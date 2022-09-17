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Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

служба,112,порятунок

Система екстреної допомоги за єдиним номером 112 має запрацювати до кінця року в пілотному форматі у Києві та Київській області.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Плануємо до кінця року реалізувати систему 112 у пілотному форматі — у Києві та Київській області. Очікуємо, що вже будуть функціонувати змінені моделі маршрутизації – централізовано. Кінцева мета – забезпечити надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" через безперебійний канал зв’язку на всі екстрені служби на всій території України", - розповів він.

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Заступник міністра повідомив, що 7 вересня Верховна Рада прийняла у цілому закон під номером 7581 щодо впровадження в Україні Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (системи 112).

Запровадження системи 112 стало зобов’язанням України після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Окрім того, на впровадження цієї системи і на її запуск дає кошти Європейський інвестиційний банк.

"На сьогодні нам вдалося завершити юридичний стрім, і на законодавчому рівні внормувати запровадження служби 112. Триває активна фаза технічного стріму, пов’язаного із безпосереднім впровадженням в практичну площину складових цієї моделі комунікації, і наразі розпочато організаційний стрім, а саме – процес формування структури і пошук кадрів та їх навчання для роботи операторського центру", – повідомив Бондаренко.
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скільки коштує програмне забезпечення
бо щось дуже сподобалось вам все реєструвати та переводити в дію
навіть зареєстровану зброю ви хочете перереєструвати
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17.09.2022 21:32 Відповісти
Бо в Дії повинно бути все.

Це щоб потім все не переробляти коли появляться персональні нейромережі і нейролінки стануть загальнодоступними як зараз смартфони.

Весь функціонал держави має бути єдиним, має бути в одному додатку.
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19.09.2022 01:04 Відповісти
Давно пора. А то как в том старом анекдоте.

Звонок в пожарную:
- Алло !
- Здравствуйте. У меня за домом менты дерутся с врачами, и я хз куда мне звонить.

Очень сильно бесит, что "экстренные службы" проводят кучу бесполезного анкетирования. Надеюсь это тоже уберут.
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17.09.2022 21:37 Відповісти
стане ще гірше
гарантовано
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17.09.2022 21:48 Відповісти
Ви віруючий в золоту епоху?
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19.09.2022 01:05 Відповісти
Не смішно
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17.09.2022 22:46 Відповісти
і доречі,
МОЗ вже зробили один номер на всі виклики швидкої
15 хв чекав швидку,
сусід вибив плече
доїхав до щвидкої, дві машини стоять
чому стоять? вінниця сказала чекати ту що повертається а вона повертається з далекого села
чекалв сусід 23 хв, лежачи на полу і боячись навіть кашлянути
в цей час 2 екіпажа спокійно курили чи пили каву 350 м від нього
аце один центр управління
друге: вдарив позвонок, треба до травматолога
хочеш до нього, запишись до сімейного, в він чи вона запище тебе до травматолога
а той прийме якщо запишешсяв реєстратурі та дасиш шіснадцятизначний код, млять.
а накуя тоді той код?
чому не поступає в реєстратуру автоматично
і пох ..й всім що тебе болить.
а це Вам і єдиний реєстр, щоб він згорів
все, **** для людей...
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17.09.2022 21:47 Відповісти
Всім була херова Супрунша, а при ній такого не було.
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17.09.2022 21:59 Відповісти
Кіно якесь було. Жінка зустрічається з лікарем. Сімейним. Каже-о, добре, ти мене лікувати будеш. А він-та ні, я випишу направлення, і до того, і до того. Вона слухала, слухала, і каже-а нахуа тоді ти мені потрібен? Дуже добре обіграно. Жаль забув, що за фільм.
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18.09.2022 01:58 Відповісти
От тепер заживем! Найактуальніша проблема.
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18.09.2022 01:50 Відповісти
Давно пора. Відставання від графіку озвучених планів ого вже яке.
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19.09.2022 01:08 Відповісти
 
 