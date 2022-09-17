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Новини Економіка
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енергетика (1645) Гончаренко (461) НКРЕКП (411) альтернативна енергетика (151) Зелений тариф (91)

НКРЕКП може довести зелені електростанції до дефолту через відмову актуалізувати розмір зеленого тарифу, - депутати

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,зелена

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити свої дії щодо не бажання корегувати розмір зеленого тарифу у відповідності до актуального курсу євро, що є одним з вагомих чинників до доведення галузі зеленої енергетики до дефолту.

Про це у депутатському зверненні до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського написав співголова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники ринку відновлюваної енергетики повідомляють мені про те, що однією з проблем, яка веде галузь відновлюваної енергетики до дефолту є те, що НКРЕКП не переглядає щоквартально розмір зеленого тарифу у відповідність до актуального курсу євро", - заявив Гончаренко.

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За його словам, такі дії НКРЕКП йдуть в розріз заявам президента України Володимира Зеленського, який 2 вересня під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" заявив, що Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, який замінить для ЄС російські енергоресурси.

Гончаренко зазначив, що коригування розміру зелених тарифів з боку НКРЕКП не здійснювалося у ІІ та ІІІ кварталі поточного року, і що це має ознаки порушення існуючого законодавства.

Нардеп підкреслив, що постановою №363 від 31.03.2022 Регулятор дозволив собі не виконувати Закон України "Про альтернативні джерела енергії", який передбачає щоквартальне коригування зеленого тарифу.

Тому, народний депутат звернувся із відповідним запитом до Регулятора.

"Чи планує НКРЕКП найближчим часом здійснити перегляд розміру зелених тарифів відповідно до актуального курсу євро для підприємств ВДЕ на IV квартал 2022 року? Поясніть, чому такий перегляд з боку НКРЕКП не здійснювався на періоди ІІ та ІІІ кварталів та чи не є це порушенням існуючого законодавства?", - зазначив Гончаренко.

НКРЕКП може довести зелені електростанції до дефолту через відмову актуалізувати розмір зеленого тарифу, - депутати 01
НКРЕКП може довести зелені електростанції до дефолту через відмову актуалізувати розмір зеленого тарифу, - депутати 02
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Топ коментарі
+7
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17.09.2022 17:17
+7
ты дывы...якжэж вчасно почалы думаты про гешефты вєтродуйек...
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17.09.2022 17:27
+7
зеленые тарифы идут за срусским кораблем
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17.09.2022 17:36
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17.09.2022 17:17 Відповісти
Нехай ще напише в Спортлото, там поможуть)
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17.09.2022 17:19 Відповісти
Зелена энергетика зелены тарифы зелена влада зелены доллары не многовато ли ЗЕЛЕНОГО?????
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17.09.2022 17:24 Відповісти
А мільярд дерев висаджених за прАграмою найЗеБеннішого препіЗебента на забули?
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17.09.2022 18:31 Відповісти
Трошечки притормозіть,пане Вольво.А це випадково не Льошик Гончаренко, який самий відданий всім паріям що пи владі,а якщо не взяли,то опозиції? Чи в теперішній ВР є декілька Гончаренко?
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17.09.2022 20:25 Відповісти
ты дывы...якжэж вчасно почалы думаты про гешефты вєтродуйек...
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17.09.2022 17:27 Відповісти
Стрибог-то в курсах о смене тарифов и коррекции курса шекеля?
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17.09.2022 17:32 Відповісти
Така електроенергія коштує 1,44 гривні/кіловат,скільки коштує зелена електрика яка вся належить Ахмєтову,гривень 20 за Квт?
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17.09.2022 17:34 Відповісти
зеленые тарифы идут за срусским кораблем
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17.09.2022 17:36 Відповісти
Кацапам тут слово не надавали!
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28.09.2022 19:36 Відповісти
Зелений тариф, це скільки в грошах?
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17.09.2022 17:38 Відповісти
Зараз 1 гривня 60 копійок.
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17.09.2022 17:49 Відповісти
Згідно з запитами наших численних клієнтів, в багатьох виникають питання про те, як під час воєнного стану будуть здійснюватися виплати по зеленому тарифу.В офіційному повідомленні від НКРЕКП за квітень місяць 2022 року повідомляєтеся, що всі функції по виплаті коштів постачальника універсальних послуг (далі ПУП) будуть виконуватися протягом воєнного стану, запровадженого 24 лютого 2022 року і продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 року.ПУП буде забезпечувати мінімальний гарантований розмір оплати купленої в кінцевого побутового споживача електроенергії, яка була вироблена генеруючою установкою (сонячною або вітровою електростанцією).

