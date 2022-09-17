НКРЕКП може довести зелені електростанції до дефолту через відмову актуалізувати розмір зеленого тарифу, - депутати
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити свої дії щодо не бажання корегувати розмір зеленого тарифу у відповідності до актуального курсу євро, що є одним з вагомих чинників до доведення галузі зеленої енергетики до дефолту.
Про це у депутатському зверненні до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського написав співголова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Учасники ринку відновлюваної енергетики повідомляють мені про те, що однією з проблем, яка веде галузь відновлюваної енергетики до дефолту є те, що НКРЕКП не переглядає щоквартально розмір зеленого тарифу у відповідність до актуального курсу євро", - заявив Гончаренко.
За його словам, такі дії НКРЕКП йдуть в розріз заявам президента України Володимира Зеленського, який 2 вересня під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" заявив, що Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, який замінить для ЄС російські енергоресурси.
Гончаренко зазначив, що коригування розміру зелених тарифів з боку НКРЕКП не здійснювалося у ІІ та ІІІ кварталі поточного року, і що це має ознаки порушення існуючого законодавства.
Нардеп підкреслив, що постановою №363 від 31.03.2022 Регулятор дозволив собі не виконувати Закон України "Про альтернативні джерела енергії", який передбачає щоквартальне коригування зеленого тарифу.
Тому, народний депутат звернувся із відповідним запитом до Регулятора.
"Чи планує НКРЕКП найближчим часом здійснити перегляд розміру зелених тарифів відповідно до актуального курсу євро для підприємств ВДЕ на IV квартал 2022 року? Поясніть, чому такий перегляд з боку НКРЕКП не здійснювався на періоди ІІ та ІІІ кварталів та чи не є це порушенням існуючого законодавства?", - зазначив Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Розмір мінімальної оплати дорівнюватиме стандартному тарифу для населення, який рівний 1.68 грн за 1 кВт-год виробленої, і вираховуватиметься добутком цього тарифу на кількість виробленої понад споживчу потужність від генеруючої установки.Оплата за лютий місяць 2022 року буде здійснена в повному обсязі за тарифом 0.163 євро за кВт без ПДВ (з конвертацією валют станом на лютий місяць 2022 року) до кінця квітня 2022 року. Виплата по наступних місяцях проводитиметься не пізніше 45 днів після закінчення розрахункового періоду. Тому на оплату за березень 2022 року слід очікувати на початку травня 2022 року.Важливо, що після скасування воєнного стану в Україні та спливу 45 наступних днів, ПУП буде щомісячно рівними частинами проводити остаточний розрахунок за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства. Наголошуємо, шо оператор системи розподілу продовжує здійснювати послуги по приєднанню електроустановок після 2022 року.
Я не беру во внимание Юща и Яныка, но если бы Сеня будучи премьер-министром, грамотно вел энергетическую политику - мы бы могли сейчас накукуй слать Россию в энергетическом плане.
Переводя постепенно отопление на электрику, мы бы удешевили это отопление, потому что КПД его повыше, ремонты инфраструктуры менее затратны, электричество проще разводить, собирать, хранить, коммутировать (сравните соединить два провода и сварить газовую трубу под давлением), а для нужд производства хватило бы внутренних запасов газа.
Но нет, мы зачем-то ввели эту глупую фишку и у себя. Теперь вот страдаем.
будівництво ЛЄП не дешевше чім прокласти газопровід
а ти не замислювався чому вугільні ТЕС будують біля великих споживачів електроенергії а не біля шахт де його видобувають?
Зелена енергетика і в Європі призвела до енергетичної кризи і високі ціни на ринку Європи до 0,5-0,7 євро за кВт*г це наслідки зеленої політики в енергетиці
чім ото обсирать Зе за зелені тарифи ти спочатку вивчи історію їх впровадження
Це дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%,..... що на практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.
а тепер хто справді наживається на зелених тарифах по закону Порошенко 2017 року,
депутати і помічники депутатів від БПП і друзі регионали Порошенко зажОПісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/14/631112/
Насчет стоимости строительства - конечно же это далеко не так. Провести два провода в село на 50 человек в десятки раз дешевле, чем прокладывать туда же газопровод.
Повреждение газовой магистрали дает взрыв и горение. Повреждение линии электропередачи дает искры и выключение автомата.
Как ни крути, но электричеством можно заменить газ везде, за исключением там где нужен именно газ. И да, не знаю откуда ты, а вот у меня в Николаеве на газу закипятить воду уже сложновато. Видимо с чем-то его мешают. А вот индукционка - чпунь и готово.
