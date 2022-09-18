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армія РФ (13448) війна (56233) Генштаб ЗС (4482) знищення (4085) техніка (1319) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 480 осіб, 217 гелікоптерів, 2 210 танків, 1 309 артсистем та 4 718 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 480 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 54480 (+230) осіб ліквідовано,

танків - 2210 (+8) од,

бойових броньованих машин - 4718 (+17) од,

артилерійських систем - 1309 (+3) од,

РСЗВ - 312 (+0) од,

засоби ППО - 168 (+0) од,

літаків - 251 (+0) од,

гелікоптерів - 217 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 918 (+7),

крилаті ракети - 238 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7) од,

спеціальна техніка - 122 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 5 по 12 вересня в Україні ліквідовано понад 57 елітних фахівців з армії РФ, - BBC

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 480 осіб, 217 гелікоптерів, 2 210 танків, 1 309 артсистем та 4 718 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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18.09.2022 09:53 Відповісти
Трупів орків уже не рахують. Так приблизно. Критичні втрати вони уже пройшли.
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18.09.2022 09:53 Відповісти
Там, коли досконало порахувати, то орків згинуло під 70 000. І того замало.
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18.09.2022 10:31 Відповісти
Не рахують втрати з лугадона і приватних компаній .Вони ніхто, зеро
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18.09.2022 10:33 Відповісти
Ben Richards

Кремль:"
ВСУ продолжают отрицательное отступление в сторону Москвы, наша доблестная армия продолжает отрицательное наступление с отрицательным приобретением вооружения и отрицательным пополнением личного состава.
ВСУ позорно бегут за нашими отрицательно наступающими войсками и никак не могут их догнать, что ещё раз доказывает что по скорости отрицательного наступления нашей армии аналогов нет" )
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18.09.2022 10:49 Відповісти
Страшное событие в Крыму...
Известный пропагандон путлера Дмитрий Сикелев приехал в Крым на крутом внедорожника..типа насладицца Бархатным сезоном...утром проснулся...а внедорожник покрылся радиоактивным пеплом и успешно сгорел...наверно Бавовна...🤣👍💙💛
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18.09.2022 11:17 Відповісти
Бавовнятко же!
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18.09.2022 15:00 Відповісти
 
 