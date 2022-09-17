Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, - глава розвідки Пентагону Беррієр

Директор розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його "операції". Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку", - сказав Беррієр на конференції в п'ятницю.

Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але "воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт".

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що "не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану - контролю над Україною".

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