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Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий танк, 3 броньовані машини та гаубицю "Мста-С", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

17 вересня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 3 бойові броньовані машини та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Морпіхи знищили 7 одиниць техніки окупантів

Автор: Ірина Дашківська
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18.09.2022 11:10 Відповісти
Хлопці б'ються, не здаються
Йдуть до бою, щей сміються...
(Пісня УПА)
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18.09.2022 11:14 Відповісти
Морська піхота прямо ******** -- низькии уклін.
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18.09.2022 12:02 Відповісти
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінко Богородиця
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18.09.2022 12:30 Відповісти
и от Мста осталась кучка бзда )))
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18.09.2022 14:41 Відповісти
 
 