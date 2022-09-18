Ексголова МЗС Румунії Марга виступив за розділ України: "Це все території інших держав"
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Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який востаннє працював в уряді 2012 року, а за радянських часів був інформатором румунської Секуритате, зробив заяву про необхідність розділити частину території України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Зокрема, Марга зазначив, що Україна повинна віддати свої території чотирьох державам - Угорщині, Польщі, Румунії та Росії.
Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія.
"Я стверджую це з усією відповідальністю - Україна в неприродних межах. Вона має віддати свої території: Закарпаття - Угорщини, Галичину - Польщі, Буковину - Румунії, а Донбас та Крим - Росії. Це все території інших держав, не України", - наголосив Марга.
Він також додав, що нині конфлікт можна вирішити тільки шляхом переговорів з Росією за посередництва Америки, Німеччини та Китаю, а також запевнив, що Україна нібито "далека від демократії".
Українське посольство у Румунії, своєю чергою, відповіло, що такі заяви є неприйнятними ні за яких обставин.
"Вони є особливо кричущим порушенням у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи. Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - йдеться на офіційній сторіці посольства у Twitter.
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а вообще что за мягкотелая позиция МИДа?! У нас есть статья за посягание на тер. целостность? в суд подать на придурка, как и на орбана, и больше рот никто не откроет. К чему эти отписки в твитере? есть суд. Европейский. Туда и подать.
А споконвічно угорську Трансільванію разом з Gyulafehérvár (Альба Юлія) він також угорцям віддасть?
Забавно но вот эти когда то завербованные "агенты влияния" вылазят по команде кремля чтобы создать видимость поддержки России и ... прямиком попадают в лапы контрразведок ЕС.