Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даніІнституту вивчення війни (ISW).

"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лимана непридатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєверодонецька", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, розгромлених під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

"Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць", - додали в Інституті вивчення війни.