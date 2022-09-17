УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13929 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 977 15
війна (56174) Польща (5140) Росія (47133) СРСР (323) Дуда (617)

Дуда в річницю нападу СРСР на Польщу: Росія зараз хоче того ж, що й у 1939 році

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дуда

Президент Анджей Дуда написав статтю до річниці нападу СРСР на Польщу під час Другої світової війни. У ній польський президент звинувачує Росію в імперіалізмі та прагненні відновити радянську імперію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Польський лідер нагадав, що СРСР вступило у війну всього майже одночасно з Третім рейхом, причому на його стороні, але про це мало знають на Заході.

"Ось чому я вважаю за необхідне постійно нагадувати про цю подію, яка стала доленосною для моєї Батьківщини та інших країн Центральної і Східної Європи на наступні пів століття", - наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що незалежність Польщі та інших країн Східної та Центральної Європи, яку вони здобули у кінці 1980-х і на початку 1990-х років "завжди була сіллю в очах російських імперіалістів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе та поверне всі окуповані Росією території, - Дуда

"Тому, щойно оговтавшись від шоку втрати сталінської сфери впливу, вони почали намагатися відновити імперію. Ми пам'ятаємо напад на Грузію у 2008 році. Ми пам'ятаємо кількаразове жорстоке придушування визвольних рухів у Білорусі та Україні. Нарешті ми пам'ятаємо агресивну політику Росії щодо незалежної України, збройну анексію Криму та Донбасу у 2014 році та повномасштабну геноцидну війну з суверенною українською державою, яка триває з 24 лютого. ...

Немає сумніву в тому, що імперська Росія знову прагне до експансії в інші держави. Вона хоче того ж, що й у 1939 і 1940 роках, коли діяла в союзі з нацистською Німеччиною, і у 1945-1991 роках, коли самостійно керувала нашими країнами", - пише Дуда.

Він запевнив, що Польща та інші держави регіону більше не дозволять цьому повторитися.

"Це питання життя і смерті, збереження ідентичності та виживання. Це питання нашого майбутнього, безпеки й процвітання", - підсумував польський президент..

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вимагатиме від Росії повернути картини, вкрадені під час Другої світової, - міністр культури Глінський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Ще в 2008 коли рашка напала на Грузію потрібно було придушити на корню цю гідру
показати весь коментар
17.09.2022 12:09
+10
Друзья-таваріщі. Брест 1939.
показати весь коментар
17.09.2022 12:14
+10
Ви ще совітам за 1932-33 роки подякуйте, за "збереження" населення в межах кордонів ентічної України.
показати весь коментар
17.09.2022 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще в 2008 коли рашка напала на Грузію потрібно було придушити на корню цю гідру
показати весь коментар
17.09.2022 12:09 Відповісти
Я добре пам'ятаю як тодішні 73% бігали з російськими наративами про "гризунів" і Саакашвілі що їв краватку.
Тоді батьки ******** зебілів що голосували за регіоналів і яника, були повністю ментально в проросійському медіапросторі.
Так само як і їх батьки в 1991 році носились з Кравчуком, розповідаючи що Чорновіл буде розвалювать заводи і жерти розіп'ятих мальчиків
показати весь коментар
17.09.2022 15:35 Відповісти
Друзья-таваріщі. Брест 1939.
показати весь коментар
17.09.2022 12:14 Відповісти
В будущем надо будет обязательно поставить памятник совместному параду гитлеровцев с совками на месте брестской "крепости". Интересный факт, прямые потомки тех, кто братался с Гитлером, подписывал сговор молотова-риббентропа, развязал вторую мировую сейчас сидят в кремле.
показати весь коментар
17.09.2022 12:20 Відповісти
Німець навіть перчатки не зняв.
показати весь коментар
17.09.2022 12:27 Відповісти
А нас фашистами кацапи прозвали.
показати весь коментар
17.09.2022 12:26 Відповісти
швидше того,що у 1921роцi.коли була окупована Украiнська Народна Республiка,пiсля чого армiя тухачевського з будьоним дiйшла до Варшави,де була розбита Пiлсуцьким!
показати весь коментар
17.09.2022 12:23 Відповісти
На похорони пілсудського приїжджав особисто гітлер, і в ті часи німці дуже тісно співпраювали з поляками. Про це дуда не сказав у свої статті.
показати весь коментар
17.09.2022 12:41 Відповісти
...а як спiвпрацювала з режимом гитлера радянська влада?за обсягами поставок ресурсiв незрiвняно не з ким!плюс вся верхiвка люфтваффе, включаючи герiнга,стажерувалася в тридцятi роки в лiпецьку.
показати весь коментар
17.09.2022 13:20 Відповісти
І вимагали у Польщі повернути "Польський коридор " до складу Німеччини.
показати весь коментар
17.09.2022 18:43 Відповісти
Давайте казати правду, якими б совєти не були хєровими, однак в 1939-му вони відновили кордони етнічної України. За що їм велике спасибі. Інша справа, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя, Засяння залишилися у ляхів і там повністю знищена українська ідентичність, ну це вже інше питання.
показати весь коментар
17.09.2022 12:39 Відповісти
Ви ще совітам за 1932-33 роки подякуйте, за "збереження" населення в межах кордонів ентічної України.
показати весь коментар
17.09.2022 12:57 Відповісти
правда - завжди гірка. І кожен народ розхльобує те, що заварив.
Якби придурок гітлер не напав на Польщу і не напав на Бельгію, та Францію і не бомбив Британію, а терпляче чекав походу на захід москалів. то він би був жертвою а не агресором. І йому б американці надавали б ленд-ліз.
показати весь коментар
17.09.2022 13:29 Відповісти
Що ти мелеш? Закерзоння віддали полякам саме радянська влада. Саме вона підлещуючись до маріонеткової комуністичної Польщі віддала їм і Холмщину і Підляшшя і Лемківщину з Надсянням і Західну Бойківщину.
І саме совєти надоумили поляків провести "Операцію Вісла" у 1947 році
показати весь коментар
17.09.2022 15:30 Відповісти
Тільки українці на цей раз вже з поляками на одній стороні, на відміну від 1939 року коли вони тікали з польської армії по домівках, не бажаюючи воювати за тих хто відносився до них зневажливо
показати весь коментар
17.09.2022 15:27 Відповісти
 
 