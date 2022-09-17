РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", - зазначив канцлер.

За словами Шольца, Німеччина вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", - сказав канцлер ФРН.

Шольц додав, що на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

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