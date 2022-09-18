Путін як лідер терористичної держави підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР Юсов

Ракетні удари по ЗАЕС, Харківській ТЕЦ, гідроспорудах у Кривому Розі - це прямий тероризм з боку Росії та її керівництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив представник Генерального управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що заяви Путіна - це важливий аспект, бо невід'ємною складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності за скоєний злочин.

"Путін як лідер терористичної держави підтвердив на весь світ свій статус і сказав, що Росія цілеспрямовано б'є по об'єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах. Аби напередодні зими залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", - наголосив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що Росія давно не має належної кількості високоточної зброї. Агресор стріляє по Україні ракетами класу "Х".

"Це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", - додав розвідник.

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