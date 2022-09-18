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Деяких загиблих уже вдалося ідентифікувати, - Верещук про ексгумацію тіл, виявлених в Ізюмі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Наразі відбувається ексгумація та впізнання тіл, виявлених у масових похованнях поблизу Ізюма Харківської області. Деяких загиблих уже вдалося ідентифікувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, зроблену в ефірі телемарафону.

Посадовиця розповіла, що кожного дня підтримує зв'язок з уповноваженим з питань зниклих безвісти Олегом Котенком, який перебуває в Ізюмі.

"Він розповідає страшні речі - це правда. Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно інформують рідних, що здали ДНК, яких могли встановити - це процес дуже важкий і мені дуже шкода, що люди дійсно отримують такі дані. Але, на жаль, ми бачимо цю страшну кількість людей, могил, братніх могил, закатованих цивільних", - зазначила Верещук.

Міністерка наголосила, що світова спільнота мусить відреагувати на масові злочини проти українського народу та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Я ніколи не повірю, що можуть бути такі черстві лідери, такі бездушні, які можуть собі дозволити сказати, що це не геноцид. Які можуть собі дозволити сказати, що це не держава-терорист. Я сподіваюся, що демократія і цивілізовані принципи візьмуть верх", - додала глава Мінреінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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В цьому і твоя дольова участь "зробили усіх разом"
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18.09.2022 07:28 Відповісти
Ця потвора навіть огидніша за Верещучку
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18.09.2022 07:50 Відповісти
деякі міністри, другі високопосадовці і особливо вона
готові бути речниками щоб тільки не злазити з змі
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18.09.2022 10:27 Відповісти
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну" И.Верещук, 17 июля 2020 г., Украинская правда
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18.09.2022 10:47 Відповісти
з якою огидою зємуйня розмовляє з людьми по-за картинкою....
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18.09.2022 10:52 Відповісти
 
 