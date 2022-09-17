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Чехія закликає негайно створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізюм

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив з ініціативою негайного створення Міжнародного трибуналу для покарання Російської Федерації за воєнні злочини в Україні.

Про це Ліпавський заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив глава чеської дипломатії, Росія залишила по собі в районі Ізюма братські могили сотень розстріляних і закатованих людей. Він наголосив, що в XXI столітті такі напади на цивільне населення є "немислимими та огидними".

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"Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального Міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії", - підкреслив Ліпавський.
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Топ коментарі
+15
Kavkaz Center

@newkc14

·

16 сент.

На сходке ШОС Лукашенко в присутствие Путина клянчил деньги у Эрдогана и Алиева
Президент Узбекистана не встретил Путина в аэропорту но встретил товарища Си
Президент Киргизии заставил Путина ждать
Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине

Это приговор
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17.09.2022 18:27
+12
а буба не торопиццо...бо ожыдает встречное кремлёвское предложение..
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17.09.2022 18:22
+10
Трибунал - це не про зупинку війни, війну зупиняють ЗСУ.
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17.09.2022 18:23
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а буба не торопиццо...бо ожыдает встречное кремлёвское предложение..
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17.09.2022 18:22 Відповісти
Нізя, а то серіали і фільми перестануть на кацапії купувати
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17.09.2022 18:27 Відповісти
слушна пропозиція.....але судячи про ситуацію з боінгом МН- 17 цей трибунал може затягнутися на десятиліття.....
єдина можливість зупинки війни і недопущення жертв в ще більших маштабах - це негайний вступ України до НАТО.....
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17.09.2022 18:22 Відповісти
Трибунал - це не про зупинку війни, війну зупиняють ЗСУ.
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17.09.2022 18:23 Відповісти
незаперечую, але якою ціною ЗСУ зупинять її...?
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17.09.2022 18:26 Відповісти
Це будемо рахувати вже після перемоги. У будь-якому випадку, цю ціну ніхто крім ЗСУ та України не сплатить.
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18.09.2022 09:24 Відповісти
і де я написав що трибунал зупинить війну?
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17.09.2022 18:31 Відповісти
Вступ до НАТО також не зупинить ніяк війну, бо вона до цього часу вже буде зупинена ЗСУ. Стаття 5 призначена для попередження непочатої війни.
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18.09.2022 09:22 Відповісти
Вступ до НАТО де-юре. Де -факто Україна вже в НАТО. Підтвердження -Рамштайн
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17.09.2022 20:30 Відповісти
без де-юре 5 стаття не росповсюджуеться на наше де-факто....
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17.09.2022 20:39 Відповісти
стаття 5 щє не зупинила жодної війни, вона їх попереджує.
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18.09.2022 09:20 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

16 сент.

На сходке ШОС Лукашенко в присутствие Путина клянчил деньги у Эрдогана и Алиева
Президент Узбекистана не встретил Путина в аэропорту но встретил товарища Си
Президент Киргизии заставил Путина ждать
Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине

Это приговор
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17.09.2022 18:27 Відповісти
Si poimel Folotju za ščeku............
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18.09.2022 05:55 Відповісти
дякуємо... чим більше голосів за цю ідею тим більше людей і політиків почне розуміти шо русня то зло, путін ***** і відплата мусить бути швидкою і невідкладною...
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17.09.2022 18:28 Відповісти
закликати мало!
Вже створюйте!
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17.09.2022 18:30 Відповісти
я думав вже давно створили
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17.09.2022 18:31 Відповісти
Скільки країн уже фіксують злочини орків в Україні і будуть на процесі...19
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17.09.2022 19:45 Відповісти
А де могутня гнівна міжнародна реакція української влади?...
Де КРИК на Весь Світ?!!!...
Де звернення до всіх ?!...
Президент, уряд, парламент, омбудсмен...?
Кому вони служать?!...
Спробують " затіхарить" як і другі злочини ( Оленівка, Буча...)...
Щоб особо " не портить ни с кем отношений!"!...
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17.09.2022 18:33 Відповісти
Ну як кому служать? Д'ЄРМАКУ!!! А хто він такий хіба що лінивий незнає.
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17.09.2022 18:40 Відповісти
Схоже на якийсь кацапський відчайдушний візг на фоні роботи слідчої комісіі ООН по злочинам кацапів в Україні. Можеш навіть не чекати, ніякої міжнародної гнівної реакції на цю слушну пропозицію чехів не буде.
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18.09.2022 09:32 Відповісти
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже поручил своим прокурорам провести расследование и собрать доказательства.
Международный уголовный суд в Гааге ([email protected])

Доказательства просят отправлять по адресу [email protected]

проект Нюрнберг-2022 ([email protected])
Как каждый может присоединиться к суду над Путиным

Украинское государство, правозащитные и общественные организации приступили к сбору доказательств, которые помогут судить Россию в международных судах.

Это можно сделать с помощью сайтов, платформ, электронных адресов, на которые можно отправить фото или видео доказательств российской агрессии.

Важно! Фото и видеодоказательства должны быть лично твоими. Не из интернета.

Для того чтобы потом именно ты мог(-ла) стать свидетелем преступлений и в случае необходимости дать показания в суде.
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17.09.2022 18:37 Відповісти
Про цей трибунал ВЖЕ ПІВРОКУ ГОВОРЯТЬ , а результату НУЛЬ
Може пора звільнити все керівництво ГПУ ? Бо не чехі же готувати будуть трибунал
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17.09.2022 18:44 Відповісти
Трибунал готує ООН, зараз працює міжнародна слідча група. Міжнародні трибунали по таким масштабним і масовим злочинам не готуються за декілька днів, а просто говорити про них можуть почати вже за декілька років.

ГПУ треба за корупцію брати, а не за це.
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18.09.2022 09:28 Відповісти
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17.09.2022 18:56 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/trybunal-putin/6685608.html
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17.09.2022 23:23 Відповісти
 
 