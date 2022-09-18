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Через невдачі на передовій РФ вдається до ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія розширила цілі, по яких вона готова завдати ударів, об’єктами цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України із 24 лютого 2022 року. Проте за останні сім днів Росія збільшила кількість атак проти цивільної інфраструктури навіть там, де вона, ймовірно, не очікує негайного військового ефекту.

У цю категорію входили удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу та уряду", - йдеться в огляді британського відомства.

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Автор: Наталя Джума
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Підірвати моральний дух українського народу? Ну на це може розраховувати лише така відірвана від реальності дичина,як кацапи.
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18.09.2022 09:34 Відповісти
При наступі в лютому чинили орки так само. Не має у них уявлення про людяність ні при успіхах ні при поразках. Зомбі
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18.09.2022 09:36 Відповісти
Та невже?!.. Помітили! І зафіксували статистику!
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18.09.2022 10:07 Відповісти
Та шо вы гаварите?А где же озабоченость?
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18.09.2022 10:24 Відповісти
Да, это правда. Похоже орки стали следовать поговорке "хоч не з`iм так понадкусюю", занимаются откровенным беспределом.

Так объединить население Украины не удавалось никакому украинскому политику.

РФию ненавидят почти все. Не все согласны дорого платить за ее уничтожение, но в мыслях украинский народ похоже един.

Пыня великий геостратег мля)))

Ну ничо, там свой клуб великих и успешных стран: сев. Корея, Сирия, Иран, Эритрея, Кыргызстан, бгг
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18.09.2022 14:08 Відповісти
 
 