У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА

Експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. У більшості виявили сліди насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.

Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

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