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Литва не визнає "референдуми" та російські паспорти, видані на окупованих територіях України, - резолюція Сейму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва,сейм

Литва не визнає результатів незаконних референдумів, запланованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, а також видані там російські паспорти.

За таку резолюцію члени Сейму Литви проголосували одноголосно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Заплановані Російською Федерацією незаконні референдуми на тимчасово окупованих територіях України є явним порушенням міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй та Конституції України", - йдеться в ухваленій Сеймом постанові. У тексті наголошується, що Литва ніколи не визнає їхніх результатів.

У документі рекомендується не визнавати паспорти Росії, видані на окупованих територіях українцям. У резолюції литовські депутати закликають домагатися санкцій проти Росії за організацію незаконних референдумів.

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Крім цього, Сейм запропонував країнам Шенгенської зони приєднатися до рішення Литви, Латвії, Естонії та Польщі про обмеження в'їзду громадян Росії та вжити заходів, які допоможуть жорстко обмежити потік громадян із Російської Федерації до ЄС та Шенгенську зону з метою забезпечення безпеки.

Автор: Анна Судак
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А Румыния в это время: Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России, - экс-глава МИД Румынии Андрей Марга.

"Я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину, России - Донбасс и Крым. Это территории других стран. Цепляемся все, будет конфликт.
Скажем предельно ясно - пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет.

ОН реально ЭТО ляпнул?
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17.09.2022 17:32 Відповісти
 
 