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Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині в одного з окупантів виявили нашивку 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, фото оприлюднили в мережі.

У військового знайшли нашивки з рашистською символікою та написом "Мне не стыдно".

Зазначимо, крайня з права нашивка - емблема 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (64 ОМСБр).

У березні 2022 року військовослужбовці цієї бригади скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київськох області, а також підозрюються також у скоєнні масових вбивств в Андріївці Бучанського району.

Ця бригада окупантів дислокується в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край) та перебуває у складі 35-ї загальновійськової армії.

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Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини 01

Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Надеюсь "мне не стыдно" с трупа сняли.
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17.09.2022 17:15
+25
64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
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17.09.2022 17:18
+9
У трупів взагалі ні стида ні совісті )
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17.09.2022 17:34
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Надеюсь "мне не стыдно" с трупа сняли.
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17.09.2022 17:15 Відповісти
Саме так https://mobile.twitter.com/ZloyAtoshnik/status/1571079751355469824
Крайний правый значит приехал с Хабаровска Шоб сдохнуть в подсолнухах под Харьковом
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17.09.2022 17:20 Відповісти
следующие нашивки у руссни:
- Совесть? не слышал!
- Вор, мародёр, убийца - звучит гордо
- Да, я украл стиралку и не жалею
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17.09.2022 18:41 Відповісти
"Мертвые сраму не имут".
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17.09.2022 18:17 Відповісти
К кацапам это отношения не имеет.
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17.09.2022 19:10 Відповісти
найти владельца шевронов и самонарезами закрепить на лобешнике всю коллекцию...
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17.09.2022 17:17 Відповісти
64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
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17.09.2022 17:18 Відповісти
нашивка позора.
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17.09.2022 17:18 Відповісти
А чего этим гуманоидам стыдиться в их понимании?. Украина для них,как для нас Новая Зеландия. Психологическая обработка плюс природная тупость-и орки ринулись геноцидить.🤷
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17.09.2022 17:18 Відповісти
Ні-і! Ми для цих гнид - "взбунтовавшиеся холопы, которых нужно примерно наказать, чтобы ужаснулись и заставить вновь работать на "Великую Россию"!
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17.09.2022 18:18 Відповісти
Нє сидно, ну уйх з тобою...
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17.09.2022 17:23 Відповісти
У трупів взагалі ні стида ні совісті )
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17.09.2022 17:34 Відповісти
...навіть коли той труп ще живий і ходить
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17.09.2022 18:14 Відповісти
та вродє воно поки шо не труп... поки що...
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17.09.2022 18:16 Відповісти
Подивився на шеврони і згадав-тільки сьогодні показали депутата "Слуги народу" заболотного з такою ж буквою V на світері. Він давав грамоту якомусь лісникові.Чи є в нього вдома решта виставлених шевронів і кацапських гасл?Не здивуюсь,якщо знайдуться...
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17.09.2022 20:16 Відповісти
В 35-й ОВА(Амурская обл.Штаб г.Белогорск)одни орки- отморозки,потомки каторжников.ВСУ их в плен не должно брать,только утилизировать в пакеты
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17.09.2022 18:00 Відповісти
Треба ото "мнє нє стидно" передати тому довбо@обу з СН, що натягнув на себе майку з літерою V!
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17.09.2022 18:14 Відповісти
"мне не стыдно"…
Нам - теж! Закопали як собаку і забули хто ти є!
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17.09.2022 18:14 Відповісти
Ни мозгов, ни совести. потому и не стыдно.
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17.09.2022 18:16 Відповісти
такі полонені мають закінчувати прикрим самогубством при спробі втечі
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17.09.2022 18:22 Відповісти
serious breach of my Copyright, Sir
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18.09.2022 05:28 Відповісти
і треба було їхати за девять тисяч км. щоб тут позорно здохнуть.
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17.09.2022 18:40 Відповісти
А що це за ЗЕКовскі зірочки на шевроні?Чому три?Ну дві на "дельтах", а третя?На лобі?
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17.09.2022 19:36 Відповісти
Эта русиш швайн уже на концерте Кобзона?
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17.09.2022 19:46 Відповісти
 
 