У Миколаєві через аварію до вечора не буде води, - мер Сєнкевич

У Миколаєві через аварію на водопровідній мережі до 20:00 не буде водопостачання.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталась аварія на водопровідній мережі. Орієнтовно до 20:00 в місті не буде водопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника міста, бригада "Миколаївводоканалу" вже проводить ремонт і робить усе можливе, щоб якомога швидше подати воду в будинки.

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