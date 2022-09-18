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США надають військову допомогу Україні з метою ослабити РФ та знищити Білорусь, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США надають військову допомогу Україні, аби "ослабити Росію" та знищити країну, в якій він захопив владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив на форумі на честь дня народної єдності

"Сполучені Штати Америки штовхають Європу у військове протистояння з Росією на території України. Свої плани вони не приховують – контракти вже укладено на роки наперед. Тобто Україну руйнуватимуть дощенту. І мета при цьому – ослаблення Росії та знищення Білорусі", - сказав Лукашенко на форумі на честь дня народної єдності.

Він додав, що США нібито причетні до всіх політичних конфліктів у світі.

"Америка є єдиною країною-вигодонабувачем від того, що відбувається тут: і Європу на місце поставити, і конкурентів прибрати. Сьогодні Україна, завтра буде Молдова чи Прибалтика, Польща чи Румунія. Штати роздмухують війну в Косово, намагаючись тиснути на Сербію, підкидають вуглі в тліючі протиріччя в Карабаху, каламутять воду в Сирії. Не все просто в Афганістані та сусідніх державах", - розповів Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, - Лукашенко. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Набір поносу... Що ще придумати, щоб хоч якось себе відбілити...
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18.09.2022 11:41
+25
***-я-я-я.... Яке ж воно іпануте.
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18.09.2022 11:43
+25
Говори как есть... Уничтожить тебя, гандон, а не Беларусь!
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18.09.2022 11:46
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Набір поносу... Що ще придумати, щоб хоч якось себе відбілити...
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18.09.2022 11:41 Відповісти
Денег не дают таракану, вот оно и завелось опять.
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18.09.2022 11:50 Відповісти
Бульбофюрер сказав вірно, але все навпаки: знищити росію та ослабити білорусію. Це мета не США, а всього цивілізованого світу.
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18.09.2022 20:16 Відповісти
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18.09.2022 11:58 Відповісти
Это что, вторая Машка Зазарова, что-ли, судя по "интеллектуальным" высказываниям?
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18.09.2022 12:48 Відповісти
аналогічно-куйло надає війскову допомогу бульбостану, щоб ослабити США і знищити Україну
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18.09.2022 13:13 Відповісти
Все зовсім правильно сказано-тобі-ТОРБА.....
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18.09.2022 11:41 Відповісти
***-я-я-я.... Яке ж воно іпануте.
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18.09.2022 11:43 Відповісти
Лукашенко это не Беларусь
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18.09.2022 11:43 Відповісти
А в чем разница ?Это примерно как кацапское отребье которое убивает ,наших детей и воинов не х-ло.
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18.09.2022 12:38 Відповісти
Разница !? Ну как между ху@м и пальцем. Надеюсь доходчиво объяснил...
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 13:41 Відповісти
Всегда считал и считаю ,что белые русы такие же рабы и ссыкуны как и кацапы.25 лет выбирать под-хуло путинское! И не напали на нас, только из за своей ссыкливости. Если бы кацапские ублюдки пришли бы в Киев,они бы уже давно бы шестерили у них в обозе. Сейчас очень хотят ,но страшно.
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18.09.2022 15:14 Відповісти
Последние пару лет разве что. До этого его радостно и добровольно выбирали сами белорусы, притом абсолютным большинством. И только через 25 лет "надоел". Сами виновны, кого посадили добровольно себе на шею. Лука сейчас такой же, как и в 90-е годы, и в 2000-е, вообще никакой разницы. Видели, что брали. Как и кацапьё.
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18.09.2022 14:36 Відповісти
Да не п#зди, "сами выбирали"...! Через убийство оппонентов, пытки, тюрьмы, подтасовку голосов, так "выбирали" упыря. Не пиши чего не знаешь, икспЭрд мамкин.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 14:40 Відповісти
И не ругайся,бульбомет.Можешь смелые свои посты ,на бульбосайтах размещать.
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18.09.2022 15:16 Відповісти
Иди уроки делай, молокосос. Пока бы гулял в папперсах, я в 94-99 годы с небольшой группой трезвых белорусов пытался убеждать остальные 80% населения, что они больны, а лука - это худший кошмар для страны, но они его боготворили и только смеялись с нас. Пытки, бл%дь. Ты, дебил, явно среди этих проснувшихся после комы 80% белорусов, которые дрочили на него 25 лет, а потом вдруг заметили, что что-то пошло не так.

