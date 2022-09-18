Через шторм окупанти мінімізували корабельне угруповання у Чорному морі: на чергуванні перебуває один корабель із 8 "Калібрами" і 3 ВДК

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Наші військові зазначили, що шторм змусив ворога мінімізувати своє корабельне угруповання до 6 одиниць. Судна росіян укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

"На бойовому чергуванні залишено один корабель-носій 8 "Калібрів" і 3 ВДК", - вказали в ОК "Південь".

Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли, та закликали без зволікань реагувати на сигнали про небезпеку, перебувати в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуватися правила двох стін.

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