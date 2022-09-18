Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психлікарні у Стрілечому. Загинуло четверо медиків, - Синєгубов
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Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у Стрілечому. Загинуло 4 медиків, 2 пацієнтів поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти безжально тероризують мирне населення. У селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл.
"За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!", - зауважив Синєгубов.
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как надо - молчат, как рыба об лед...
До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.
У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3359073
Ось ще про той звіт
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International, в якому українські військові звинувачуються у тому, що нібито наражають на небезпеку цивільне населення.
"Amnesty International заявила, що українські солдати наражають на небезпеку мирних жителів, розміщуючи зброю в житлових районах", - зазначив міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Посадовець звернув увагу, що це - не перший раз, коли ця організація ігнорує міжнародне право. Джерело: https://censor.net/ua/n3359067
Скільки людей з Амнесті відмежувалося від того скандального звіту? Тільки їх український філіал. На жаль.
Ви просто погано знаєте Амнесті й робите висновки по одному випадку, аби вашою логікою користувалися у ЄС то жодного Українця вже б у Березні не впустили до себе. Але про що я.... логіка..... аналіз.....
ну а інші раїсяни просто зомбовані
русня знову обстріляла Оленівку, звинувативши як завжди ЗСУ
як пишуть пропагандонисті русоговноЗМІ, внаслідок обстрілів у Оленівці загинув український військовополонений, а ще четверо - поранені.
Офіційних коментарів щодо цього поки немає.
Не виключено, що це може бути черговою провокацією росіян.