Розмір мінімальної оплати дорівнюватиме стандартному тарифу для населення, який рівний 1.68 грн за 1 кВт-год виробленої, і вираховуватиметься добутком цього тарифу на кількість виробленої понад споживчу потужність від генеруючої установки.Оплата за лютий місяць 2022 року буде здійснена в повному обсязі за тарифом 0.163 євро за кВт без ПДВ (з конвертацією валют станом на лютий місяць 2022 року) до кінця квітня 2022 року. Виплата по наступних місяцях проводитиметься не пізніше 45 днів після закінчення розрахункового періоду. Тому на оплату за березень 2022 року слід очікувати на початку травня 2022 року.Важливо, що після скасування воєнного стану в Україні та спливу 45 наступних днів, ПУП буде щомісячно рівними частинами проводити остаточний розрахунок за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства. Наголошуємо, шо оператор системи розподілу продовжує здійснювати послуги по приєднанню електроустановок після 2022 року.
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18.09.2022 15:04 Відповісти
3,22-5,04 грн. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3377815-v-ukraini-vstanovili-zeleni-tarifi-na-2022-rik.html
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17.09.2022 18:07 Відповісти
тимківу ж якось потрібно свій ресторан Прага з цінником від 1500 грвн на чела якось підтримувати....
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17.09.2022 19:50 Відповісти
Виконують волю Бені, який має свій інтерес. Як же дістали ці безсловесні "шістки" у зеленій владі...
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17.09.2022 17:40 Відповісти
Виконують волю Зелі але частично. Він бажав щоб ми загубили повністю свою енергетичну незалежність і легли під Московію. Не встиг він цього зробити.
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17.09.2022 17:51 Відповісти
Увы мутки с зеленкой были еще до Зели. Это один из ярких примеров "почему нельзя слепо копировать чужие примеры". Зеленка хороша для ЕСа, у них там внутри свои приколы, как идеологические, так и инфраструктурные. У нас - куча АЭС, куча ГЭС, есть свой газ.

Я не беру во внимание Юща и Яныка, но если бы Сеня будучи премьер-министром, грамотно вел энергетическую политику - мы бы могли сейчас накукуй слать Россию в энергетическом плане.

Переводя постепенно отопление на электрику, мы бы удешевили это отопление, потому что КПД его повыше, ремонты инфраструктуры менее затратны, электричество проще разводить, собирать, хранить, коммутировать (сравните соединить два провода и сварить газовую трубу под давлением), а для нужд производства хватило бы внутренних запасов газа.

Но нет, мы зачем-то ввели эту глупую фишку и у себя. Теперь вот страдаем.
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17.09.2022 18:01 Відповісти
а ти не береш до уваги що КПД теплових електростанцій 40% і ще втрати електроенергії до споживача 20-25%
будівництво ЛЄП не дешевше чім прокласти газопровід
а ти не замислювався чому вугільні ТЕС будують біля великих споживачів електроенергії а не біля шахт де його видобувають?
Зелена енергетика і в Європі призвела до енергетичної кризи і високі ціни на ринку Європи до 0,5-0,7 євро за кВт*г це наслідки зеленої політики в енергетиці
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17.09.2022 18:24 Відповісти
діло ясне, що ті хто мав кишенькових йолопів у ВР та жопою хавав $$$.., пропхали зелені тарифи наріду 73%, що потім привів до влади Зе!Беніне криво-рагульське гуано... Є-Бубуся я і Буся!!!
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17.09.2022 18:39 Відповісти
так хто пропхав, сам Пєтя Порошенко і пропихав закон в 2017 де відмінили норму прийняту при Юлі щоб в тих СЕС і ВЕС українські комплектуючі мали частку 50%

