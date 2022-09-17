РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", - зазначив канцлер.
За словами Шольца, Німеччина вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.
"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", - сказав канцлер ФРН.
Шольц додав, що на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.
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Это к вопросу "почему СНГ мурыжат без конца".... Эти земли очень нужны. Как и любой другой кусок который останется на плаву.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
Я дивився схему тої дружби.
Ага, знайшов де: "Україна зупинила нафтопровід "Дружба" із-за неякісної нафти із РФ"
Зрозуміло, що німці основну масу нафти отримують через Білорусь...
https://www.currenttime.tv/a/oil-druzhba-europe/29974760.html
схоже переборщили з денацифіцікацією німчури союзники.
Вот тогда немцы возможно и спросят со строй торговки сардельками мути Ангелы.
літцосвиняче рило. А може він вас помилує і дасть газ.