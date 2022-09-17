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У переговорах з Путіним були зрушення, але не дуже масштабні, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

У переговорах канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Путіним "були зрушення", але не особливо масштабні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо підсумувати всі розмови, які у мене були з ним останнім часом, то безумовно були зрушення. Просто вони не були дуже масштабними", - заявив Шольц в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Канцлер згадав, що дипломатичні бесіди з Путіним проходять в дружньому тоні, хоча політики дотримуються різних поглядів. Окремо німецький лідер розповів, які питання обговорює з президентом країни-агресора.

"Крім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити і про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання про вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання Запорізької АЕС", - додав Шольц.

Читайте: РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
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17.09.2022 17:57
+12
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17.09.2022 17:48
+10
в основном по фазе
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17.09.2022 17:39
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17.09.2022 17:39 Відповісти
і на пол-шишечки - партнери залишились незадоволені один одним

по переговорам, а ви що подумали ?
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17.09.2022 17:43 Відповісти
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17.09.2022 17:48 Відповісти
В переговорах с Путиным были сдвиги, но не очень масштабные, - šo, opiatj u ***** zadnie lapy pod stalom triaslisj?
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18.09.2022 05:35 Відповісти
Он согласился уйти из Харьковской области? Аллилуйя
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17.09.2022 17:43 Відповісти
та маладец, вазьми с полки пиражок!
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17.09.2022 17:43 Відповісти
Их там два, Шольцу - той, шо посередине.
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17.09.2022 17:47 Відповісти
Макрон звонил по чужой просьбе,а этот по личным убеждениям
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17.09.2022 17:44 Відповісти
Ну судя по всем пунктам ***** тебя послал. Так что фрикции еше не означают что вы куда то подвигались.
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17.09.2022 17:45 Відповісти
Ідіот.
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17.09.2022 17:45 Відповісти
Від тебе штірліц мало що залежить ,,, зброю давай,,, а говорити вже Україна буде
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17.09.2022 17:47 Відповісти
С этим не поспоришь. Шольц - мы,короче, Украине что поставляем,то 10 ед. или старое. Новое- на три года обещаем растянуть. царь - молодец, кресло возле Шредера забронировано. Сдвиг,однозначно.
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17.09.2022 17:47 Відповісти
карочє, були просто цьомки...ніякої франції і без язика.
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17.09.2022 17:48 Відповісти
В горбатую гору поиграли? Или ***** решил проявить жест доброй воли и уйти с Харькова?
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17.09.2022 17:48 Відповісти
Поки що ЗСУ зрушили ху.йлу на пів шишечки, от як засандалять по самі помідори я прогрес буде "на ліцо"
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17.09.2022 17:53 Відповісти
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17.09.2022 17:57 Відповісти
***** та і кацапам взагалі вірити ніколи неможна
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17.09.2022 18:38 Відповісти
моль-тварь бункерная и вся подворотня кремля должны быть повешаны
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17.09.2022 19:47 Відповісти
pasakei ir ŠVENTA !
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18.09.2022 05:37 Відповісти
Якщо стільки триндіти з ******, то зрушення будуть хіба що в психіці.
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17.09.2022 19:50 Відповісти
Шольц трус ,легетимизирует ГИТЛЕРА №2 ! Террориста №1 УТИЛИЗИРУЮТ , а не заигрывают
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17.09.2022 19:50 Відповісти
Да ну нах!!! Стіл зрушили чи стілець?
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17.09.2022 19:56 Відповісти
а не міг би ти ці зрушенняизапхати у свій жирній німецький зад.. і три рази повернути.. два по годиннику і разок проти...
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17.09.2022 21:06 Відповісти
перше та найголовціше, зерно
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17.09.2022 21:16 Відповісти
До чиго докатилися європейські "ліберасти"! Яке тільки ганьбище!🤮
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18.09.2022 07:52 Відповісти
 
 