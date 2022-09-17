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безпілотник (2075) Херсонщина (4221) Повітряні сили (1235)

Увечері 17 вересня у небі над Херсонщиною збито російський безпілотник, - повітряне командування "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

Повітряне командування "Південь" оприлюднило інформацію,що ввечері 17 вересня на Херсонщині збито російський бепілотник оперативно-тактичного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

"17 вересня, близько 18.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначається у повіодомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу українські бійці збили вертоліт Ка-52 та безпілотник росіян

Автор: Роман Свиридович
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Русня начала активно применять на фронте иранские дроны-"камикадзе" Shahed-136
Как пишет Wall Street Journal, по словам начальника артиллерии 92 механизированной бригады ВСУ Родиона Кулагина, в зоне ответственности его бригады ударами этих дронов были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР. Перед этим подобным ударом была поражена 155-мм буксируемая гаубица M777, поставленная США.
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17.09.2022 20:35 Відповісти
Ізраїль чекає на цікаві деталі
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17.09.2022 20:36 Відповісти
Це серйозні втрати. Були такі хто над цим сміявся коли вперше про стало відомо про іранські дрони. У нас з артою постійний дефіцит. Кожна та гаубіца на вагу золота, а тут таке. Тільки цього ще й не вистачало.
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17.09.2022 20:55 Відповісти
І все ж таки їх збивають
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17.09.2022 20:38 Відповісти
Був безпілотник, став безпольотник!
Слава ЗСУ!
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17.09.2022 20:41 Відповісти
Майже по темі: потужний удар по базі окупантів у Херсоні: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/17/7367928
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17.09.2022 20:42 Відповісти
Пишут шо вроде багато кадыровских свиней зажарили.
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17.09.2022 20:54 Відповісти
 
 