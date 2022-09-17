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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: в районі бази російських окупантів йде чорний дим, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.

Про це пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.

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Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".
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Топ коментарі
+57
Чорний дим - значить папу не вибрано, пуляйте ще...
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17.09.2022 21:00
+37
Смажені овцелюби це добре...
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17.09.2022 20:57
+35
страшно представить, сколько русские фашисты сожгли трупов невинно замученных людей!
глядя на результаты их "интернациональной помощи" всё больше и больше убеждаюсь, что во всех преступлениях немецкого фашизма - корень российский
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17.09.2022 21:03
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Смажені овцелюби це добре...
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17.09.2022 20:57 Відповісти
Вони ж воняють навіть смажені
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17.09.2022 21:00 Відповісти
Tруп ворога завжди добре пахне.
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17.09.2022 22:33 Відповісти
Овцелюб поняття амбівалентне, тобто двозначне.
Як у тому анекдоті.
- Ось, припустимо, зловив ти русалку. І що ти з нею робитимеш?
- Залежить від того, який саме голод у мене буде переважати цієї хвилини.
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17.09.2022 21:03 Відповісти
З коринкою...
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17.09.2022 21:11 Відповісти
По всьому місту автоматні, кулеметні черги, звуки вибухів (гранатомети?). Причина поки що не зрозуміла.. є версія що бурити поллють на Тік-токерів
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17.09.2022 21:18 Відповісти
Хай, падлюки, перестріляють одне одного.
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17.09.2022 21:24 Відповісти
Российские оккупанты ничего не могут поделать с успешным партизанским движением в Херсонской и Запорожской областях. При этом несут колоссальные репутационные потери из-за успешных операций украинских патриотов. Ликвидация гауляйтеров и просто коллаборантов заставляет всех остальных сторонников «русского мира» держаться в сторонке.
Чтобы как-то переломить эту ситуацию, российско-фашистские оккупанты проводят массовые аресты, что им не помогает. А также занимаются постановочными шоу. Одно такое проходит в эти минуты в Херсоне.
На улице Ушакова около кафе «Дон Марко» в районе ЖД началась перестрелка. Уже вскоре стало понятно - россияне ведут огонь посреди улицы, бегают, что-то подрывают… И все для того, чтобы заявить, что уничтожается украинская ДРГ.
Большинство жителей Херсона понимают, что это спектакль.
Видео "боя" https://t.me/herson_rus/5297
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17.09.2022 22:02 Відповісти
В Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.
"- На перетині Ушакова та Іллюші Кулика триває бій. Чути автоматичні черги та вибухи. Обходьте та об'їжджайте цей район якнайдалі. А краще йдіть з вулиць, - йдеться у місцевих пабликах."
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17.09.2022 21:33 Відповісти
Ще версія що «кіно» знімають. Але на зараз звуки пострілів ще є
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17.09.2022 21:42 Відповісти
Так воно i е....Кiно тай годi...😁😂
https://t.me/herson_rus/5297
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17.09.2022 22:05 Відповісти
Чорний дим - значить папу не вибрано, пуляйте ще...
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17.09.2022 21:00 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.09.2022 21:01 Відповісти
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17.09.2022 21:18 Відповісти
думаю, в Крыму и на Донбассе обнарожутся после деоккупации уже десятки тысяч трупов, 8 лет насилия и убийств все же
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17.09.2022 21:01 Відповісти
Жах
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17.09.2022 21:02 Відповісти
страшно представить, сколько русские фашисты сожгли трупов невинно замученных людей!
глядя на результаты их "интернациональной помощи" всё больше и больше убеждаюсь, что во всех преступлениях немецкого фашизма - корень российский
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17.09.2022 21:03 Відповісти
там куча шахт, и почти все они уже затоплены.... и печей металлургических там тоже дохрена....
так что там, скорее, будет гораздо больше пропавших безвести.....
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17.09.2022 21:12 Відповісти
Так это известный факт - перед 2 Мировой генералы краснов и балабин - бывшие царские генералы, имели встречу с гитлером - и напомнили, что царская корона много раз помогала германии войсками и если германия нападёт на жидо-большивискую росию, то приблизительно 2 миллиона руских станут на сторону немцев. И так и было. Всё это есть в журнале руских нацистов " Европеец", а так же есть интернет ресурс - Арийская нация христиан ( руский филиал) - к сожалению сейчас не доступен.
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17.09.2022 21:45 Відповісти
Герінг, Гудеріан в кінці двадцятих - на початку тридцятих в Ліпецьку і в інших містах росії на радянських полігонах відпрацьовували війну на танках і літаках, вчили німці своїх воювати на радянській техніці в росії. У Герінга навіть коханка у Росії залишилась з місцевих. Якби не сталін, рейхсвер не був би таким сильним до кінця тридцятих років минулого століття. А пакт Молотова-Рібентропа - це пряме потурання Гітлеру.
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17.09.2022 22:06 Відповісти
>Герінг, Гудеріан в кінці двадцятих - на початку тридцятих в Ліпецьку
Не треба псувати правдиву ідею брехнею.
>рейхсвер не був би таким сильним до кінця тридцятих років.
рейхсвер ніколи не був сильним і існував лише до 1935. Напевно, ви мали на увазі Вермахт?
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17.09.2022 23:00 Відповісти
