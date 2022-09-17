НКРЕКП може довести зелені електростанції до дефолту через відмову актуалізувати розмір зеленого тарифу, - депутати

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити свої дії щодо не бажання корегувати розмір зеленого тарифу у відповідності до актуального курсу євро, що є одним з вагомих чинників до доведення галузі зеленої енергетики до дефолту.

Про це у депутатському зверненні до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського написав співголова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники ринку відновлюваної енергетики повідомляють мені про те, що однією з проблем, яка веде галузь відновлюваної енергетики до дефолту є те, що НКРЕКП не переглядає щоквартально розмір зеленого тарифу у відповідність до актуального курсу євро", - заявив Гончаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП планує затвердити акти для погашення боргів перед "зеленою" генерацією

За його словам, такі дії НКРЕКП йдуть в розріз заявам президента України Володимира Зеленського, який 2 вересня під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" заявив, що Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, який замінить для ЄС російські енергоресурси.

Гончаренко зазначив, що коригування розміру зелених тарифів з боку НКРЕКП не здійснювалося у ІІ та ІІІ кварталі поточного року, і що це має ознаки порушення існуючого законодавства.

Нардеп підкреслив, що постановою №363 від 31.03.2022 Регулятор дозволив собі не виконувати Закон України "Про альтернативні джерела енергії", який передбачає щоквартальне коригування зеленого тарифу.

Тому, народний депутат звернувся із відповідним запитом до Регулятора.

"Чи планує НКРЕКП найближчим часом здійснити перегляд розміру зелених тарифів відповідно до актуального курсу євро для підприємств ВДЕ на IV квартал 2022 року? Поясніть, чому такий перегляд з боку НКРЕКП не здійснювався на періоди ІІ та ІІІ кварталів та чи не є це порушенням існуючого законодавства?", - зазначив Гончаренко.



