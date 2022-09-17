ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ

ПВК "Вагнера" примусово відправляє ув’язнених російських колоній на війну з Україною.

У розпорядженні російського видання SOTA опинилося листування ув'язненого ВК-4 Марій Ел з його колишньою дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з нього, вербувальники відбирають ув'язнених, які відбувають покарання за вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж та розбій. Після цього їх викликають на вахту, "і все: там вантажать у воронок - і на аеродром". При цьому, як пише видання, ув'язненим обіцяють гроші та амністію за пів року на фронті.

За даними видання, сама можливість вивезення ув'язнених з колоній на війну оформляється як етапування для слідчих дій по лінії СК та ФСБ, чиї співробітники зараз працюють на контрольованих Росією територіях України.

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Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України. При цьому родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла.

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