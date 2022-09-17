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Переговори США та України щодо F-16 і Patriot тривають, але непублічно, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Україна припинила публічні звернення до США щодо надання такого високотехнологічного озброєння, як винищувачі F-16, ППО Patriot та бойові безпілотники MQ-1C Gray Eagle, проте переговори на цю тему продовжуються.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання Politico.

За словами анонімних джерел редакції, "кампанію зі зниження публічності (цих переговорів. - Ред.) вели радники Зеленського у Києві та ключові посередники у Вашингтоні. Подібна дружня порада виходила і від самої адміністрації Байдена, яка закликала Київ зосередитися на тому, що йому зараз необхідно, щоб витіснити російські війська з позицій на сході та півдні України".

Тим часом з огляду на великий попит на винищувачі F-16 у союзників США Київ "ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться", цитує Politico своє джерело. Рішення про передачу Києву систем Patriot має ухвалити президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще немає, - Резніков

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
по Байдену це вам не по Рузвельту
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17.09.2022 16:21
+5
Або нам дають зброю і війна у нас, або ми програємо війну без їх зброї і війна вже у них..., Захід це добре усвідомлює...
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17.09.2022 15:56
+5
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17.09.2022 16:04
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сильне слово -перемовини.

ми жебракуємо а на нас плюють крізь зуби.

ось так коректніше.
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17.09.2022 15:46 Відповісти
Або нам дають зброю і війна у нас, або ми програємо війну без їх зброї і війна вже у них..., Захід це добре усвідомлює...
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17.09.2022 15:56 Відповісти
Для країн НАТО рашка не представляє загрози від слова «зовсім». І якщо до початку були якісь «побоювання», то зараз їх немає зовсім.
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17.09.2022 16:02 Відповісти
не согласен
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17.09.2022 16:59 Відповісти
Думаю, що 120 000 військових США в ЄС, зараз посміхнулися
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17.09.2022 17:23 Відповісти
я видел столтенберга с дрожащей челюстью и макрона с перепуганными глазами. И они не улыбались
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17.09.2022 18:06 Відповісти
Це правда, ці двоє народились переляканими))) ще шольц ))
і я ж написав, що станом на зараз побоювання розвіялись.
спростимо задачу 120000 США в наявності зараз, планується збільшити до 300 000. +Британія, + Польща, + Балтія, и ще там є свідомі товариші. + їхнє озброєння, всі вже переконались що це космос у порівнянні з кацапськими аналоговнетами, і це при тому що ми не використовуємо ф-35 , B-2 Spirit, флот, томагаввки, танки, MQ-9 та інше, і все це діє в комплексі+ розвідувальні можливості.

Макрону вибори треба було виграти))) зараз він майже «орел».
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17.09.2022 18:55 Відповісти
ні, не усвідомлює.

польща усвідомлює.

литва, латвія та естонія.

всі инші - ні.

бо нам і досі замість зброї дають подачки.
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17.09.2022 17:25 Відповісти
Не ссы в труссы ,хрюсский ,постоянно дают современное оружие,дойдет дело и до ф-16
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17.09.2022 17:00 Відповісти
ось-ось розпочнеться ленд-ліз по Байдену
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17.09.2022 15:47 Відповісти
по Байдену це вам не по Рузвельту
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17.09.2022 16:21 Відповісти
Базіканина йде про F16,
найімовірніше дадуть інші...
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17.09.2022 15:54 Відповісти
під ковдрою?
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17.09.2022 15:58 Відповісти
Київ ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться 🤣 на Турецкую паску дадут )
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17.09.2022 15:59 Відповісти
пора бубе сватов к шведам засылать..
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17.09.2022 16:00 Відповісти
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17.09.2022 16:04 Відповісти
колысь цю штуку збыралысь збыраты у львови...
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17.09.2022 16:15 Відповісти
Прекрати. Лучше уж суржиком чем так
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17.09.2022 16:50 Відповісти
та да,перекладачі яндекса з гуглом дуріють...
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17.09.2022 16:54 Відповісти
Слаще дневного сна
И мамы субботней готовки
Могут быть новости
О сдохшем путине вовке
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17.09.2022 16:01 Відповісти
Хорошо, хоть про штурмовики А-10 не кулуарят: "прозвище" у самоля - Тандерболт. Наверняка "полслова" оставалось за океаном...
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17.09.2022 16:09 Відповісти
переговоры продолжаются тайно, но мы всё равно всем растрындим о чем и про что )) долбаные неугомонные журналисты, как же от вас вреда-то много во время этой войны...
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17.09.2022 16:36 Відповісти
Ні про що. Давно відомо,що українські льотчики проходили навчання на таких літаках. Прийде час і получить Україна суперову зброю,але самі також щось випускайте.
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17.09.2022 16:40 Відповісти
Украина "выпускает" самое важное-солдат, без них любое "супероружие" металлолом.
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17.09.2022 16:44 Відповісти
Перестаньте захисників прирівнюватти до металу. Вони просто сильно мотивовані, бо за спинами Буча Ізюм,могили закатованих. Їм потрібна новітню зброя,а не пусті слова і асфальт
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17.09.2022 19:33 Відповісти
В 14 не было ни Бучи,ни Изюма и сражались. "Сами выпускайте"не я написал.
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17.09.2022 20:00 Відповісти
але самі також щось випускайте👍💯
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17.09.2022 16:46 Відповісти
Дмитрий Чекалкин до сих пор удивлен...каким способом прокуратура Украины умудрилась открыть 4 уголовных дела против Байдена...и сколько за это заплатили Беня и путлер...а Зеля потом орал ...почему мы не в НАТО...🤣
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17.09.2022 16:44 Відповісти
F-16можно поставить в Украину даже завтра, буквально.
Летать на них кто будет, когда ?
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17.09.2022 16:46 Відповісти
Е@ать, это бином Ньютона для наших лётчиков. Не так ли?
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17.09.2022 17:08 Відповісти
Американцам на это нужно 6мес.
Они дауны - не так ли !?
Или это для Вас не срок ?

Просто просмотрите как изменилась ситуация за неделю и прикиньте, что в такой ситуации пол года.
Нужно было отправить пилотов на обучение на утро второго дня войны и сегодня бы уже обсуждали только цвет самолётов, которые могли бы уже завтра прибыть в Украину. !!!
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17.09.2022 17:41 Відповісти
На что нужно 6 месяцев? На переучивание на другие самолёты? И на какие же самолёты они тратят полгода?😧
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17.09.2022 17:47 Відповісти
Ці літаки колись будуть,але не зараз.Тому що потрібно багато спеціалістів для обслуговування і інфраструктура.Пілоти це ще не найголовніше.
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17.09.2022 16:47 Відповісти
Тільки не потрібно американці розповідати що наші льотчики не полетять на F-16. Місяць навчання максимум.
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17.09.2022 17:05 Відповісти
А техслужба ? Це не сів,от винта і полетів. Українці прекрасні, талановиті,але є протоколи і є особливості. Працювати на М777 через навчання 3 місяці було.
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17.09.2022 19:36 Відповісти
..цыц,меньше знаешь,лучше спишь..Slava Velykoi Ukraine...
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17.09.2022 19:52 Відповісти
знание сила...
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17.09.2022 21:10 Відповісти
 
 