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ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ПВК "Вагнера" примусово відправляє ув’язнених російських колоній на війну з Україною.

У розпорядженні російського видання SOTA опинилося листування ув'язненого ВК-4 Марій Ел з його колишньою дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з нього, вербувальники відбирають ув'язнених, які відбувають покарання за вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж та розбій. Після цього їх викликають на вахту, "і все: там вантажать у воронок - і на аеродром". При цьому, як пише видання, ув'язненим обіцяють гроші та амністію за пів року на фронті.

За даними видання, сама можливість вивезення ув'язнених з колоній на війну оформляється як етапування для слідчих дій по лінії СК та ФСБ, чиї співробітники зараз працюють на контрольованих Росією територіях України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західним партнерам варто продовжувати озброювати Україну, щоб завербовані РФ злочинці не дісталися до їхніх будинків, - МЗС

ПВК Вагнера примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ 01
ПВК Вагнера примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ 02
ПВК Вагнера примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ 03

Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України. При цьому родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла.

Також читайте: Власник ПВК "Вагнер" Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
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17.09.2022 13:54
+8
Даже уголовники сразу прощаются со своими ненаглядными. Знают что такое "поездка в Украину")
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17.09.2022 14:09
+7
Скрепы закончились, кандалы пошли в ход.
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17.09.2022 13:56
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17.09.2022 13:54 Відповісти
Скрепы закончились, кандалы пошли в ход.
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17.09.2022 13:56 Відповісти
"Я тебя буду любитьь до последнего вдрюха.."
- Я о ней всегда думаю....
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17.09.2022 13:59 Відповісти
сльози радости мешают мне гаварить.. і сопли тоже
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17.09.2022 15:09 Відповісти
"русь сідящая".. .а вже є "русь рефрежираторная"," русь подзємная" ЗСУ усіх кацапів гарненько посортує по русях.
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17.09.2022 13:59 Відповісти
ой дебилы *** сами создают ОПГ в Рашинском пространстве на Украине они не будут --а вот получив оружие, боеприпасы, танки, технику.... Ох это даже никаким бандюкам такого счастья не светило... ведь урки- тем более по убийствам, пожизненники, бандиты понимают что никакие амнистирования не имеют силы в России.... что после когда все уляжется им еще за побег добавят.. дело Навального забылось как то ведь его лично Путин амнистировал..... а потом посадил вноь обвинив в укрывательстве и нарушениях УДО..и дали больше- чем первый раз... страну Рашку захлестнет на пяток лет война банд и ОПГ.....
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17.09.2022 14:03 Відповісти
а вот получив оружие, боеприпасы, танки, технику....

Да-да, максимум лопаты выдадут.
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17.09.2022 14:33 Відповісти
"русь сідящая на бутылке"

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17.09.2022 14:08 Відповісти
руZZкие не все предусмотрели

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17.09.2022 14:23 Відповісти
Утилизация Шариковых Путлера набирает темпы...,алканавты,наркоши,зэки и прочий сброд типа генералитет кремлёвского Вермахта уходит по тихому...в подвалах Лубянки...,недавно красиво ушел главред Комсомольской правды. Катаясь на катере неудачно упал в воду и не всплыл на Дальнем востоке 🤣
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17.09.2022 14:07 Відповісти
Горю, значит, я в танке. В верхний люк - кругом укропы. Открываем с братвой нижний, ползём, а там менты.
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17.09.2022 14:08 Відповісти
Даже уголовники сразу прощаются со своими ненаглядными. Знают что такое "поездка в Украину")
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17.09.2022 14:09 Відповісти
Кресты на пузе.
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17.09.2022 14:10 Відповісти
Фейк! Расіяне так не можу... мля, що я пишу!
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17.09.2022 14:19 Відповісти
ви касабчики фото робіть зразу.. на бесмертний обосраний полк...
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17.09.2022 15:10 Відповісти
Чергове гарматне м*ясо з радістю відправляється на убой.
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17.09.2022 15:34 Відповісти
 
 