Очень удобно переложить ответственность на других, выставить Луку, словно он с Марса прилетел и власть захватил.

Нет, придурок малолетний, это вы сами его себе на шею посадили. Добровольно и радостно. И ооочень много лет потом так же добровольно этот выбор подтверждали.
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18.09.2022 22:03 Відповісти
Та краз всі вони там лукашенки. Сцикливі.
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18.09.2022 14:53 Відповісти
лукашенку замість солі в бульбу чогось іншого підсипали..ото його штирить!
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18.09.2022 14:54 Відповісти
Ні, якраз лукашенко і Білорусь одне ціле.
Ви бачите хоч щось від народу білорусів, крім тих які б'ються пліч опліч з нашими Захисниками? Я ні.
Як для мене білоруси сдохли, як і вся росіянська нація
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18.09.2022 16:27 Відповісти
Как бывший белорус, поддерживаю. Я это с 2014 года пытался украинцам донести - не верьте белорусам, они вас сдадут, она промоскаленные безнадёжно.

Но украинцы белорусов обожали, считали лучшими друзьями и братьями. За что мне было очень стыдно.

Но зато теперь всё стало на свои места.

А белорусам теперь от этого позора не отмыться. Идиоты безмозглые, просрать такую дружбу, самых своих преданных друзей предать и подставить
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18.09.2022 22:07 Відповісти
Говори как есть... Уничтожить тебя, гандон, а не Беларусь!
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18.09.2022 11:46 Відповісти
ослабити ? ну хз хз , подивимось , бульбостан нікому нахрєн не здався
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18.09.2022 11:47 Відповісти
па тшатиром направлєніям, я карту покажу
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18.09.2022 11:47 Відповісти
Старые песни о главном
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18.09.2022 11:49 Відповісти
********. Уничтожаешь Беларашку ты а не США. От тебя даже заборы все строят чтобы отгородиться. Заметь, не американцы и не поляки подкопы под забором делают, а лукашисты головы сквозь прутья просовывают чтобы пролезть в Польшу и другие страны чтобы насрать и напакостить
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18.09.2022 11:51 Відповісти
З точки зору кацапського політрука то так і виглядає, але ж ми знаємо , що в московії та бульбостані все бачать догори дригом.
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18.09.2022 11:52 Відповісти
Эти пиндосы вовсю сотрудничают с Рашкой за спиной Лукашенко. 21 сентября на МКС вылетает первый российско-американский экипаж в рамках соглашения о перекрестных полетах. Второй экипаж отправится 3 октября уже на американском корабле Crew Dragon, в состав которого вошла россиянка Анна Кикина. Так сказать, отправь фашиста в космос американской ракетой.
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18.09.2022 11:53 Відповісти
"... отправь фашиста в космос американской ракетой." ЗСУ так і роблять на усій окупованій території України
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18.09.2022 14:34 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дебіл,пля...
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18.09.2022 11:54 Відповісти
Да нет, он не дебил, дебилы его себе в президенты больше четверти века выбирали. Такие же дебилы, какие у нас выбирали януковича и зеленского.
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18.09.2022 11:57 Відповісти
Именно. Это блеяние "невероятных белорусов", что они тут типа ни при чём, это всё Лука - это самороспись в собственной тупости, трусости и инфантилизме.

Сами практически единогласно его себе выбрали, и потом радостно переизбирали более 20 лет (!), а потом "надоел". То есть сами своими руками строили и культивировали лукашизм десятилетиями - и это всех устраивало, только вот председатель колхоза под конец надоел; пришли, мудрый Путин (слова Тихановской), другого председателя.

