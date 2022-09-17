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НАТО має допомогти Україні швидше звільнити окуповані території, - начальник Сил оборони Естонії Ґерем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

НАТО має продовжувати надавати Україні невідкладну військову допомогу, яка допоможе їй якомога швидше досягти миру та звільнити загарбані території, де російські військовослужбовці вчиняють масові звірства проти мирного населення.

Про це сьогодні у Таллінні під час пресконференції за підсумками зустрічі начальників оборони/начальників штабів країн-союзниць заявив начальник Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Ґерем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація (в Ізюмі – ред.) не була сьогодні головною темою. Вони, українці, потребують більше допомоги, і що швидше вони звільнять ці окуповані території – то краще. Тому що ми сьогодні бачили, навіть як у глибокому тилу на окупованих територіях, у містах, де не відбувалися активні бойові дії, росія продовжує вбивати та застосовувати тортури проти мирного населення. Люди там не можуть жити нормально. Дедалі знаходять нові могили, сотні людей були вбиті. Тому, так, ми маємо надавати Україні більше зброї, і це було головною темою сьогодні", - наголосив естонський воєначальник.

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Він повідомив, що під час зустрічі начальники штабів НАТО погодилися з висновком, що все середовище безпеки сьогодні зазнало драматичних змін, що знову немає миру в Євроатлантичному просторі. Тож союзники мають поєднати зусилля, щоб позбавити росію спроможності руйнувати міжнародний порядок, що оснований на правилах.

"Агресія, що не отримала відповіді, призведе лише до подальшої агресії. Тому наше найбільш невідкладне завдання – це підтримати Україну. Як начальники штабів, ми маємо продовжувати нашу суттєву військову допомогу для України, оскільки така допомога може змінити хід всієї війни. Будемо сподіватися, вона також наблизить Україну до повернення миру", - підкреслив Ґерем.

При цьому він зазначив, що вирішальним фактором для ефективності такої військової допомоги для України є взаємодія та єдність між союзниками по Альянсу.

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"Зима буде важкою. Але ми маємо залишатися разом та виконувати свої зобов’язання", - додав естонський генерал.
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Топ коментарі
+11
Страны Балтии - три небольших локомотива, которые борются за нас из всех сил!)
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18.09.2022 00:17
+8
Дякуємо, браття-естонці!
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18.09.2022 00:05
+1
Робиться це мабудь , щоб популярність ЗСУ понизити .
Я подивилась в интрнете - В УКРАЇНІ нема терміну СИЛИ ОБОРОНИ . Нема пояснення
То есть це знову придумав НЕЛЕГІТИМНИЙ ЕРМАК

А ЗМІ по недолугості цю дурню повторюють
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18.09.2022 00:41
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Дякуємо, браття-естонці!
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18.09.2022 00:05 Відповісти
Про це сьогодні у Таллінні під час пресконференції за підсумками зустрічі начальників оборони/начальників штабів країн-союзниць заявив начальник Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Ґерем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.Джерело: https://censor.net/ua/n3367866

шо таке « начальник оборони» ?
«Начальник штаба»- понятно
шо таке « начальник сил оборони Естонії» ? Це міністр оборони?
ви впевненни в правильності переклада ?
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18.09.2022 00:06 Відповісти
«Сили оборони» то наш термін, що почав часто зустрічатись замість «ЗСУ». Для чого це робиться не зрозуміло.
тут автоматом «невдало» використали нововведення, мабуть)
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18.09.2022 00:20 Відповісти
Робиться це мабудь , щоб популярність ЗСУ понизити .
Я подивилась в интрнете - В УКРАЇНІ нема терміну СИЛИ ОБОРОНИ . Нема пояснення
То есть це знову придумав НЕЛЕГІТИМНИЙ ЕРМАК

А ЗМІ по недолугості цю дурню повторюють
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18.09.2022 00:41 Відповісти
Тайобвашумать! Які рейтинги? Що вам не йметься? Сили Оборони, бо воює не лише ЗСУ, а Нацгвардія, СБУ, Корд і ще ціла низка силовиків, які не входять в ЗСУ!
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18.09.2022 01:33 Відповісти
Як можно писати НАЧАЛЬНИК СИЛ ОБОРОНИ - це дурня ., слово НАЧАЛЬНИК - вообще то родом із совка . В тюрьмі начальники були ‼️‼️‼️
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18.09.2022 00:43 Відповісти
Та не рвіть собі серце, це наші чудові перекладачі, ну, може, Безугла.
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18.09.2022 01:34 Відповісти
Командувач Сил Оборони, це дійсна назва посади. В Естонії не збройні сили, а сили оборони. Вони так називаються.
Посада Мартіна Герема (а не Ґерема) така, як у Залужного в Україні.
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18.09.2022 12:00 Відповісти
А що за совкова назва « начальник»,??? Це так в ОПУ мислять Ермак татаров Тимошенко ?
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18.09.2022 18:01 Відповісти
ну, то не до мене. Я прокоментував про сили оборони і Martin Herem = Мартін Герем (а не Ґерем).
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19.09.2022 11:09 Відповісти
Страны Балтии - три небольших локомотива, которые борются за нас из всех сил!)
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18.09.2022 00:17 Відповісти
нато при*уїло. військ не дали та ще й зброї не хочуть давати, перемагайте, мо*каля українці голіруч.
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18.09.2022 07:08 Відповісти
 
 