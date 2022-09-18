Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW
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Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даніІнституту вивчення війни (ISW).
"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лимана непридатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєверодонецька", - зазначили аналітики.
В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, розгромлених під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.
"Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць", - додали в Інституті вивчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
А де саме - най си гадають!
Так, але на десятиліття ніяк не можна. Наступною після нинішньої має бути влада справжніх
патріотів, державників і фахівців. З урахуванням зменшення населення до війни, великої
еміграції зараз, примусового переселення на росію, викрадення українських дітей, відбудова
буде надто складною справою. Уряду популістів і потенційних зрадників Україна не переживе.
Колишній глава МЗС Румунії вже заявив, що Україна має віддати Румунії, Угорщині, Польщі
та росії частини своєї території. Звичайно, так хотілось би росії. У Європі теж є прихильники
такої перспективи для України, але вони сьогодні не визначають європейської політики.
Поки що. Поки Україна бореться. Слава Україні!
і обмін.