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Представник Папи Римського потрапив під обстріли на півдні України під час гуманітарної місії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

конрад,краєвський

Представник Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський разом із супроводжуючими особами в cуботу потрапив під обстріл у зоні бойових дій під час перевезення гуманітарної допомоги.

В результаті обстрілу ані кардинал Краєвський, ані ніхто із супроводжуючих осіб не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляється, представник Папи Римського здійснював гуманітарну поїздку разом з католицьким та протестантським єпископами у супроводі військовослужбовця ЗСУ.

Зазначається, що вони поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти "куди окрім солдатів ніхто більше не заходить".

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На одному із запланованих етапів поїздки група потрапила під обстріл і кардиналу разом з іншими довелося рятуватися. "Вперше в житті я не знав, куди тікати, адже бігти недостатньо, потрібно знати куди", - сказав кардинал ватиканським ЗМІ, виступаючи у Запоріжжі.
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Топ коментарі
+13
Розвідку робили для кацапів ?
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17.09.2022 22:34
+12
Вперше в житті я не знав, куди тікати ....богу хоть молився?
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17.09.2022 22:31
+11
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17.09.2022 22:33
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Вперше в житті я не знав, куди тікати ....богу хоть молився?
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17.09.2022 22:31 Відповісти
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17.09.2022 22:33 Відповісти
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17.09.2022 22:31 Відповісти
Для чого?
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17.09.2022 23:21 Відповісти
получить жалование и дальнейшие инструкции
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18.09.2022 00:28 Відповісти
Розвідку робили для кацапів ?
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17.09.2022 22:34 Відповісти
Ось ще одного розвідника Резніков додумався пустити в Україну

«‼️‼️‼️Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 22:38 Відповісти
Вірю
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17.09.2022 22:41 Відповісти
А что, его нельзя немного ликвидировать, что-ли?
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17.09.2022 23:28 Відповісти
Слава Богу.
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17.09.2022 22:37 Відповісти
Особисто я дуже стурбований, просто дуже стурбований!
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17.09.2022 22:37 Відповісти
А що за гум місія? Щось привез, крім хрестиків?
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17.09.2022 22:44 Відповісти
Книжечки та картки, як завжди...
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17.09.2022 23:34 Відповісти
Ну то як куди тікати?! Та в сторону казламордих артілєрістов треба було бігти з обнімашками! Папашка Римський ******** такий трешак , всі це знають.
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17.09.2022 22:46 Відповісти
от шо означає "помазаник божий" - зберіг Господь,
хоча кацапськi ху-зна-куда-летячі ракети не дуже по релігії
і мандячять в що попало незважаючі на кривізну земли.
oдним словом - звезло...
ну і слава Богу - хоч цей зберігся!
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17.09.2022 22:48 Відповісти
Незрозуміло чого він загалом крутився як гівно в ополонці?Чого цому турбуватися?Він же під божою охороною.
Не довіряє Господу?Усомнілся во всємогущєстве Бога?Єрєтік.На костєр старого грєшника.Ілі поджечь его вместе с адской колєсніцей-папамобілєм.
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18.09.2022 00:13 Відповісти
чого крутився? - та хз шо воно там робило, зважаючі на папіни висери...
не зачепило метушнявого кардінала? - ну і ок.
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18.09.2022 00:22 Відповісти
Эх, якби ще папу під обстріл! Хоч на пару хвилин. Кажуть, дуже допомагає...
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17.09.2022 22:51 Відповісти
Пускай немного просрется. А мы выразим озабоченность
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17.09.2022 22:51 Відповісти
получил боевое крещение 😬
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17.09.2022 22:53 Відповісти
Хорошо что есть прислуга-сутану застирают.
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18.09.2022 00:16 Відповісти
Краще б став Папою цей поляк Краєвський, що ризикнув відвідати зону бд, аніж той латинос, головним подвигом якого було миття ніг хворим нігерам.
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17.09.2022 22:53 Відповісти
всі під Богом ходим
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17.09.2022 23:00 Відповісти
Богу - Богове, а такому Папі - папине.
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18.09.2022 00:04 Відповісти
а почему он не понес крест вместе с тем хмырем, что его обстрелял? ну как его начальник завещал? почему убегал?! что за стандарты двойные!? надо было не бежать, а выйти навстречу кацапам с крестом!
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18.09.2022 00:18 Відповісти
ну то як? побачили нарешті різницю між українцями і русскіми?
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18.09.2022 01:31 Відповісти
Тааак, чекаємо заяви ватикану про обстріли збройними силами України!
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18.09.2022 09:35 Відповісти
Ватикан обкаки.
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18.09.2022 11:21 Відповісти
 
 