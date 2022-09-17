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На Донеччині заборонено несанкціонований в’їзд на територію деокупованих тергромад, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецька

Відтепер на Донеччині заборонений несанкціонований в’їзд на територію деокупованих територіальних громад області. Діятиме заборона до завершення проведення у цих населених пунктах стабілізаційних заходів.

Відповідне розпорядження підписав голова обласної держадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко на виконання розпорядження Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, з 16 вересня 2022 року запроваджуються заходи особливого режиму в’їзду і виїзду, руху транспортних засобів на деокуповані території шляхом заборони несанкціонованого (без відповідного дозволу) в’їзду громадян, іноземців та осіб без громадянства, переміщення транспортних засобів на територію деокупованих територіальних громад Донецької області.

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Заборона діятиме до завершення проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.
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Деокупованих територій,хороші слова
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17.09.2022 13:49 Відповісти
І знову-"Здрастє".Треба мати дозвіл.Він "звичайно" безплатний".Цікаво блокпости вже стоять, для перевірки дозволу?Ось і прийшов накінець то нормальний заробіток для військових адміністрацій...
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17.09.2022 14:38 Відповісти
 
 