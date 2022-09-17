На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон, навіть якщо її деокупують найближчим часом, - Гайдай
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджає, що в області не вдасться провести опалювальний сезон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Гайдай повідомляє в телеграмі.
"Я впевнений, що, на жаль, опалювальний сезон цієї зими нам не вдасться провести, особливо в тій частині Луганської області, яка десь 4,5 місяця була під постійними обстрілами. Справа в тому, що російські війська знищили там повністю всю критичну інфраструктуру. Тобто, після деокупації нам все ж таки доведеться просити людей, якщо це буде найближчим часом, щоб вони зимою не поверталися для постійного життя у великі міста", - сказав очільник області.
Він зазначив, що наразі ворог завдає ударів по ТЕЦ, дамбам, а коли буде змушений під ударами українських захисників залишити територію Луганської області, то намагатиметься знищити й ті об’єкти критичної інфраструктури, які досі вціліли.
"Великі міста: опалювання неможливо взагалі запустити, тому що розбито все вщент. І навіть, якщо ми якось теоретично змогли би відновити роботу теплоелектростанцій миттєво, що майже нереально, то розвести потім всю мережу по містам не можливо", - пояснив Гайдай.
Він нагадав, що, коли проводилася евакуація, з Луганської області виїхало більше 320 тис жителів як і з великих міст, так і з сільської місцевості.
"Заггалом залишилося у містах небагато людей. Наприклад, у Сєвєродонецьку з 120 тисяч жителів міста залишилось десь до 10 тисяч, у Лисичанську - десь 15 тисяч", - сказав Гайдай.
Він констатував, що наразі евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через рф і країни Балтії.
Будь ласка, зачекайте...
у ОП все є, всього достатньо, все під контролем
а насправді, треба не оголошувати а забезпечувати людей газом в балонах
вуліллям дровами, буржуйками
чи влада знову виїде на волонтерах а потім буде шити їм справи?
1) корпус - відрізок труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 140мм, товщ. 5мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 20мм - 200мм (верхня) і 90мм (нижня);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, товщ. 5*5мм;
7) решітка для палива - арматура 11 - 14мм (7 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу);
8) защіпки на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М6;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для 5-1 і 5-4 - ел-ди 3мм);
11) для позначення місця вирізання дверцят на корпусі, обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, отвір у п.2 (дашок) для п.3, п.4 у п.1 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) сверління дірок в дверцятах для закріплення завіс - свердло 6мм;
Сиділи в підвалі багатоквартирного будинку.
Каже,нас було 8 чоловік,площа невелика,було навіть жарко.
Родичка була в окупації в Бучі,не виїзжала.
Приватний будинок,газу нема,пічку давно прибрали,температура 6 *С в хаті.
Спала одягнена.Біля воріт стояв рашистський БТР...це жах...
Головне - не загинути,а вижити можна.