чім ото обсирать Зе за зелені тарифи ти спочатку вивчи історію їх впровадження
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17.09.2022 20:22 Відповісти
Чим ото обсирати Порошенка в тисячний раз і по всіх проколоха до і після нього, то дійсно вивчи історію їх впровадження. При Зеленському, якщо я не помиляюся дважди змінювали законодавчу базу, а Ви все киваєте в бік Порошенко. Хоча при Порошенко всім все виплачували і були мільярдні прибутки, а тут чомусь скрізь дірки і все йде в борги наступній владі. Хай вони віддають, вони дурніші, а ми сьогодні будемо піаритись і ткпо красти, брешувачи про вредність законів прийнятих при Порошенко і вредності "зеленого тарифу".
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18.09.2022 15:10 Відповісти
Верховна Рада 21.07.2020 ухвалила законопроект №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".
Це дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%,..... що на практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.

а тепер хто справді наживається на зелених тарифах по закону Порошенко 2017 року,
депутати і помічники депутатів від БПП і друзі регионали Порошенко зажОПісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/14/631112/
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18.09.2022 18:26 Відповісти
Транспортировка электроэнергии АПРИОРИ дешевле, чем транспортировка газа. Плюс ко всему, электроэнергия производится из разных источников, а значит легче резервируется, легче перекидывается, легче ремонтируется.

Насчет стоимости строительства - конечно же это далеко не так. Провести два провода в село на 50 человек в десятки раз дешевле, чем прокладывать туда же газопровод.

Повреждение газовой магистрали дает взрыв и горение. Повреждение линии электропередачи дает искры и выключение автомата.

Как ни крути, но электричеством можно заменить газ везде, за исключением там где нужен именно газ. И да, не знаю откуда ты, а вот у меня в Николаеве на газу закипятить воду уже сложновато. Видимо с чем-то его мешают. А вот индукционка - чпунь и готово.

Кстати. Могу привести личный домашний пример: у меня в системе есть инвертор, который выдает 220в моему дому. Питание на этот инвертор может браться с аккумулятора; с солнечных панелей; с ветряков; с бензогенератора. Так что как по мне, электричество это своеобразная унификация, когда для отопления, потребителю нужно всего лишь купить пару конвекторов, которые он может подключить сам без каких-то сертификаций и прочих тз\проектов "принял проверил подписал" и прочей совко-бюрократии. А будет ему поступать литр электричества из ближайшей к нему ТЭС, или же АЭС на другом конце страны - уже не так важно, и это я считаю удобно.
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17.09.2022 19:28 Відповісти
я працюю в енергетиці і можу сказать що електропостачання дуже затратне і щоб у тебе була напруга в розетці електроенергія повинна пройти через десятки підстанцій і сотні км ЛЕП різної напруги, даже якщо ніхто не споживає її то вона втрачається на кожному ізоляторі, знаєш що таке
"токи утечки"
у тебе немає ні інвертора,ні акумулятора, ні сонячної панелі, ні вітряка тому що це дуже дорого.
Система зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0 коштує 399 000 гривень і кожна кВт*год пропущена через ту батарейку стає дорожча на 10 грн.

в Гуляйпільському районі з першого дня війни і по теперішній час немає світла в людей, но газ люди собі привозять в балонах і бензин в каністрах
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17.09.2022 20:18 Відповісти
Конечно это дорого. Но это всяко дешевле чем газ, и уж явно безопаснее.
Насчет токов утечки - разумеется, потери на нагрев будут всегда, ведь для этого и передают высоким напряжением. Но это мизер по сравнению с затратами на газопровод, и собственно сам газ.

