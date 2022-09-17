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Москва хоче переговорів з Києвом, щоб отримати те, чого не мала спочатку, - Каллас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас на засіданні військового комітету НАТО в Таллінні запропонувала чотири напрямки, якими Заходу слід вибудовувати політику щодо Росії.

Про це політикиня написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль має одну велику мету: тероризувати та здійснити імперіалістичну мрію. Вони загрожують світові голодом і ядерною катастрофою. Вони ведуть енергетичну війну. Кремль хоче переговорів, тому що тоді вони можуть отримати те, чого не мали спочатку. Тому ми не можемо поступитися ні на дюйм. Якщо ми не будемо рішуче протидіяти російській агресії та експансіонізму та не притягнемо тих, хто за цим стоїть, до відповідальності, весь міжнародний порядок, заснований на правилах, опиниться під загрозою. Це означає, що жодна країна і жодна нація не можуть почуватися в безпеці", - підкреслила Каллас.

На її думку, Захід має демонструвати безумовну підтримку України, зокрема збільшення обсягів допомоги та постачання озброєнь. Сприяти притягненню Росії до відповідальності за агресивну війну та воєнні злочини. Посилювати санкції як засіб підвищення ціни за агресію. Забезпечувати надійну передову оборонну позицію НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк

Війну, розв'язану Росією на європейській землі, Каллас назвала "найсерйознішою ситуацією у сфері безпеки нашого покоління".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+82
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17.09.2022 17:59
+51
вдячні Польщі та країнам Балтії за міцний тил....
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17.09.2022 18:03
+35
Каї Каллас за здоровий глузд та позицію-респект...
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17.09.2022 18:05
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17.09.2022 17:59 Відповісти
Дурнику, крейсер втопили - це успішні перемовини
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17.09.2022 19:07 Відповісти
Спасибо за правильное понимание сущности кацапских мразей рашистов ‼️Спасибо за помощь и поддержку 🇪🇪‼️
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17.09.2022 19:44 Відповісти
Його вже давно повернули
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17.09.2022 21:13 Відповісти
зміни, падлюка, прапор. йди в спам.
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17.09.2022 21:43 Відповісти
Так точно,кеп!!! паРашу треба чмирить.
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17.09.2022 18:00 Відповісти
Ніяких переговорів с ПОТВОРАМИ ,,,
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17.09.2022 18:01 Відповісти
мокша хоче... Узбек, наприклад, хоче плов і що?
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17.09.2022 19:06 Відповісти
<хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала,> - jak ento NE IMELA??
Razve xlopčik na Zmeinnom ne v samom načale im skazav???
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18.09.2022 05:41 Відповісти
вдячні Польщі та країнам Балтії за міцний тил....
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17.09.2022 18:03 Відповісти
Ці країни дуже розуміють, що з себе представляє парашкостан. А, наприклад бургери забули про свого однокрашанкового, вірніше, кацапсячі дешеві енергоносії затьмарили їм мізки.
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17.09.2022 18:37 Відповісти
бюргери...
сорі за офтоп(
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17.09.2022 23:31 Відповісти
Вони вбивали і катували цивільних ,,, а що вони робили з воїнами ?,,,,, Спитайте в них про переговори ,,,, тварюки
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17.09.2022 18:03 Відповісти
Зебіл давно за. Спить і бачить.
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17.09.2022 18:09 Відповісти
Тре бути рєалістами. Переговори все одно відбудуться. Хочемо ми, чи ні.
Переговори про капітуляцію наросії...
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17.09.2022 18:05 Відповісти
Переговоров не будет если раша развалится после внутреннего конфликта.
Тогда только признание новых суверенных государств.
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17.09.2022 18:57 Відповісти
Субьекты федерации участвуют в нападении на Украину. У нас будут претензии, уголовные и финансовые, к отдельным субьектам федерации, даже если РФ юридически прекратит свое существование. Переговоры все равно будут.
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17.09.2022 19:05 Відповісти
то это уже будут переговоры с другими государствами
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17.09.2022 21:40 Відповісти
Не заздрю я на цих перемовинах Народній республіці Туві та Народній республіці Бурятії - задавимо їх репараціями. Бо іх в Україні більшість з боку ворогів, катів та гвалтівників.
І це не тому, що московити чи пітерці білі та пухнасті, а тому, що тувінців та бурятів мобілізували першими. Але це нічого не змінить ні для кого - карма є карма!
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18.09.2022 05:45 Відповісти
Каї Каллас за здоровий глузд та позицію-респект...
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17.09.2022 18:05 Відповісти
політикині це бузуглі з третяковими...
тут нормальний европейський політик.
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17.09.2022 18:06 Відповісти
про капітуляцію расєї-то все ейфорія.., ми що, вже стоїмо біля кремля??Пам'ятаю, під Берліном колись стояли 7млн..В нас є ще більше???
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17.09.2022 18:11 Відповісти
******* на диване не окопных вшей кормить)
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17.09.2022 18:58 Відповісти
А що не так?
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17.09.2022 19:55 Відповісти
Все залежить особисто від нас і від кожного, працюй на це і не пали себе, кацапко
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17.09.2022 20:19 Відповісти
Тьотя, ти в якому столітті живешь?
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17.09.2022 21:16 Відповісти
Нууууу, напрями достойні..., правильні... але не вистачає ще одного. Оцього:

