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Попеску (21) Ізюм (280) воєнні злочини (1565)

Глава МЗС Молдови Попеску вимагає притягнути до відповідальності винних за звірства в Ізюмі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску відреагував на повідомлення про масові поховання у звільненому від російських окупантів Ізюмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму Twitter.

"Глибоко вражений жахами російської окупації, коли з'являються кадри зі звільненого Ізюма. Винні мають відповісти за ці звірства", - написав Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Автор: Наталя Джума
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це слова на вітер...
***** педставили докази катувань, вбивств і того вузькоокого бурята чи ху зна хто він
який кастрував та вбив нашого захисника і що???
на перемовинах Шольц побачив у ***** позитив і на цьому все
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18.09.2022 11:08 Відповісти
доречі, того андона-бурята вже відловили наші месники...
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18.09.2022 11:24 Відповісти
Його кастровано?
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18.09.2022 11:26 Відповісти
не знаю... кажуть десь було навіть відео (поки без доступу для всіх)
не знаю... (але сподіваюсь що чайком не пригощали)
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18.09.2022 11:31 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
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18.09.2022 11:31 Відповісти
кожен заклик - дуже важливий !
бо це ще один доказ що русня - зло...
це ще одне плече підтримки українцям..
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18.09.2022 11:33 Відповісти
краще би молдавани вигнали русню нахер зі своєї території (т.зв. пмр)
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18.09.2022 12:06 Відповісти
 
 