Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, - глава розвідки Пентагону Беррієр
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Директор розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його "операції". Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку", - сказав Беррієр на конференції в п'ятницю.
Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але "воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт".
Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що "не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану - контролю над Україною".
Будь ласка, зачекайте...
1. Звалити по тихому з Украъни
2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
я лично с ее котом не знакома, но не сомневаюсь, что она сказала чистую правду
я понимаю, что так не будет.
но думаю, они сами себя накажут
так накажут, что в самых кошмарных снах нам бы не привиделось
жаль что нельзя весь этот чумной барак обнести бетонной стеной высотой с дамбу хорошую
и чтоб они сидели там и не вылазили скерху крышкой накрыть.
чтоб сами себя убивали, насиловали, грабили, насиловали и убивали, убивали убивали
спалити 1/5 суші!
а про вуглецеве забруднення Ви подумали?
я за тотальне Інспектування території рашки !
оно изначально пришло через терракты
оно ими занималось все время своего правления
кто сказал, что оно способно на что то другое помимо воровства и насилия?
или уходить оно будет не через кровь и смерти?
страшно, что за эти двадцать два года он вырастил под себя целую страну таких же упырей.
https://www.youtube.com/watch?v=QcLwaxXuj4k
Він і про чинні наявні плани пмоневолення нас правди не каже, вперся в "денацифікацію" та в іншу лабуду.
Так, це звичайно старий мотлох, але не гірший від Су-25!
І для ударів по кацапам з малих висот, згодиться!
та й зараз не чути про завантаження ВПК 24/7
"Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст, кроме нас, а если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю, а вот если мы её дадим, они её не дадут".
Марго Симоньян представила геополитический анализ ситуации так, чтобы было понятно её начальнику.
https://twitter.com/i/status/1571031968862834691
Ми ж розумніші за це старе опудало,і для нас очевидно - воно прийшло знищити нашу націю,українську мову,історію,культуру,зробити нас рабами безправними.
вони нічого не роблять ініціативно, лише реагують на те, що ініціативно роблять москалі.
ось і цей директор чекає що придумає путін?
а сам хіба щось придумав?