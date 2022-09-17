Чехія закликає негайно створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ в Україні
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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив з ініціативою негайного створення Міжнародного трибуналу для покарання Російської Федерації за воєнні злочини в Україні.
Про це Ліпавський заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначив глава чеської дипломатії, Росія залишила по собі в районі Ізюма братські могили сотень розстріляних і закатованих людей. Він наголосив, що в XXI столітті такі напади на цивільне населення є "немислимими та огидними".
"Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального Міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії", - підкреслив Ліпавський.
Топ коментарі
+15 Перехватчик
показати весь коментар17.09.2022 18:27
+12 Don Bessam dc0e2bc1
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+10 Berrimor Cute
показати весь коментар17.09.2022 18:23
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Будь ласка, зачекайте...
єдина можливість зупинки війни і недопущення жертв в ще більших маштабах - це негайний вступ України до НАТО.....
@newkc14
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16 сент.
На сходке ШОС Лукашенко в присутствие Путина клянчил деньги у Эрдогана и Алиева
Президент Узбекистана не встретил Путина в аэропорту но встретил товарища Си
Президент Киргизии заставил Путина ждать
Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине
Это приговор
Вже створюйте!
Де КРИК на Весь Світ?!!!...
Де звернення до всіх ?!...
Президент, уряд, парламент, омбудсмен...?
Кому вони служать?!...
Спробують " затіхарить" як і другі злочини ( Оленівка, Буча...)...
Щоб особо " не портить ни с кем отношений!"!...
Международный уголовный суд в Гааге ([email protected])
Доказательства просят отправлять по адресу [email protected]
проект Нюрнберг-2022 ([email protected])
Как каждый может присоединиться к суду над Путиным
Украинское государство, правозащитные и общественные организации приступили к сбору доказательств, которые помогут судить Россию в международных судах.
Это можно сделать с помощью сайтов, платформ, электронных адресов, на которые можно отправить фото или видео доказательств российской агрессии.
Важно! Фото и видеодоказательства должны быть лично твоими. Не из интернета.
Для того чтобы потом именно ты мог(-ла) стать свидетелем преступлений и в случае необходимости дать показания в суде.
Може пора звільнити все керівництво ГПУ ? Бо не чехі же готувати будуть трибунал
ГПУ треба за корупцію брати, а не за це.