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Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даніІнституту вивчення війни (ISW).

"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лимана непридатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєверодонецька", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, розгромлених під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

"Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць", - додали в Інституті вивчення війни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
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18.09.2022 07:41
+23
Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
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18.09.2022 07:47
+15
Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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18.09.2022 09:18
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Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
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18.09.2022 07:41 Відповісти
Це дивитися якої якості це підкріплення
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18.09.2022 11:36 Відповісти
Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
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18.09.2022 07:47 Відповісти
Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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18.09.2022 09:18 Відповісти
Опа біснується, вже й військових хочуть розколоти, Залужний реальний конкурент для боневтіка на наступних виборах, тому його будуть зливати і всі лаври за минулі звитяги і майбутні(надіюсь, що такі будуть) віддаватимуть кому завгодно тільки б не главі генштабу.
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18.09.2022 10:22 Відповісти
Залужний командир,але не політик. Його рейтинг як Визволителя високий, а не як політичного діяча. Зе ніколи не зрозуміти різницю між посадами Батьківщину захищати на полі бою і Україну на політичному відношенні.
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18.09.2022 10:28 Відповісти
Якщо Залужний чи хтось із проукраїнських військових не підуть в політику, шанс для України буде змарновано. Ця зелена бодяга тягтиметься десятиліття.
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18.09.2022 10:46 Відповісти
Якщо українці нічому не навчилися з зеболотом,то....
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18.09.2022 12:27 Відповісти
Тю , а я думав що Петро конкурент
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18.09.2022 11:21 Відповісти
Порох з Залужним, на мою скромну думку, однодумці а не суперники, міг би бути супер тандем, де Залужний-президент а Порох-прем"єр. Ну а шмаркля разом зі всякими дєрмаками на нарах!
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18.09.2022 17:36 Відповісти
Ні Порох не поступиться президентством гординя не даст
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18.09.2022 17:45 Відповісти
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19.09.2022 02:19 Відповісти
Та хоч так - все одно краще ніж клоун президент з кремлівською агентурою.
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19.09.2022 02:18 Відповісти
Що клоун , що шоколадний один одного варт . Їх до влади більш не потрібно допускати як би їхні боти за них очелла не рвали . Є багато людей більше відданішіх Україні ніж клоун і олігарх
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19.09.2022 05:52 Відповісти
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19.09.2022 14:14 Відповісти
А що таке "втома від наступу", тобі відомо? Вдарили обмеженими силами і люди просто "видихлися" за кілька днів Я знав це з самого початку і думав - коли саме ця "втома" настане? А ввести в бій резерви (які замінили-б війска наступу) не змогли, або не захотіли Або їх просто не мали Тепер закріпилися на рубежах, підтягують логістику, поповнюють запаси
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18.09.2022 09:58 Відповісти
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18.09.2022 09:32 Відповісти
Саме по собі взяття Лиману докорінно не змінить ситуацію на цьому напрямку. Судячи по інформації, що гуляє в інтернеті, у кацапів в обороні у Лимані 2-3 роти. Ну відійдуть вони до Япмоля, на крайняк - кинуть залишки техніки і уйдуть лісами на Сватове чи Кримінну. А далі перспектива у наших - ще пару тижнів штурмувати Ямпіль...
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18.09.2022 11:13 Відповісти
Або перенести удар на інший напрямок...

А де саме - най си гадають!
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18.09.2022 15:39 Відповісти
До drowsy_cat
Так, але на десятиліття ніяк не можна. Наступною після нинішньої має бути влада справжніх
патріотів, державників і фахівців. З урахуванням зменшення населення до війни, великої
еміграції зараз, примусового переселення на росію, викрадення українських дітей, відбудова
буде надто складною справою. Уряду популістів і потенційних зрадників Україна не переживе.
Колишній глава МЗС Румунії вже заявив, що Україна має віддати Румунії, Угорщині, Польщі
та росії частини своєї території. Звичайно, так хотілось би росії. У Європі теж є прихильники
такої перспективи для України, але вони сьогодні не визначають європейської політики.
Поки що. Поки Україна бореться. Слава Україні!
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18.09.2022 16:54 Відповісти
Здається, форсування Сіверського Дінця, з визволенням села Озерного, 4 вересня, відіграло свою роль в Балаклійській операції. Зараз з'явились повідомлення про те, що орки окопуються по лінії Сватове-Кремінна (річка Красна). Отже, ефективнішим міг би бути удар з боку Куп'янська північніше Сватового, в обхід цієї лінії та зруйнованого Сіверськодонецька.
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18.09.2022 21:58 Відповісти
А если еще немного выше?) И зайти им сверху в тыл?)
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19.09.2022 03:16 Відповісти
Кацапів у полон , потім концтабір - роботи по прибиранню міст після рашистських обстрілів
і обмін.
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19.09.2022 02:16 Відповісти
 
 