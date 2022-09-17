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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 250 осіб, 216 гелікоптерів, 2 202 танків, 1 306 артсистеми та 4 701 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2202 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
  • артилерійських систем - 1306 (+4) од,
  • РСЗВ - 312 (+0) од,
  • засоби ППО - 168 (+1) од,
  • літаків - 251 (+1) од,
  • гелікоптерів - 216 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3),
  • крилаті ракети - 236 (+3),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од,
  • спеціальна техніка - 121 (+0).

Також читайте: З 5 по 12 вересня в Україні ліквідовано понад 57 елітних фахівців з армії РФ, - BBC

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 250 осіб, 216 гелікоптерів, 2 202 танків, 1 306 артсистеми та 4 701 броньована машина 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
сказано отлично -

Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
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17.09.2022 12:45
+10
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17.09.2022 12:47
+6
Херсон. Правий берег у оперативному оточені. Там все не дуже з логістикою. Мости розбиті, переправи теж під постійним вогневим контролем. Наша арта постійно насипає плюс авіація та HIMARS. ППО у кацапів, думаю там нормально покошмарили наші
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17.09.2022 14:20
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Интересно, сколько еще у кацапов самолетов в рабочем состоянии.
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17.09.2022 12:40 Відповісти
Меньше, чем уже сбитых ЗСУ.
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17.09.2022 12:41 Відповісти
Навряд чи. Хоча надувних гумових у рази більше
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17.09.2022 13:15 Відповісти
Еще, к сожалению, очень много. Вот сайт где можно посмотреть, количество уничтоженной техники русни в процентах от имеющей.
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17.09.2022 12:49 Відповісти
Увы, там ответа на мой вопрос нет. ЕСТЬ самолет как физическая единица и готов ли он к полетам, это не одно и тоже. Когда-то мелькала инфа, что процентов 40 - металобрухт. То есть стоят без комплектующих. Много авионики западного производства, которая уже не поставляется. А она имеет особенность выходить из строя. В таких случаях часть бортов тупо раздевают и перекидывают запчасти.
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17.09.2022 13:18 Відповісти
Техніку треба нищити, нищити і ще раз нищити! Нехай лапотніки розконсервовують полуторки і ЗІС-5
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17.09.2022 12:40 Відповісти
шось мало свинособачих трупів за ніч...
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17.09.2022 12:40 Відповісти
Там не враховані ті, що здохли у госпіталях (особливо в котлі під Херсоном), без належного медичного догляду
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17.09.2022 13:38 Відповісти
Херсону,чи Харкова???
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17.09.2022 13:41 Відповісти
Херсон. Правий берег у оперативному оточені. Там все не дуже з логістикою. Мости розбиті, переправи теж під постійним вогневим контролем. Наша арта постійно насипає плюс авіація та HIMARS. ППО у кацапів, думаю там нормально покошмарили наші
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17.09.2022 14:20 Відповісти
сказано отлично -

Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
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17.09.2022 12:45 Відповісти
а ти не зрозумів, чи просто ви'їбнутися захотів , розумнику? Ти подивись ролики з війни, принциповий ти наш, як фаріонша, якою мовою розмовляють бійці на фронті? І ди на передову і там проповідуй, недоу...
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17.09.2022 16:09 Відповісти
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17.09.2022 12:47 Відповісти
сьогодні щось дуже довго хороших касапів рахували. Через тепловізор? Забули, що їх в тепловізор не видно?
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17.09.2022 12:56 Відповісти
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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17.09.2022 13:32 Відповісти
Час назад Роман Цимбалюк вбросил в Ютьюбе интересный видос по поводу армии рабZeи...если коротко..то у путлера по факту есть пять армий...одна контрактная,одна Зэковская, одна срочники,одна вагнерская,одна спецназовская...,Рома все по косточкам разложил слушая путлера на встрече с какими то пропагандонами...не то студентами ...
Слава ВСУ♥️🖤💪💪
Слава Україні 💙💛👍👍
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17.09.2022 13:21 Відповісти
А в "телеграм-канал" про втрати українців дані дав Шойгу? Чи Канашенков? Чи Кісєльов зі Скабєєвою? Так вони вже і "Київ за три дні взяли" і авіацію українську з ПВО СІМ РАЗІВ знищили!
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17.09.2022 14:42 Відповісти
Все... Почалося... 4 доби підряд "кістка читачам" по 200 "штук знищених" . Стабільно... Некомільфо ажніяк... Хоча б харю зещуриска не вліплювали, то вже най би було... А так...
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18.09.2022 10:22 Відповісти
 
 