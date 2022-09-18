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Через шторм окупанти мінімізували корабельне угруповання у Чорному морі: на чергуванні перебуває один корабель із 8 "Калібрами" і 3 ВДК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,рф

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Наші військові зазначили, що шторм змусив ворога мінімізувати своє корабельне угруповання до 6 одиниць. Судна росіян укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

"На бойовому чергуванні залишено один корабель-носій 8 "Калібрів" і 3 ВДК", - вказали в ОК "Південь".

Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли, та закликали без зволікань реагувати на сигнали про небезпеку, перебувати в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуватися правила двох стін.

Також читайте: Росіяни тримають у Чорному морі два кораблі із 16 ракетами "Калібр"

Автор: Наталя Джума
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Один корабель всього залишився, довбанути би зараз по ньому, щоб наздогнав він Москву в падінні вниз. Так нічим, дякувати зеленим ворогам народу.
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18.09.2022 07:12 Відповісти
Це десь аж з Грузії взагалі довбать треба.
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18.09.2022 07:45 Відповісти
З Туреччини норм. партизани....
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18.09.2022 07:52 Відповісти
RBS 17 (aka Robotsystem 17) - это шведские противокорабельные ракеты, которые являются модификацией американских AGM-114 Hellfire. Они были адаптированы для борьбы с противокорабельным комплексом. Такие ракеты могут запускаться из корабельных или из наземно-огневых точек. Robotsystem 17 наводится по лазерной указке с дальностью до 8 км. Максимальная скорость - 450 м/с.
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18.09.2022 10:57 Відповісти
ВСУ получат 160 ракет вместе с пусковыми установками из наличия норвежской армии. Как заявляют в Минобороны Норвегии, данные комплексы закупались для вооружения десантного подразделения Coastal Ranger Commando, выполняющих роль корпуса морской пехоты и береговой артиллерии. Система наведения лазерная полуактивная, эффективная дальность стрельбы достигает 10 км. Комплекс можно применять как по морским, так и по наземным целям.
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18.09.2022 11:03 Відповісти
Норвегия поставит Украине управляемые ракеты Hellfire с наземными пусковыми установками
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18.09.2022 11:09 Відповісти
Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой. Норвежские инструкторы также провели обучение по использованию Hellfire для украинских военных. Отмечается, что срок эксплуатации Hellfire подходит к концу, их планировалось поэтапно снять с вооружения.
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18.09.2022 14:27 Відповісти
 
 