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Новини За кордоном
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газ (2584) Німеччина (4511) нафта (703) Шольц Олаф (716)

РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дружба,нафта,німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", - зазначив канцлер.

За словами Шольца, Німеччина вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", - сказав канцлер ФРН.

Шольц додав, що на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

Також читайте: Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Хоч би скоріше.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
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17.09.2022 16:40
+6
и тоди шольц на рушнык з ****** станэ?
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17.09.2022 16:35
+5
То почни постачати "Леопарди " Україні,шольц. І газ найдеться 100%
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17.09.2022 17:02
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и тоди шольц на рушнык з ****** станэ?
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17.09.2022 16:35 Відповісти
не знаю куди воно стане, але танки все одно не продасть, навіть коли буйло буде його вішати...
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17.09.2022 17:31 Відповісти
Так замените на других поставщиков Киньте ***** , пусть подавится ‼️
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17.09.2022 21:03 Відповісти
Так тогда же немецкая нефть останется в россии и достанется ей за бесплатно.
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18.09.2022 00:14 Відповісти
Так закройте краник с транзитом
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17.09.2022 22:07 Відповісти
Привет, глянь цей канал Neo History (юб)
Это к вопросу "почему СНГ мурыжат без конца".... Эти земли очень нужны. Как и любой другой кусок который останется на плаву.
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19.09.2022 14:26 Відповісти
Назло бабусі відморожу вуха...
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17.09.2022 16:36 Відповісти
Хоч би скоріше.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
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17.09.2022 16:40 Відповісти
до мадьярів інший рукав іде, через Словачинну
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17.09.2022 16:58 Відповісти
ні, біля Бродів розгалуження: рукав до мад'ярів, а через Словаччину якраз може йти через Чехію і до німчури.
Я дивився схему тої дружби.
Ага, знайшов де: "Україна зупинила нафтопровід "Дружба" із-за неякісної нафти із РФ"
Зрозуміло, що німці основну масу нафти отримують через Білорусь...
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17.09.2022 17:21 Відповісти
так, біля Броди розділяється...тож все в наших руках, але до німців тільки з білоруського рукава

https://www.currenttime.tv/a/oil-druzhba-europe/29974760.html
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17.09.2022 20:14 Відповісти
після війни ми німакам спідниці будемо шити у промислових масштабах...
схоже переборщили з денацифіцікацією німчури союзники.
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17.09.2022 16:43 Відповісти
мда, гульфики Deutschen soldаten вже ні до чого
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17.09.2022 17:33 Відповісти
Саме в ці хвилини дуже гаряче в Дніпрі , кацапи веселяться 😠
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17.09.2022 16:46 Відповісти
тільки криваве горе на землях окупантів може зупинити цю ***** *****...
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17.09.2022 17:02 Відповісти
Бідненький!Бідненький Шольц...Яки там українці,що потерпають від руйнівних бомбардувань та війни з кацапньою,коли такі труднощі?!
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17.09.2022 16:53 Відповісти
А можно было бы ограничиться и дураками..
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17.09.2022 16:54 Відповісти
це жах
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17.09.2022 17:02 Відповісти
То почни постачати "Леопарди " Україні,шольц. І газ найдеться 100%
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17.09.2022 17:02 Відповісти
Точно, що чим швидше закінчиться з руснею, тим швидше налагодиться. Назад ходу немає.
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17.09.2022 17:06 Відповісти
ТАК ЭТО ЖЕ ГУТ! ЗЕР ГУТ!
Вот тогда немцы возможно и спросят со строй торговки сардельками мути Ангелы.
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17.09.2022 17:06 Відповісти
і "туристів"...)))
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17.09.2022 17:09 Відповісти
А фрау штази за дупу взяти через її друга владимира слабо?
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17.09.2022 17:15 Відповісти
Ну прямо всратися і не жити!
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17.09.2022 17:16 Відповісти
Бреше.
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17.09.2022 17:27 Відповісти
А ти гТольц сосни ***** ще разок,може дасть газ
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17.09.2022 17:32 Відповісти
Та плюньте ви вже на ту Росію, гер Шольц...
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17.09.2022 17:41 Відповісти
Шольц, сідай на мерса, пиши ззаду На мацкву, можєм павтаріть і гуглкарти тобі в поміч
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17.09.2022 17:43 Відповісти
Німеччині з її потенціними можливостями щодо біологічного пального можна взагалі відмовитися від російської нафти.
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17.09.2022 17:46 Відповісти
Вже "сто год" Адольфа немає, а сцикотність так і не падає..
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17.09.2022 18:08 Відповісти
яка котострофа!!!!!
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17.09.2022 20:45 Відповісти
Полное газовое и Нефтяное эмбарго против Мавзолейной Моли начнется с 1 января...
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17.09.2022 21:47 Відповісти
я выражаю озабоченность
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17.09.2022 22:00 Відповісти
Путка стал играться с краником ещё в 2006 году. Времени было более, чем достаточно, чтобы отрезать Путке краник
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17.09.2022 22:31 Відповісти
Жду не дождусь этого знаменательного события.
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17.09.2022 22:33 Відповісти
Ох і мудрий, аж страшно!
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18.09.2022 00:03 Відповісти
Німці терпіть. Не треба ображати путлера. Головне дати йому можливість зберегти літцо свиняче рило. А може він вас помилує і дасть газ.
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18.09.2022 13:10 Відповісти
 
 