Представник Папи Римського потрапив під обстріли на півдні України під час гуманітарної місії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Представник Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський разом із супроводжуючими особами в cуботу потрапив під обстріл у зоні бойових дій під час перевезення гуманітарної допомоги.
В результаті обстрілу ані кардинал Краєвський, ані ніхто із супроводжуючих осіб не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як повідомляється, представник Папи Римського здійснював гуманітарну поїздку разом з католицьким та протестантським єпископами у супроводі військовослужбовця ЗСУ.
Зазначається, що вони поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти "куди окрім солдатів ніхто більше не заходить".
На одному із запланованих етапів поїздки група потрапила під обстріл і кардиналу разом з іншими довелося рятуватися. "Вперше в житті я не знав, куди тікати, адже бігти недостатньо, потрібно знати куди", - сказав кардинал ватиканським ЗМІ, виступаючи у Запоріжжі.
Будь ласка, зачекайте...
«‼️‼️‼️Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .
Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину
Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".
Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.
Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.
Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.
"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.
Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
хоча кацапськi ху-зна-куда-летячі ракети не дуже по релігії
і мандячять в що попало незважаючі на кривізну земли.
oдним словом - звезло...
ну і слава Богу - хоч цей зберігся!
Не довіряє Господу?Усомнілся во всємогущєстве Бога?Єрєтік.На костєр старого грєшника.Ілі поджечь его вместе с адской колєсніцей-папамобілєм.
не зачепило метушнявого кардінала? - ну і ок.