Тьфу, мразота
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18.09.2022 14:40 Відповісти
Тьфу на тебя, мразота всратая!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 14:42 Відповісти
Чувствует, падла, как шершавая верёвка затягивается на его шее и шеях его вонючего выводка с ублюдком коленькой.
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18.09.2022 11:56 Відповісти
Отнавіщо,таким як С.Зольдат,вмішувати сюди дітей?Що та дитина зробила проти України?Хоча б краще спитати,що для України."Колєнька",на хвилиночку,з*вився на випускний бал у синьому костюмі,а його дівчина в жовтому платті.А це ,при такому баті,дорогого варте.Надіюсь що молодь теж розуміє що таке війна...
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18.09.2022 13:41 Відповісти
Ай яй яй, как нехорошо получается. Два официальных ублюдка луки руководят ментами и т.д. ***********. С территории которой началось вторжение и летят ракеты и убивают украинских детей, а они не при чём. И ублюдок коленька пришёл весь в синем, а его шлюха в жёлтом, так я сейчас разрыдаюсь от умиления. ВЕСЬ выводок луки под корень, что бы на будущее подобным утыркам было не повадно на их примере. ВЕСЬ!
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18.09.2022 17:38 Відповісти
Лука,їбанько старе,досить уже поглиблювати собі могилу.Ти і так з неї не вилізеш.
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18.09.2022 11:57 Відповісти
Не Беларусь,а бульбофюрера
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18.09.2022 11:57 Відповісти
Какая же мерзкая тварь, хоть бы сдох уже побыстрее что ли!
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18.09.2022 11:59 Відповісти
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18.09.2022 12:00 Відповісти
І шо , хіба США в цьому не праві .. ?? Вони хочуть знищити не Білорусь , а - режим бульбашенка , який є загрозою не лише демократії , а й світовому порядку , якого прагнуть більшість країн світу .. Цілком логічне їхнє бажання .
Стосовно кацапії - те ж саме ..
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18.09.2022 12:00 Відповісти
ЕЙ цензор!Навіщо ви коментуєте божевільного?Він не вартий нашої і вашої уваги.Не забруднюйте нам мізки непотребом.
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18.09.2022 12:06 Відповісти
иди ***** феерический, колхозный, бульбофюрерный ******* ****...............................................
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18.09.2022 12:17 Відповісти
Чує вусатий драчуник, чим діло пахне. Саме так воно і буде.
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18.09.2022 12:18 Відповісти
Что этот таракан только не придумает что бы хоть как-то привлечь к себе внимание. Да пох всем на тебя.
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18.09.2022 12:20 Відповісти
Ось поясніть чим оце,що бризкає слюною на США,відрізняється від скотобєєвої,соловьйова,симонян?Ні по тексту,ні по змісту-ніякої різниці.Був бульбофюрером-став пропагандоном,і це назавжди....
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18.09.2022 13:46 Відповісти
і правильно роблять, таких упирів, як ти і твій кукловод з кацапщини, уже давно треба було знищити
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18.09.2022 12:21 Відповісти
А карти показав?!) Ні,ну то нах...без карт нівєрю)
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18.09.2022 12:21 Відповісти
Дрова розтопив картою, тепер тільки дим пускає.
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18.09.2022 12:28 Відповісти
Из жопы.
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18.09.2022 12:32 Відповісти
Властне так і є.
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18.09.2022 12:31 Відповісти
старая ************ опять перенюхала ватного писюна!
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18.09.2022 12:31 Відповісти
Білоруси та повісьте вже цього виродка.. скількі ви будете терпіти?
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18.09.2022 12:40 Відповісти
Уйо**боку, так воно і БУДЕ!!!
І не послабить, а розбить нах**й НАЗАВЖДИ!!!!
А, шо б ти курва" самозванна " не "літав в іллюзіях", то послухай слова Джохара Дудаєва.....Там, сказано ТАК, ЯК ВОНО БУДЕ

Тому, все буде УКРАЇНА, і українською кров'ю.....
Слава Україні!!!!



