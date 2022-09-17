У переговорах з Путіним були зрушення, але не дуже масштабні, - Шольц

У переговорах канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Путіним "були зрушення", але не особливо масштабні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо підсумувати всі розмови, які у мене були з ним останнім часом, то безумовно були зрушення. Просто вони не були дуже масштабними", - заявив Шольц в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Канцлер згадав, що дипломатичні бесіди з Путіним проходять в дружньому тоні, хоча політики дотримуються різних поглядів. Окремо німецький лідер розповів, які питання обговорює з президентом країни-агресора.

"Крім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити і про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання про вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання Запорізької АЕС", - додав Шольц.

Читайте: РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц