Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ
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За тиждень у Херсонській та Запорізькій областях Росгвардія окупантів взяла в полон понад п’ятдесят осіб. Їх підозрюють "у зв’язках з українськими військовими та спецслужбами".
Про це повідомляє Росгвардія РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"У Херсонській та Запорізькій областях росгвардійці за тиждень "затримали" 52 підозрюваних у пособництві націоналістичним організаціям, СБУ та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Росгвардійці повідомляють, нібито виявили "дві схованки з озброєнням та боєприпасами", в яких були: ПТУР (протитанкова керована ракета), вісім реактивних піхотних вогнеметів, п'ять ручних протитанкових гранатометів і п'ять пострілів до них, дві протитанкові міни.
Топ коментарі
+9 Тетяна Тать
показати весь коментар17.09.2022 16:18
+8 Don Bessam dc0e2bc1
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+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар17.09.2022 16:37
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Будь ласка, зачекайте...
видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя, в своих преступлениях, те или иные псевдообоснования.
Де їхні заяви про порушення прав людини?Зате пильно придивляються щоб полонені рашисти ситно жерли,м'яко спали.