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18.09.2022 12:40 Відповісти
Ага!
Короче - тобі п*зда!...
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18.09.2022 12:58 Відповісти
Він або психічно хворий, або ляпає таке спеціально, щоб втягнути бульбашів в війну.
Он уже Орбан відкрито висловив проординську позицію, якийсь румун заявив, що Україну треба розділити, що то територія інших держав?!!
Тобто навкруги України замикається рашенфашиське кільце. Мета орди - знищення України - вирішується всіма спосоами.
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18.09.2022 12:59 Відповісти
Ну таке. Орбан - достатньо безпечний подсос, він тільки писдіти може. А той якийсь румун - взагалі ніхто.
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18.09.2022 17:18 Відповісти
А він що хоче? Щоб США надавали лукашенко і рашистам допомогу для того щоб вони разом знищували весь Світ ? Тут в мозку відсутні причинно-наслідкові Зв'язки. Це хвороба невиліковна .
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18.09.2022 13:04 Відповісти
голова совкового білоруського колгоспу і рашистський холуй, так ти ж падлюка разом з куйлом всія рабсеї і рішили стати вигодоотримувачами,розпочавши війну в Україні.(вигодонабувачем від того, що відбувається тут: і Україну на місце поставити, і конкурентів прибрати. Сьогодні Україна, завтра буде Молдова чи Прибалтика, Польща чи Румунія. і все це вирішили два іпаната ,бульбен фюрер і рашистське куйло.
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18.09.2022 13:09 Відповісти
Это тварь должна висеть на дереве с петлёй на шее.
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18.09.2022 13:11 Відповісти
Який він оптиміст. Взагалі-то вже з'являються думки щодо ліквідації кацапстана. А він, як жополиз *****, піде з паРашним титаніком на дно.
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18.09.2022 13:17 Відповісти
По хорошему Украине нужно будет возвращать и присоединять к себе южные части белорашки,когда рашка начнет сыпаться.Итак это уже тогда будет бесхозная территория.
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18.09.2022 13:24 Відповісти
Беларуский прорыв

https://charter97.org/ru/news/2022/9/18/516189/
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18.09.2022 13:31 Відповісти
Лука, ти чого пігулки пропускаєш і не п'єш завчасно?
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18.09.2022 13:36 Відповісти
нарешті потвора роздуплилася, Україна знищить рф і белоруссию заради людства
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18.09.2022 13:38 Відповісти
Не Беларусь гандон сипатый, а лично тебя с кодлой бл@дей! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 13:38 Відповісти
Этого уже можно и не слушать. Вопрос времени уничтожения вместе со всем выводком.
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18.09.2022 13:40 Відповісти
Буду краток-ДА!
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18.09.2022 13:45 Відповісти
Нихяу себе какого он высокого мнения о себе. Прямо как Людовик мать его, XIV-й. Государство - это я )))

Эх Лука, не ту сторону ты выбрал, не ту.
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18.09.2022 14:01 Відповісти
Був калхоз, і лишився. Калхоз - гівно в господарстві.
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18.09.2022 14:30 Відповісти
Лукашенко простий дурний бик. Поки мало говорив, то думали, що він хазяїн. А все відбувалося дуже просто - українські бізнесмети і окремі політики підтримували тезу, що білорусь міцна і там якісні продукти, бо ніби Лукашенко все зберіг і не дав зруйнувати, як ніби це зробили в України і перли звідти одяг, іграшки, продукти, автомобілі, трактори, нафту і електроенергію, а свої галузі вбивали. А як виявилося все там давно російське і все таке саме підробне, як і скрізь, але ці тупорилики розвивали білоруську економіку, а не нашу. Сьогодні зайдіть в любий дім в там буде холодильник чи морозільна камера "Атлантік", у кожного фермера кілька тракторів МТЗ, в кожному місті грузові авто МАЗ ві міські автобуси і тролейбуси МАЗ і ні одного нашого, точніше мізер. А скільки було різних продуктів і спеціально виділені магазини "білоруська продукція"... і це чувирло знищило свій ринок збуту. Типий вусатий бик, твою країну нищить пуйло разом з тобою, а точніше вони її вже просто донищують. А там де США - там порядок, новітні технології і достаток.
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18.09.2022 14:39 Відповісти
а з якою метою параша стріляє ракетами з території білорусі по мирним містам України?
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18.09.2022 15:32 Відповісти
А Этот ********, Лукашенко ещё живой,, Давно надо было бы его взорвать к Чертям собачьим!!
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18.09.2022 15:49 Відповісти
 
 