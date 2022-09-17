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У НАТО бачать перші серйозні ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

роб,бауер

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.

Таку оцінку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду",.

"Їй (Росію) усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню", – сказав він.

Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. "Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів", – додав він.

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За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, як шляхом мобілізації.

"Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових (Росії). У чому ми впевнені – то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий", – зазначив глава Військового комітету Альянсу.
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Топ коментарі
+12
Не оборонці, нападалці.
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17.09.2022 19:04
+6
Лiпше: щоб стакан у руках не тримався
Для каZZапа то смертельний вирок
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17.09.2022 19:13
+6
Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности

А все санкции, введённые до этого, позволили начать войну.
Может что-то не так в консерватории ???
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17.09.2022 19:51
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Не оборонці, нападалці.
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17.09.2022 19:04 Відповісти
5 копійок:- що б у них ********** "нападалка" відпала!
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17.09.2022 19:11 Відповісти
Тіліпалка (палавой орган дєдушкі)
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17.09.2022 19:20 Відповісти
Щоб тим росіянам,які виготовляють зброю,руки повідсихали...
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17.09.2022 19:09 Відповісти
Лiпше: щоб стакан у руках не тримався
Для каZZапа то смертельний вирок
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17.09.2022 19:13 Відповісти
То добре,що бачуть. Не завадить підсилити потужність,що б у кацапів і думки не з'явилося продовжувати геноцид українського народу!
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17.09.2022 19:10 Відповісти
У каZZапiв бiда навiть зi снарядами 152 мм. Цьому типу 70 рокiв.
Ну i якi тут технологiчнi негаразди?
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17.09.2022 19:10 Відповісти
Біда у закатованих
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17.09.2022 19:23 Відповісти
Японці перестали постачати металообробні верстати з числовим програмним керування і запчастини до них, а токарі і токарні верстати(отримані по лендлізу) сі скінчили.
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17.09.2022 20:08 Відповісти
А шо, старий добрий рускій напільнік нє работаєт?
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17.09.2022 20:12 Відповісти
"старий добрий рускій напільнік" потребує рук не з жопи, а "па щучьєму вєлєнію..." не виходить
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17.09.2022 20:29 Відповісти
та там не только санкции , вот чувак повоевал 5 минут и сдался , ************, вторая армия мира ахахахахахааааааааа!!!!!!

https://youtu.be/6pobOQG33g8
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17.09.2022 19:11 Відповісти
але російські тварини переходять на не складне озброєння та зеків......
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17.09.2022 19:16 Відповісти
Не пройшло і півроку
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17.09.2022 19:22 Відповісти
та ще обама казав "російська економіка-в шматтях"
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17.09.2022 19:29 Відповісти
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17.09.2022 19:38 Відповісти
Відносно зброї, брат дзвонив,бахкають цілий день, навчання. Розумію,що це потрібно, а значить є чим бахкать
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17.09.2022 19:39 Відповісти
Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности

А все санкции, введённые до этого, позволили начать войну.
Может что-то не так в консерватории ???
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17.09.2022 19:51 Відповісти
Є таке прислів'я - поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. От так і вони, поки справжня війна не почалася, тільки те і робили, що обходили санкції 2014-2015 років. Прикро, що і тепер не всі розуміють, що треба русню душити до кінця, бо інакше все одно доведеться це робити, але вже після ядерних ударів.
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17.09.2022 20:16 Відповісти
А сейчас не обходят?
Одни нефть покупают, другие газ, третьи удобрения - и я говорю не о какой-то там Македонии, речь о верхушке Запада !!!
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17.09.2022 20:50 Відповісти
Что оно такое вообще, эти санкции? Столько про них разговоров, а никакой конкретики ни от кого не добъёшся. Если речь идёт о торговой блокаде, то кому от этого хуже? Россия торгует сырьём и энергией. Это же основа пирамиды промышленности. Те кто отказывается от этого фундамента, делают подарок россии и китаю, а сами впадают в рецессию. Есть же статистические данные, по ВВП по инфляции в странах импортёрах. Неужели ещё не пора делать выводы о абсурдности этой затеи. Это всё равно, что душить за шею пингвина. Он может на пол часа дыхание задерживать, но зато наверняка обсерет душителя.
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19.09.2022 23:16 Відповісти
- І шо, куме, - повиздихають жуки від тої отрути?
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)
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17.09.2022 20:55 Відповісти
Кацапська армія через деякий час:

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17.09.2022 21:13 Відповісти
треба зробити так, щоб у кацапів залишилисть тільки лук та стріли
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17.09.2022 21:14 Відповісти
Статисти.
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18.09.2022 08:03 Відповісти
 
 