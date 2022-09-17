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насилля (263) катування (520) Ізюм (280) Синєгубов (757)

У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. У більшості виявили сліди насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.

Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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17.09.2022 21:47 Відповісти
Це ,, це ,, ну не може людина так робити ,,,, там людей нема ,,, там одні пацюки ,,,
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17.09.2022 21:51 Відповісти
людина не може...
Україна мае діло з нелюдями
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18.09.2022 08:13 Відповісти
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17.09.2022 21:58 Відповісти
.
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17.09.2022 22:14 Відповісти
Украіна сумує за саоїми Героями ....😪😪😪
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18.09.2022 00:37 Відповісти
 
 