Есть у меня и инвертор, и аккумуляторы, и солнечные панели, и ветряки, и генератор. Собрано оно все лично мной. Но я не обо мне. Я о том, что электричество - это универсальный способ передачи энергии, которая может вырабатываться разными способами, а передаваться по всем тем же двум проводам конечному потребителю.

Я бы на месте власти вообще каждому частному домовладению проспонсировал хотя бы половину стоимости солнечных панелей с условием что хотя бы 15% они будут отдавать наружу.

В общем это все надо обсуждать, думать, и находить решения. Но для этого руля министерства должен находиться ТЫ, работник энергетики, а не какой-то хйу оказавшийся там потому что когда-то бухал водку с президентом А. Ермаком.
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17.09.2022 21:06 Відповісти
дешевше опалювати газом чім з газу виробити електроенергію і опалювати електроенергією,
СЕС і ВЕС відносяться до не гарантованих джерел генерації в залежать від погоди і пору року,
"хотя бы половину стоимости солнечных панелей" ти пропонуєш щоб за мій рахунок кому то держава побудувала ту СЕС?
он Німеччина з 2010 року вже виплатила 280 млр. євро дотацій зеленій енергетиці за рахунок населення і що отримала, енергокомпанії стали багатіші на ті 280 лярдів а населення отримало дорогу електроенергію а обіцяли що буде екологічно чиста і дешева електроенергія
чому так вийшло, а тому що зелена енергетика не може забезпечити постійне електропостачання і рядом з тими СЕС і ВЕС повинні працювати теплові електростанції в неекономічному режимі, це виходить типа як у мене є автомобіль но я повинен тримати біля дому таксі і оплачувати таксисту за очікування
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18.09.2022 07:23 Відповісти
Хитрожопые, нашли как раздевать и без того раздетое государство.

Отожмем мы значит дешевую земельку с паёв, купим значит оптом солнечные панели, электроэнергии они дают не очень много, но если ее пихать государству по 5 грн\квт, чтобы оно перепродавало её населению по 1.44 грн\киловатт - жить мона.

При довоенной стоимости 250ваттной солнечной панели в 2500 (и это розница), необходимости таковых 4 штук для киловатта электроэнергии, и прибыли в 5 гривен с киловатта - эти 4 панели окупались ЗА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ДНЕЙ. Ну пусть даже за год. А все остальное - сухой профит, подсчитав количество панелей у слишком уж хитрогопых за Николаевом (на участках земли под фермерскую деятельность, ага) - прибыль таких махинаторов - около 40 000 грн В ДЕНЬ, В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЮ пору года.

Казалось бы, ну зарабатывают люди, зачем считать чужие деньги ? Так вот нихрена они и не чужие, они НАШИ. Во-первых, огромные площади эти махинаторы получили банально обманув государство, получив их под фермерскую деятельность. Во-вторых, из этих 40000 заработанных гривен, 28480 гривен им отдало государство, которое в свою очередь забрало их с наших дорог, наших столбов, наших РАКЕТ ПВО блеадь.

Так что как по мне, эти электростанции надо банально национализировать или накрайняк выкупить у их незаконных владельцев, а потом использовать и в качестве резерва (кто не помнит, или не в курсе, одним выстрелом из танка можно обесточить город уровня Харькова) и в качестве удешевителя тарифа: думаю по гривне \ квт сделать можно. В условиях войны, где каждая копейка на счету - это принесет огромную пользу.

