Глава МЗС Молдови Попеску вимагає притягнути до відповідальності винних за звірства в Ізюмі
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Міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску відреагував на повідомлення про масові поховання у звільненому від російських окупантів Ізюмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму Twitter.
"Глибоко вражений жахами російської окупації, коли з'являються кадри зі звільненого Ізюма. Винні мають відповісти за ці звірства", - написав Попеску.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.
Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".
В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.
Будь ласка, зачекайте...
***** педставили докази катувань, вбивств і того вузькоокого бурята чи ху зна хто він
який кастрував та вбив нашого захисника і що???
на перемовинах Шольц побачив у ***** позитив і на цьому все
не знаю... (але сподіваюсь що чайком не пригощали)
бо це ще один доказ що русня - зло...
це ще одне плече підтримки українцям..