Кстати. Могу привести личный домашний пример: у меня в системе есть инвертор, который выдает 220в моему дому. Питание на этот инвертор может браться с аккумулятора; с солнечных панелей; с ветряков; с бензогенератора. Так что как по мне, электричество это своеобразная унификация, когда для отопления, потребителю нужно всего лишь купить пару конвекторов, которые он может подключить сам без каких-то сертификаций и прочих тз\проектов "принял проверил подписал" и прочей совко-бюрократии. А будет ему поступать литр электричества из ближайшей к нему ТЭС, или же АЭС на другом конце страны - уже не так важно, и это я считаю удобно.
"токи утечки"
у тебе немає ні інвертора,ні акумулятора, ні сонячної панелі, ні вітряка тому що це дуже дорого.
Система зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0 коштує 399 000 гривень і кожна кВт*год пропущена через ту батарейку стає дорожча на 10 грн.
в Гуляйпільському районі з першого дня війни і по теперішній час немає світла в людей, но газ люди собі привозять в балонах і бензин в каністрах
Насчет токов утечки - разумеется, потери на нагрев будут всегда, ведь для этого и передают высоким напряжением. Но это мизер по сравнению с затратами на газопровод, и собственно сам газ.
Есть у меня и инвертор, и аккумуляторы, и солнечные панели, и ветряки, и генератор. Собрано оно все лично мной. Но я не обо мне. Я о том, что электричество - это универсальный способ передачи энергии, которая может вырабатываться разными способами, а передаваться по всем тем же двум проводам конечному потребителю.
Я бы на месте власти вообще каждому частному домовладению проспонсировал хотя бы половину стоимости солнечных панелей с условием что хотя бы 15% они будут отдавать наружу.
В общем это все надо обсуждать, думать, и находить решения. Но для этого руля министерства должен находиться ТЫ, работник энергетики, а не какой-то хйу оказавшийся там потому что когда-то бухал водку с президентом А. Ермаком.
СЕС і ВЕС відносяться до не гарантованих джерел генерації в залежать від погоди і пору року,
"хотя бы половину стоимости солнечных панелей" ти пропонуєш щоб за мій рахунок кому то держава побудувала ту СЕС?
он Німеччина з 2010 року вже виплатила 280 млр. євро дотацій зеленій енергетиці за рахунок населення і що отримала, енергокомпанії стали багатіші на ті 280 лярдів а населення отримало дорогу електроенергію а обіцяли що буде екологічно чиста і дешева електроенергія
чому так вийшло, а тому що зелена енергетика не може забезпечити постійне електропостачання і рядом з тими СЕС і ВЕС повинні працювати теплові електростанції в неекономічному режимі, це виходить типа як у мене є автомобіль но я повинен тримати біля дому таксі і оплачувати таксисту за очікування
Отожмем мы значит дешевую земельку с паёв, купим значит оптом солнечные панели, электроэнергии они дают не очень много, но если ее пихать государству по 5 грн\квт, чтобы оно перепродавало её населению по 1.44 грн\киловатт - жить мона.
При довоенной стоимости 250ваттной солнечной панели в 2500 (и это розница), необходимости таковых 4 штук для киловатта электроэнергии, и прибыли в 5 гривен с киловатта - эти 4 панели окупались ЗА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ДНЕЙ. Ну пусть даже за год. А все остальное - сухой профит, подсчитав количество панелей у слишком уж хитрогопых за Николаевом (на участках земли под фермерскую деятельность, ага) - прибыль таких махинаторов - около 40 000 грн В ДЕНЬ, В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЮ пору года.
Казалось бы, ну зарабатывают люди, зачем считать чужие деньги ? Так вот нихрена они и не чужие, они НАШИ. Во-первых, огромные площади эти махинаторы получили банально обманув государство, получив их под фермерскую деятельность. Во-вторых, из этих 40000 заработанных гривен, 28480 гривен им отдало государство, которое в свою очередь забрало их с наших дорог, наших столбов, наших РАКЕТ ПВО блеадь.
Так что как по мне, эти электростанции надо банально национализировать или накрайняк выкупить у их незаконных владельцев, а потом использовать и в качестве резерва (кто не помнит, или не в курсе, одним выстрелом из танка можно обесточить город уровня Харькова) и в качестве удешевителя тарифа: думаю по гривне \ квт сделать можно. В условиях войны, где каждая копейка на счету - это принесет огромную пользу.
Но это ж зеленые, чего я фантазирую...
Ставили б помітку "реклама"