А что вы знаете кроме пакта? Речь молотова в оправдание нацизма? Стенограмму переговоров молотова с гитлером осенью 40-го? Где молотов требовал Финляндию, а гитлер говорил, нах вам эта Финляндия, присоединяйтесь к тройственному союзу и у наших ног будет весь мир... И потом список ТРЕБОВАНИЙ совка, при условии выполнений которых совок готов присоединится к этому союзу... А там списочек большой) Потурання))) Серьезно?) Кто и кому условия ставил? Кто из них больший преступник?
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18.09.2022 01:30 Відповісти
"Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм - это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм - фашизм сталинский, коммунистический!"
Народного артиста Георгия Жженова осудили в 1937 году за «шпионскую деятельность» и отправили на Колыму. В 1949-м осудили повторно и сослали в Норильск. Освободили только в 1954-м.
https://*********.livejournal.com/1030286.html
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18.09.2022 01:34 Відповісти
>немецкого фашизма - корень российский.
немецкого социализма.
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17.09.2022 22:43 Відповісти
4 неплохое число, особенно если это Точка-У или М 142 ( в народе Хаймарс).
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17.09.2022 21:07 Відповісти
мабуть Бавовнятко зголодн1ло.....
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17.09.2022 21:07 Відповісти
Кадыровцы шкварятся, вот уж шашлык всем шашлыкам шашлык
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17.09.2022 21:08 Відповісти
мабуть чорти вже підготували місцевий ад.. котли прокалюють..
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17.09.2022 21:08 Відповісти
супутники+хаймарси пекельний дует.... перші бачать, другі ****шать.....
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17.09.2022 21:08 Відповісти
Забагато курять кацапи... Мабуть нєрвнічають... От і резульнати курьєнія...
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17.09.2022 21:10 Відповісти
В сентябре листья жгут, листья жгут... (с)
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17.09.2022 21:10 Відповісти
nex*j šastatj
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18.09.2022 06:11 Відповісти
Ми повинн у першу чергу палювати на кадирівців.
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17.09.2022 21:10 Відповісти
Такі повідомлення
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17.09.2022 21:12 Відповісти
Ура...............
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17.09.2022 21:14 Відповісти
Ура… але це вони між собою х*яряться!Але це добре, скількись орків здохне!
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17.09.2022 21:32 Відповісти
Все здохутъ )
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17.09.2022 21:42 Відповісти
Вдоль левого берега Днепра тоже бывают автоматные очереди. Как и в этом случае, предполагаю, это отстрел дезертиров.
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17.09.2022 21:25 Відповісти
Сподіваюсь,, що дезертири відстрілюються. І що ті, що інші влучають.
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17.09.2022 21:39 Відповісти
Скорее всего загратотряды кадыровцев сражаются с росийскими дезертирами. Гражданская война, так сказать
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17.09.2022 21:30 Відповісти
хлопці працюють - такі новини надихають.
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17.09.2022 21:13 Відповісти
А нарік про це знає?
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17.09.2022 21:14 Відповісти
орки горять...
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17.09.2022 21:15 Відповісти
В Херсоне раздаются мощные взрывы что удары приходятся на военные объекты россиян.
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17.09.2022 21:27 Відповісти
звуки взрывов были слышны и в Новой Каховке.
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17.09.2022 21:38 Відповісти
Если дым черный значит кадыровцы горят
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17.09.2022 21:28 Відповісти
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17.09.2022 21:30 Відповісти
Армія рф все ще має можливість переправляти свіжі сили на правий берег Дніпра. про це свідчать супутникові світлини Антонівського мосту.
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17.09.2022 21:33 Відповісти
Ситуация вокруг антоновского моста в Херсоне не изменилась. На снимках от 15 сентября видны находящиеся поблизости паромы и пустые баржи.
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17.09.2022 21:35 Відповісти
В рос. новинах пишуть про вибухи в Донецьку. Орки забагато курять ..
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17.09.2022 21:34 Відповісти
a papirosy marki Himars taki krepkie...
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18.09.2022 06:13 Відповісти
Спецоперация Чернобаевка началась...
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17.09.2022 21:45 Відповісти
В центр Херсона прибыло подкрепление на бронетехнике и сходу вступило в бой. Интересно, что у кацапов там творится? Какой-то серьёзный унитаз не поделили?)
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17.09.2022 22:04 Відповісти
Золотой, из коллекции янука....
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17.09.2022 23:35 Відповісти
Росіяни розпочали стрілянину з військової техніки в Херсоні.*
За версією росЗМІ - розпочалася "контртерористична операція".
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17.09.2022 22:13 Відповісти
І там бандерівці... Кошмар!
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17.09.2022 22:21 Відповісти
Если стоит запах горелой шерсти, значит попали в кадырОвцев.
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17.09.2022 23:01 Відповісти


Вагнерівці воюють з кадирівцями.

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В Херсоне - паническая стрельба армии рф: работают автоматы, пулеметы и даже БТР (видео)

Горожане должны быть осторожными, чтобы не попасть под случайные пули



Елена Бурдейная

Журналист, редактор
17.09.2022 21:05





17 сентября вечером в Херсоне началась стрельба прямо на улицах города. Херсонцев призывают немедленно вернуться домой и не выходить.

Информация обнародована изданием "Кавун City" в Telegram-канале.

Жители Херсона слышат автоматные и пулеметные очереди по всему городу. В частности, сообщают о напряженной ситуации на следующих улицах:
у железнодорожного вокзала на улице Ушакова;в Таврическом районе;в Северном районе.
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18.09.2022 01:12 Відповісти
 
 