7 485 32
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 250 осіб, 216 гелікоптерів, 2 202 танків, 1 306 артсистеми та 4 701 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2202 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
- артилерійських систем - 1306 (+4) од,
- РСЗВ - 312 (+0) од,
- засоби ППО - 168 (+1) од,
- літаків - 251 (+1) од,
- гелікоптерів - 216 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3),
- крилаті ракети - 236 (+3),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од,
- спеціальна техніка - 121 (+0).
Топ коментарі
+21 Великая Исландия
показати весь коментар17.09.2022 12:45
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.09.2022 12:47
+6 Victor Oles
показати весь коментар17.09.2022 14:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания
До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице
Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
Слава ВСУ♥️🖤💪💪
Слава Україні 💙💛👍👍