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полон (1294) Херсонщина (4221) Запорізька область (2556) полонені (1938) Росгвардія (84)

Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники

За тиждень у Херсонській та Запорізькій областях Росгвардія окупантів взяла в полон понад п’ятдесят осіб. Їх підозрюють "у зв’язках з українськими військовими та спецслужбами".

Про це повідомляє Росгвардія РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"У Херсонській та Запорізькій областях росгвардійці за тиждень "затримали" 52 підозрюваних у пособництві націоналістичним організаціям, СБУ та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Росгвардійці повідомляють, нібито виявили "дві схованки з озброєнням та боєприпасами", в яких були: ПТУР (протитанкова керована ракета), вісім реактивних піхотних вогнеметів, п'ять ручних протитанкових гранатометів і п'ять пострілів до них, дві протитанкові міни.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
набирают обменный фонд суки
видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
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17.09.2022 16:18
+8
так и будет продолжаться...
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
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17.09.2022 16:20
+3
Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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17.09.2022 16:37
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набирают обменный фонд суки
видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
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17.09.2022 16:18 Відповісти
в освобожденном Крыму, обменный фонд "зашкаливать" будет
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17.09.2022 16:40 Відповісти
То так,але цапам на киримську вату начхати.Як і на даунбасян с лугандонцями.Вони за для них ніколи не будуть "расєянами".Тому й останніх кидають у саму сраку.Сказав же їм Дімон"Грошей немає але ви тримайтесь..."Вони русскіє другого сорту.
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17.09.2022 17:03 Відповісти
Киримській ваті приготуватись
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17.09.2022 17:18 Відповісти
Вата в Одессе, Николаеве, в том же Херсоне. А в Крыму и Лугандоне не вата, но враги. И то что кацапам плевать на них, это их проблемы
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17.09.2022 17:31 Відповісти
Типичный приём террористов
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17.09.2022 16:45 Відповісти
так и будет продолжаться...
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
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17.09.2022 16:20 Відповісти
Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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17.09.2022 16:37 Відповісти
русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные.
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17.09.2022 16:58 Відповісти
і ці фашисти будуть патякати що десь там ущємляють якихось москалів?
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17.09.2022 17:15 Відповісти
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя, в своих преступлениях, те или иные псевдообоснования.
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17.09.2022 17:23 Відповісти
І де ті під&раси з міжнародних правозахисних організацій?
Де їхні заяви про порушення прав людини?Зате пильно придивляються щоб полонені рашисти ситно жерли,м'яко спали.
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17.09.2022 19:35 Відповісти
Кацапоандрофаги беруть заручників, як на західній УКРАЇНІ БРАЛИ ЗАРУЧНИКІВ під час ДСВ німецькі окупанти у відповідь на дії совіцького терориста кузнєцова. Вони потім самі хвалились що на місці своїх терактів проти німаків лишали сфальсифіковані документи ОУН_УПА. В юнацькі роки читав ті описи ветеранів нквд. Ще пам"ятаю призвіща совєцьких терористів:струтинський гнидюк довгер лісовська ну і палковнік мєдвєдєв-головний терорист. Через їх "гєроіческую борьбу" німці розстрілялт сотні волинян і галичан заручників.
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17.09.2022 22:18 Відповісти
 
 