Через невдачі на передовій РФ вдається до ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, - британська розвідка

Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія розширила цілі, по яких вона готова завдати ударів, об’єктами цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України із 24 лютого 2022 року. Проте за останні сім днів Росія збільшила кількість атак проти цивільної інфраструктури навіть там, де вона, ймовірно, не очікує негайного військового ефекту.

У цю категорію входили удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу та уряду", - йдеться в огляді британського відомства.

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