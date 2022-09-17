Переговори США та України щодо F-16 і Patriot тривають, але непублічно, - Politico
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна припинила публічні звернення до США щодо надання такого високотехнологічного озброєння, як винищувачі F-16, ППО Patriot та бойові безпілотники MQ-1C Gray Eagle, проте переговори на цю тему продовжуються.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання Politico.
За словами анонімних джерел редакції, "кампанію зі зниження публічності (цих переговорів. - Ред.) вели радники Зеленського у Києві та ключові посередники у Вашингтоні. Подібна дружня порада виходила і від самої адміністрації Байдена, яка закликала Київ зосередитися на тому, що йому зараз необхідно, щоб витіснити російські війська з позицій на сході та півдні України".
Тим часом з огляду на великий попит на винищувачі F-16 у союзників США Київ "ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться", цитує Politico своє джерело. Рішення про передачу Києву систем Patriot має ухвалити президент США Джо Байден.
Будь ласка, зачекайте...
ми жебракуємо а на нас плюють крізь зуби.
ось так коректніше.
і я ж написав, що станом на зараз побоювання розвіялись.
спростимо задачу 120000 США в наявності зараз, планується збільшити до 300 000. +Британія, + Польща, + Балтія, и ще там є свідомі товариші. + їхнє озброєння, всі вже переконались що це космос у порівнянні з кацапськими аналоговнетами, і це при тому що ми не використовуємо ф-35 , B-2 Spirit, флот, томагаввки, танки, MQ-9 та інше, і все це діє в комплексі+ розвідувальні можливості.
Макрону вибори треба було виграти))) зараз він майже «орел».
польща усвідомлює.
литва, латвія та естонія.
всі инші - ні.
бо нам і досі замість зброї дають подачки.
найімовірніше дадуть інші...
И мамы субботней готовки
Могут быть новости
О сдохшем путине вовке
Летать на них кто будет, когда ?
Они дауны - не так ли !?
Или это для Вас не срок ?
Просто просмотрите как изменилась ситуация за неделю и прикиньте, что в такой ситуации пол года.
Нужно было отправить пилотов на обучение на утро второго дня войны и сегодня бы уже обсуждали только цвет самолётов, которые могли бы уже завтра прибыть в Украину. !!!