Но это ж зеленые, чего я фантазирую...
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17.09.2022 17:56 Відповісти
Я не буду чіпати всі маніпуляції, але має відреагувати на окремі: "Во-первых, огромные площади эти махинаторы получили банально обманув государство, получив их под фермерскую деятельность", то це виходить, що я можу взяти землю під магазин, а там побудувати військову базу? А як давати звіти що посіяв і що зібрав і які заплатив податки? А як буде отримувати гроші за випоблену електроенергію на пшеничному полі? Ви думаєте, що пишите? Там має бути купа дозвільних документів і купа висновків комісій при запуску в роботі. А землі піл СЕС виділяють, як правило виведені із сільхох угідь і завалені сміттям, що ті, хто там будує СЕС можуть по пів року тільки приводити ту діляку до ладу.
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18.09.2022 15:27 Відповісти
Купа дозволів?!! А таке слово "хабар", та "продажний чиновник" знайоме? Ну так це парочка яка дозволяє будь що незаконне!
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25.12.2022 19:35 Відповісти
Вы там депутаны не ****** ли со своим "зеленым тарифом"?! Вы **** депутаны по вызову?! В воюющей стране на тарифах пытаться бабло рубить?! Вас вздернуть надо на лопасти ветряка 2,5 МВт... буряты вам путлеровскими калибрами тариф возместят.. твари... Тут люди в прифронтовых городах как в каменном веке зимовать будут с буржуйками, а вы твари слово "дефолт" вспомнили.. кол вам в жопу а не зеленый тариф Гончаренко.
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17.09.2022 18:09 Відповісти
Певен, що затрати т.зв. "зелених інвесторів" вже давно окупилися завдяки афері з захмарними тарифами, до речі цікаво, чи хтось за це відповість? А їм, бачите, хочеться заробляти "по курсу долара". Те, що війна, що в більшості людей всі гривневі збереження і зарплати знецінені - їх звичайно не хвилює.
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17.09.2022 18:17 Відповісти
В коментарях одні рагулі та жлоби. Амфібійно-торакальний синдром???
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17.09.2022 18:38 Відповісти
Совість майте... пожирували на корупційному тарифі і досить.
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17.09.2022 18:45 Відповісти
кожен день статті про зеленку.
Ставили б помітку "реклама"
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17.09.2022 18:48 Відповісти
А в цій владі вони не те, що не потрібні, а ще й заважають. Прийшла банда купи-продай, і дешеві конкуренти які гешефту заважають, потрібно ліквідовувати.
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17.09.2022 19:12 Відповісти
Ця влада тупо руйную все. Куди вони не зайдуть - там проблеми і все з плюсів і прибюутків йде в мінуси і банкрутство. Ті, хто пише за дорогу "зелену енергетику" просто бреше. Дешевше за "зелену енергетику" є тільки "атомна", а та, що працює на викопній сировині з кожним роком все більше і більше дорожчає і головне, що та сировину в більшості своїй купується у ворога. Щоб отримати кіловат електроенергії на "сонячній електростанції" держава не вкоадає нічого, від слорва зовсім. Вони, ще не з побудованої СЕС отримують гроші за видачу "технічних умов", дозволів на побудову. Людина побудувавши за свої гроші СЕС, запускає в роботу. Коли будували, то купували дуже багато комплектуючих, даючи заробити власникам продукції, що продавали і платили за це знову податки. При підключенні власники використовують сонце і вітер і знову платять податки. Тарифи на "зелену енерогетику" з кожним роком стають дешевші. А викорпна сировина для спалювання для отримання електроенергії на ТЕС (ТЕЦ) стає все дорожче і дорожче і саме головне йдуть викиди в повітря.За оцінками авторів дослідження, в 2019 році 8 з 20 вітчизняних вугільних ТЕС перевищили граничні норми викидів двоокису сірки, оксидів азоту і зольного пилу. Якби норми були дотримані, загалом вдалося б уникнути приблизно 2 300 смертей в Україні і сусідніх державах. На лікування хзрорих, яких сотні тисяч від цих наслідків йдуть мільярди гртвень. Є ще купа проблем, які потрібно вивчати в сукупності. Не бажають "експерти" пояснити чим ми маємо замінити ті меговати виробленої енергетики "зеленими" підприємствами, скільки ще додатково маємо спалити вугілля і назу?
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18.09.2022 15:39 Відповісти
 
 