічі з Кличком
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Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою у Празі. Обговорювалися питання подальшої підтримки України в економічній, гуманітарній та військовій сферах.
Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні Чехії, яка сьогодні головує в Євросоюзі, за підтримку європейських прагнень України і за всю ту допомогу, яку ви надаєте. Вдячні і за ставлення до українців – ваша держава надала тимчасовий прихисток 460 тисячам українських громадян, які рятувалися від війни. Ми це цінуємо. Ми сьогодні боремося і за свободу кожного європейця, насправді. Не варто думати, що Росія зупиниться, якщо завоює Україну. Це не так. Тому єдність цивілізованого світу навколо України – запорука миру в усій Європі", – наголосив Віталій Кличко.
Петр Фіала запевнив у подальшій допомозі Україні та зазначив, що підтримка чеським суспільством українців не послабилася. Хоча Росія й намагається тиснути на громадську думку європейських країн високими цінами на енергоресурси, масованою пропагандою.
"Чехія з самого початку агресії Росії – з 2014 року – розуміла, що підтримувати Україну треба всіма силами. Бо Путін піде далі. І це не перебільшення, що ви воюєте сьогодні і за нас – європейців. А ми повинні витримати цей складний період, який нас чекає взимку, та надалі вам допомагати", – підкреслив прем’єр Чехії.
Як повідомлялося, Віталій Кличко під час візиту до Праги взяв участь у засіданні бюро Європейського комітету регіонів, де обговорювалася тема відбудови та відновлення України. Під час засідання Кличко був нагороджений почесним сертифікатом члена Європейського комітету регіонів.
Також Віталій Кличко виступив у резиденції мера Праги перед постійними представниками (послами) 27 країн-членів ЄС при Євросоюзі.
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А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️
Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .
Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину
Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".
Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.
Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.
Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.
"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.
Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17