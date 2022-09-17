У лікарні померли "мобілізовані" в армію рашистів маріупольці 2003 та 2004 років народження. Згоріли у російському танку, - Андрющенко

За інформацією радника Маріупольського міського голови петра Андрющенка, вчора у Маріуполі померло двоє хлопців 2003 та 2004 років народження.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців. 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків. Обидва горіли в російському танку. Обидва опинились в армії рашистів після окупації", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що обидва потрапили в армію окупантів через приховану мобілізацію в "пожежні інспектори".

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"Можна і надалі заперечувати відсутність прихованої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку", - додав він.