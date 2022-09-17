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війна (56174) Краматорськ (508) обстріл (20960) Донецька область (5677) Кириленко Павло (866)

Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ поранення дістали 5 осіб, 31 будинок пошкоджено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор у Краматорську.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 поранених, 31 пошкоджений будинок - наслідки ракетного обстрілу по Краматорську. Росіяни знову вдарили по приватному сектору - використали комплекс С-300. Серед поранених - одна дитина.

Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів - залишатися в місті небезпечно!" - йдеться в повідомленні.

Кириленко закликає жителів евакуюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Позор не голову тех, кто до сих пор заявляет что Украина не должна обстреливать жилые дома "мирных" расиян. 31 один дом, только в одном городе и только за один день. Пока не будет возмездия за Бучу, Ирпень, Изюм и многое другое будет только хуже.
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17.09.2022 17:27 Відповісти
И ежу понятно, иначе безнаказанность
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17.09.2022 23:45 Відповісти
 
 