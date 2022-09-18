США надають військову допомогу Україні з метою ослабити РФ та знищити Білорусь, - Лукашенко
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США надають військову допомогу Україні, аби "ослабити Росію" та знищити країну, в якій він захопив владу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив на форумі на честь дня народної єдності
"Сполучені Штати Америки штовхають Європу у військове протистояння з Росією на території України. Свої плани вони не приховують – контракти вже укладено на роки наперед. Тобто Україну руйнуватимуть дощенту. І мета при цьому – ослаблення Росії та знищення Білорусі", - сказав Лукашенко на форумі на честь дня народної єдності.
Він додав, що США нібито причетні до всіх політичних конфліктів у світі.
"Америка є єдиною країною-вигодонабувачем від того, що відбувається тут: і Європу на місце поставити, і конкурентів прибрати. Сьогодні Україна, завтра буде Молдова чи Прибалтика, Польща чи Румунія. Штати роздмухують війну в Косово, намагаючись тиснути на Сербію, підкидають вуглі в тліючі протиріччя в Карабаху, каламутять воду в Сирії. Не все просто в Афганістані та сусідніх державах", - розповів Лукашенко.
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Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Очень удобно переложить ответственность на других, выставить Луку, словно он с Марса прилетел и власть захватил.
Нет, придурок малолетний, это вы сами его себе на шею посадили. Добровольно и радостно. И ооочень много лет потом так же добровольно этот выбор подтверждали.
Ви бачите хоч щось від народу білорусів, крім тих які б'ються пліч опліч з нашими Захисниками? Я ні.
Як для мене білоруси сдохли, як і вся росіянська нація
Но украинцы белорусов обожали, считали лучшими друзьями и братьями. За что мне было очень стыдно.
Но зато теперь всё стало на свои места.
А белорусам теперь от этого позора не отмыться. Идиоты безмозглые, просрать такую дружбу, самых своих преданных друзей предать и подставить
Сами практически единогласно его себе выбрали, и потом радостно переизбирали более 20 лет (!), а потом "надоел". То есть сами своими руками строили и культивировали лукашизм десятилетиями - и это всех устраивало, только вот председатель колхоза под конец надоел; пришли, мудрый Путин (слова Тихановской), другого председателя.
Тьфу, мразота
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Стосовно кацапії - те ж саме ..
І не послабить, а розбить нах**й НАЗАВЖДИ!!!!
А, шо б ти курва" самозванна " не "літав в іллюзіях", то послухай слова Джохара Дудаєва.....Там, сказано ТАК, ЯК ВОНО БУДЕ
Тому, все буде УКРАЇНА, і українською кров'ю.....
Слава Україні!!!!
Короче - тобі п*зда!...
Он уже Орбан відкрито висловив проординську позицію, якийсь румун заявив, що Україну треба розділити, що то територія інших держав?!!
Тобто навкруги України замикається рашенфашиське кільце. Мета орди - знищення України - вирішується всіма спосоами.
https://charter97.org/ru/news/2022/9/18/516189/
Эх Лука, не ту сторону ты выбрал, не ту.