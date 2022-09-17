Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі, - МВС
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Система екстреної допомоги за єдиним номером 112 має запрацювати до кінця року в пілотному форматі у Києві та Київській області.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Плануємо до кінця року реалізувати систему 112 у пілотному форматі — у Києві та Київській області. Очікуємо, що вже будуть функціонувати змінені моделі маршрутизації – централізовано. Кінцева мета – забезпечити надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" через безперебійний канал зв’язку на всі екстрені служби на всій території України", - розповів він.
Заступник міністра повідомив, що 7 вересня Верховна Рада прийняла у цілому закон під номером 7581 щодо впровадження в Україні Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (системи 112).
Запровадження системи 112 стало зобов’язанням України після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Окрім того, на впровадження цієї системи і на її запуск дає кошти Європейський інвестиційний банк.
"На сьогодні нам вдалося завершити юридичний стрім, і на законодавчому рівні внормувати запровадження служби 112. Триває активна фаза технічного стріму, пов’язаного із безпосереднім впровадженням в практичну площину складових цієї моделі комунікації, і наразі розпочато організаційний стрім, а саме – процес формування структури і пошук кадрів та їх навчання для роботи операторського центру", – повідомив Бондаренко.
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бо щось дуже сподобалось вам все реєструвати та переводити в дію
навіть зареєстровану зброю ви хочете перереєструвати
Це щоб потім все не переробляти коли появляться персональні нейромережі і нейролінки стануть загальнодоступними як зараз смартфони.
Весь функціонал держави має бути єдиним, має бути в одному додатку.
Звонок в пожарную:
- Алло !
- Здравствуйте. У меня за домом менты дерутся с врачами, и я хз куда мне звонить.
Очень сильно бесит, что "экстренные службы" проводят кучу бесполезного анкетирования. Надеюсь это тоже уберут.
гарантовано
МОЗ вже зробили один номер на всі виклики швидкої
15 хв чекав швидку,
сусід вибив плече
доїхав до щвидкої, дві машини стоять
чому стоять? вінниця сказала чекати ту що повертається а вона повертається з далекого села
чекалв сусід 23 хв, лежачи на полу і боячись навіть кашлянути
в цей час 2 екіпажа спокійно курили чи пили каву 350 м від нього
аце один центр управління
друге: вдарив позвонок, треба до травматолога
хочеш до нього, запишись до сімейного, в він чи вона запище тебе до травматолога
а той прийме якщо запишешсяв реєстратурі та дасиш шіснадцятизначний код, млять.
а накуя тоді той код?
чому не поступає в реєстратуру автоматично
і пох ..й всім що тебе болить.
а це Вам і єдиний реєстр, щоб він згорів
все, **** для людей...