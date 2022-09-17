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Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині в одного з окупантів виявили нашивку 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.
Як передає Цензор.НЕТ, фото оприлюднили в мережі.
У військового знайшли нашивки з рашистською символікою та написом "Мне не стыдно".
Зазначимо, крайня з права нашивка - емблема 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (64 ОМСБр).
У березні 2022 року військовослужбовці цієї бригади скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київськох області, а також підозрюються також у скоєнні масових вбивств в Андріївці Бучанського району.
Ця бригада окупантів дислокується в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край) та перебуває у складі 35-ї загальновійськової армії.
Топ коментарі
+33 Валдис Унар
показати весь коментар17.09.2022 17:15
+25 Алекс Мышкевич
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+9 Скул Бас
показати весь коментар17.09.2022 17:34
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Крайний правый значит приехал с Хабаровска Шоб сдохнуть в подсолнухах под Харьковом
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- Да, я украл стиралку и не жалею
Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
Нам - теж! Закопали як собаку і забули хто ти є!