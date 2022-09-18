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390 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 757 - поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,загиблі

Станом на ранок 18 вересня 2022 року понад 1147 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 390 дітей загинули та понад 757 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 395, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 17 вересня російські військові завдали ракетного удару по житловому масиву у м. Чугуїв Харківської області. Від отриманих травм внаслідок обстрілу у лікарні померла 11-річна дівчинка.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка

17 вересня внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області отримав поранення 2-річний хлопчик.

Також повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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18.09.2022 09:40 Відповісти
страшна статистика вбитого нашого майбутнього...
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18.09.2022 09:44 Відповісти
Ось що приніс "русский мир", будьте прокляті рашиські варвари і дибільний народ цього терористичного утворення.
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18.09.2022 09:48 Відповісти
....а в цей час Коля Котлєта "забув" внести в декларацію свій новийМерседес. за що йому виписали протокол....що під час війни купляли собі його зелені соратники-слуги НАЗК не відомо.....
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18.09.2022 09:59 Відповісти
А дети, погибшие до полномасштабного вторжения, уже не считаются? Или зеленая власть гордится тем, что довела страну до полномасштабного вторжения?
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18.09.2022 10:18 Відповісти
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18.09.2022 12:19 Відповісти
Царство Небесне вбитим ...
Одужання пораненим.
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18.09.2022 12:31 Відповісти
 
 