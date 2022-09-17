УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14377 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
3 881 19
армія РФ (13443) війна (56174) Керч (173) Крим (12753)

Росіяни намагаються вербувати кримчан, щоб поповнити бригаду, з якої в Україні ліквідували 85% особового складу, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вербовка,крим,армія

Російська адміністрація окупованої Керчі опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте" рекламу "військової служби за контрактом від 6 місяців" із зображенням російського Z-військового.

У повідомленні влада Керчі закликає звертатися до пункту відбору у Сімферополі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым.Реалии.

Потенційним учасникам обіцяють "додаткові соціальні гарантії". Які саме - не повідомляється.

Напередодні кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Криму шукають "добровольців" до 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яка дислокується в Севастополі. За даними Генштабу ЗСУ, 810-та бригада морської піхоти втратила до 85% особового складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ просить забрати солдатів із позиції після обстрілу: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехоплення ГУР. АУДIО

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявив, що вже відправив на материкову Україну 1200 "добровольців" і готує ще два батальйони. Російські ЗМІ в окупованому Криму рекламують "військову службу за контрактом в іменних підрозділах".

Також Аксьонов визнав втрати серед російських військових із Криму під час вторгнення Росії в Україну, але не назвав їхню кількість. Крим.Реалії повідомляли, що похорон російських військових пройшов в Алушті, Судаку, Саках, Керчі та Ялті.

Нині російська влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше 40 російських військових, які проживали в Севастополі.

Російська влада окупованих Криму та Севастополя не називає точну кількість загиблих і поранених російських військових з окупованого півострова. Міноборони РФ взагалі не повідомляє про свої втрати в Україні.

Також читайте: Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу, - британська розвідка

За даними української прокуратури, з 2015 року Росія провела у Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. Правозахисники називають заклик мешканців Криму та Севастополя до армії РФ порушенням міжнародного права.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Это правильно.. подчистим слегка крым перед приходом...
показати весь коментар
17.09.2022 17:17
+8
показати весь коментар
17.09.2022 17:52
+6
Яка іронія: спочатку вони кликали *****, тепер ***** їх кличе.
Другий закон Ньютона в дії!
показати весь коментар
17.09.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это правильно.. подчистим слегка крым перед приходом...
показати весь коментар
17.09.2022 17:17 Відповісти
кандидаты в мешки....
показати весь коментар
17.09.2022 17:17 Відповісти
Яка іронія: спочатку вони кликали *****, тепер ***** їх кличе.
Другий закон Ньютона в дії!
показати весь коментар
17.09.2022 17:23 Відповісти
Третiц, другий це F = ma. Але не суть важливо
показати весь коментар
17.09.2022 17:42 Відповісти
Вибачте, прошляпив…
показати весь коментар
17.09.2022 17:59 Відповісти
Священника спросили:
- Что такое божественная сила?
- Это произведение божественной массы на божественное ускорение. - ответил священник.
показати весь коментар
17.09.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 17:52 Відповісти
"додаткові соціальні гарантії" - це безкоштовний поліетиленовий мішок...на родіну....
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
17.09.2022 17:26 Відповісти
Правда, что в Коктебеле взровали машини прогандона кисилёва?
показати весь коментар
17.09.2022 17:26 Відповісти
Спалили.
показати весь коментар
17.09.2022 17:58 Відповісти
Лэнд Ровер "Фрилэндер" и гольф-кар.

показати весь коментар
17.09.2022 18:21 Відповісти
То не Freelander, a Defender. Але модель не так важлива. Якщо не фейк, то є добре.
показати весь коментар
17.09.2022 19:11 Відповісти
На багатьох російських пабліках. Не думаю, що фейк. Так, то дефендер, я, навіть не дивився - не захоплює ця марка....
показати весь коментар
17.09.2022 20:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9gugHGffFgw
показати весь коментар
17.09.2022 18:31 Відповісти
Кацапи такі кацапи... Вони б ще на крейсер "Мацква" свіже поповнення завезли...
показати весь коментар
17.09.2022 17:35 Відповісти
а крысчанам ни кто не обещал, что их на убой не отправят. Только вместо "камней" с неба буде арта и хаймарсы
показати весь коментар
17.09.2022 17:45 Відповісти
__Завербованный СБУ аксЕнонов оставляет полуостров без сепаратистов. Оставляя большинство украинских сторонников. Трудна работа у разведчика .... __
показати весь коментар
17.09.2022 17:50 Відповісти
ну хоть "камніснєба"
показати весь коментар
17.09.2022 20:44 Відповісти
рекламуй , не рекламуй
- все одно поучиш х...
показати весь коментар
17.09.2022 21:14 Відповісти
 
 