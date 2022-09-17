Понад 20 ймовірних пособників окупантів виявили в одному із сіл на Запоріжжі, - МВС

Правоохоронці встановили понад 20 осіб, які можуть співпрацювати з окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Так, поліцейські Запоріжжя провели відпрацювання села Приморське Василівського району.

"У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню", - розповіли в міністерстві.

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