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Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ поранення дістали 5 осіб, 31 будинок пошкоджено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор у Краматорську.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"5 поранених, 31 пошкоджений будинок - наслідки ракетного обстрілу по Краматорську. Росіяни знову вдарили по приватному сектору - використали комплекс С-300. Серед поранених - одна дитина.
Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів - залишатися в місті небезпечно!" - йдеться в повідомленні.
Кириленко закликає жителів евакуюватися.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар17.09.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 1
прокурор из Донбасса
показати весь коментар17.09.2022 23:45 Відповісти Мені подобається 0
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