Росіяни намагаються вербувати кримчан, щоб поповнити бригаду, з якої в Україні ліквідували 85% особового складу, - ЗМІ

Російська адміністрація окупованої Керчі опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте" рекламу "військової служби за контрактом від 6 місяців" із зображенням російського Z-військового.

У повідомленні влада Керчі закликає звертатися до пункту відбору у Сімферополі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым.Реалии.

Потенційним учасникам обіцяють "додаткові соціальні гарантії". Які саме - не повідомляється.

Напередодні кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Криму шукають "добровольців" до 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яка дислокується в Севастополі. За даними Генштабу ЗСУ, 810-та бригада морської піхоти втратила до 85% особового складу.

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Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявив, що вже відправив на материкову Україну 1200 "добровольців" і готує ще два батальйони. Російські ЗМІ в окупованому Криму рекламують "військову службу за контрактом в іменних підрозділах".

Також Аксьонов визнав втрати серед російських військових із Криму під час вторгнення Росії в Україну, але не назвав їхню кількість. Крим.Реалії повідомляли, що похорон російських військових пройшов в Алушті, Судаку, Саках, Керчі та Ялті.

Нині російська влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше 40 російських військових, які проживали в Севастополі.

Російська влада окупованих Криму та Севастополя не називає точну кількість загиблих і поранених російських військових з окупованого півострова. Міноборони РФ взагалі не повідомляє про свої втрати в Україні.

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За даними української прокуратури, з 2015 року Росія провела у Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. Правозахисники називають заклик мешканців Криму та Севастополя до армії РФ порушенням міжнародного права.