У лікарні померли "мобілізовані" в армію рашистів маріупольці 2003 та 2004 років народження. Згоріли у російському танку, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією радника Маріупольського міського голови петра Андрющенка, вчора у Маріуполі померло двоє хлопців 2003 та 2004 років народження.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців. 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків. Обидва горіли в російському танку. Обидва опинились в армії рашистів після окупації", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначає, що обидва потрапили в армію окупантів через приховану мобілізацію в "пожежні інспектори".
"Можна і надалі заперечувати відсутність прихованої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
я поки жодного, про що жалкую, але є обставини, пояснювати немаю наміру.
+ 100 !
вони загинули в бою, проти ЗСУ, маючи в руках не автомат, а ТАНК !!!!
робіть висновки: чи можна втекти до ЗСУ на танку ?
Ну а о том, что все нормальные люди, которые сами не выехали по разным причинам, давно уже переправили свою молодежь в Днепр и Киев даже и не говорю.
Андрій Саган , а в танк вони могли полізти не тільки по причині "застрелимо родину" а наприклад по причині "подзаработать бабла а то работівмариуполенет" ?
Андрій Саган , і Маріупольці за 6 місяці і всі жителі окупованого Донбасу за 8 років могли спокійно виїхати або до нас або до них. Всі що залишились - це або "путйЄн введі вайска
в ачко", або як писав один з ораторів - "ждуни", які від "работИнетБаблаПодкосить" - лізуть і в такни і в окопи орків
адекватность молодняка под сомнением..
Але вони вибрали чомусь кацапський танк та поїхали вбивати наших захісників, а може й мирних громадян.
В нєкрологє так і напішут-сгарєлі на работє.
але для чого Україна витратила колосальні кошти за 8!років на пропаганду і виховання уМаріуполі та різним там чиновникам, якщо ці два придурка полізли у рюзькій танк воювати