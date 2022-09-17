Дуда в річницю нападу СРСР на Польщу: Росія зараз хоче того ж, що й у 1939 році

Президент Анджей Дуда написав статтю до річниці нападу СРСР на Польщу під час Другої світової війни. У ній польський президент звинувачує Росію в імперіалізмі та прагненні відновити радянську імперію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Польський лідер нагадав, що СРСР вступило у війну всього майже одночасно з Третім рейхом, причому на його стороні, але про це мало знають на Заході.

"Ось чому я вважаю за необхідне постійно нагадувати про цю подію, яка стала доленосною для моєї Батьківщини та інших країн Центральної і Східної Європи на наступні пів століття", - наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що незалежність Польщі та інших країн Східної та Центральної Європи, яку вони здобули у кінці 1980-х і на початку 1990-х років "завжди була сіллю в очах російських імперіалістів".

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"Тому, щойно оговтавшись від шоку втрати сталінської сфери впливу, вони почали намагатися відновити імперію. Ми пам'ятаємо напад на Грузію у 2008 році. Ми пам'ятаємо кількаразове жорстоке придушування визвольних рухів у Білорусі та Україні. Нарешті ми пам'ятаємо агресивну політику Росії щодо незалежної України, збройну анексію Криму та Донбасу у 2014 році та повномасштабну геноцидну війну з суверенною українською державою, яка триває з 24 лютого. ...

Немає сумніву в тому, що імперська Росія знову прагне до експансії в інші держави. Вона хоче того ж, що й у 1939 і 1940 роках, коли діяла в союзі з нацистською Німеччиною, і у 1945-1991 роках, коли самостійно керувала нашими країнами", - пише Дуда.

Він запевнив, що Польща та інші держави регіону більше не дозволять цьому повторитися.

"Це питання життя і смерті, збереження ідентичності та виживання. Це питання нашого майбутнього, безпеки й процвітання", - підсумував польський президент..

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