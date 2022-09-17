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У Миколаєві через аварію до вечора не буде води, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Події

вода,миколаїв

У Миколаєві через аварію на водопровідній мережі до 20:00 не буде водопостачання.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталась аварія на водопровідній мережі. Орієнтовно до 20:00 в місті не буде водопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника міста, бригада "Миколаївводоканалу" вже проводить ремонт і робить усе можливе, щоб якомога швидше подати воду в будинки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Тримайся Миколаїв💙💛
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17.09.2022 12:11 Відповісти
При "совєтах", у Львові, кожен день, до вечора, не було води
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17.09.2022 12:47 Відповісти
 
 