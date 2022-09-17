У НАТО бачать перші серйозні ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.
Таку оцінку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду",.
"Їй (Росію) усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню", – сказав він.
Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. "Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів", – додав він.
За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, як шляхом мобілізації.
"Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових (Росії). У чому ми впевнені – то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий", – зазначив глава Військового комітету Альянсу.
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Для каZZапа то смертельний вирок
Ну i якi тут технологiчнi негаразди?
https://youtu.be/6pobOQG33g8
А все санкции, введённые до этого, позволили начать войну.
Может что-то не так в консерватории ???
Одни нефть покупают, другие газ, третьи удобрения - и я говорю не о какой-то там Македонии, речь о верхушке Запада !!!
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)