*****, лаптестан і "хороший русскій" - на#уй! (вони зрозуміють, раптом що)
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17.09.2022 18:15 Відповісти
Русские ублюдки изуродовали собаку буквой Z

https://twitter.com/i/status/1570882375567179777
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17.09.2022 18:15 Відповісти
В отличии от лицемера Эрдогана и большой Турции, которая толкает Украину на отказ от своей территории, за скидку на путинский газ для Турции, маленькая и гордая Эстония четко расставила все на свои места. Если не остановить фашистскую россию, во главе с НАЦИСТОМ путлером, война в Европе разгорится с новой силой. Никогда не думал, что турки продадутся вместе с Эрдоганом россии!
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17.09.2022 18:17 Відповісти
Не розганяй зраду. Эрдоган играет в свою игру. Байрактары и другое оружие поставляет Украине. Путину говорит приятные, но ничего не значащие для нас фразы. Умей не обращать внимание.
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17.09.2022 18:35 Відповісти
Не співай так солодко.
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17.09.2022 19:56 Відповісти
*уйло зі своїми переговорами іде за своїм крейсером!
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17.09.2022 18:37 Відповісти
саме це хотіла сказати дівчина з Естонії, лише дипломатично тонко
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18.09.2022 05:45 Відповісти
Нормальні люди закликають допомогати нам і не йти на поступки рашистам в той час як арахамії допомогають рашистським олігархам!
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17.09.2022 18:51 Відповісти
Кашерний кашерному всегда...
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17.09.2022 22:44 Відповісти
Світовий голод , світовий голод
буде чі не буде - ще питання
А ОСЬ , шо раша разрушает міста України , дома і майно українців , І ЦЕ Е СЬОГОДЕННЯ - чому про це не волають презіденти, ООН, червоний хрест , ОБСЕ , ПАСЕ, ЕС
УКРАІНЦІ , що не потребують уваги? Тількі афріканці турбують усіх і папку РИМСКОГО⁉️⁉️⁉️
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17.09.2022 18:54 Відповісти
Ті ахриканці пробували щось робити, цікаво, крім в своїй дупі колупатись? Чому їх взагалі хтось годувати повинен?
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17.09.2022 19:58 Відповісти
Їх ніхто не годує, їм це зерно ПРОДАЮТЬ, прікінь. Може сам спробуєшь поїхати в Африку і вирастити там пшеницю?
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17.09.2022 21:21 Відповісти
Прікінь, там можна щось інше робити, а не яйця чухати. Купують вони. За що? Світ годує, а вони плодяться.
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18.09.2022 08:17 Відповісти
Ну головне, щоб такі, як ти не плодились.
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18.09.2022 16:33 Відповісти
👍👍👍👍👍
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17.09.2022 22:51 Відповісти
Саме краще - ізолювати повністю від світукацапів і пусть вони сами рвуть хремль на тряпки
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17.09.2022 18:55 Відповісти
З парашею мона вести переговори тільки через приціл машінгевера!!!
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17.09.2022 19:02 Відповісти
политика, основанная на моральных принципах сейчас редкость.

спасибо за поддержку.
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17.09.2022 19:09 Відповісти
Треба того прикордонника з "Зміїного" зробити спікером Української перемовної групи...
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17.09.2022 20:00 Відповісти
Какие к бесам четыре? Только одно. Полный развал ВПК. И экономика в руинах. Чтобы 90-е годы им вспоминались как сытые. Только при таком раскладе кацапы отнлсительно вменяемы.
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17.09.2022 20:16 Відповісти
Жадібні до дешевого газу та нафти азіати не дадуть їм здохнути. В 90-х про Китай ще ніхто й не чув.
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18.09.2022 08:20 Відповісти
Экономику Китая создал коллективный Запад. Уж слишком много китайцев как тараканов расползалось по миру. Решили таким способом удерживать их в пределах своего государства.
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18.09.2022 08:39 Відповісти
Як створив, так і задуше. Думаю, світ зрозумів уже, що можна, а що ні.
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18.09.2022 08:51 Відповісти
хоче, та може!
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17.09.2022 20:35 Відповісти
 
 