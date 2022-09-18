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Новини За кордоном
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Ексголова МЗС Румунії Марга виступив за розділ України: "Це все території інших держав"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

марга

Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який востаннє працював в уряді 2012 року, а за радянських часів був інформатором румунської Секуритате, зробив заяву про необхідність розділити частину території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Зокрема, Марга зазначив, що Україна повинна віддати свої території чотирьох державам - Угорщині, Польщі, Румунії та Росії.

Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія.

"Я стверджую це з усією відповідальністю - Україна в неприродних межах. Вона має віддати свої території: Закарпаття - Угорщини, Галичину - Польщі, Буковину - Румунії, а Донбас та Крим - Росії. Це все території інших держав, не України", - наголосив Марга.

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Він також додав, що нині конфлікт можна вирішити тільки шляхом переговорів з Росією за посередництва Америки, Німеччини та Китаю, а також запевнив, що Україна нібито "далека від демократії".

Українське посольство у Румунії, своєю чергою, відповіло, що такі заяви є неприйнятними ні за яких обставин.

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"Вони є особливо кричущим порушенням у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи. Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - йдеться на офіційній сторіці посольства у Twitter.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
ты на себя посмотри. ты - уже принадлежность иного мира.
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18.09.2022 12:03
+49
Посмотрите на год его рождения...
ему уже 80 +хроническая деменция,
русня просто уплатила чуток санитарам из богадельни,
вот они и подписались под его "интервью"
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18.09.2022 12:08
+42
Ще одного орбан покусав?
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18.09.2022 12:04
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Варто згадати, на чийому боці воювала румунія у другий світової війні і все стане на свої місця!
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18.09.2022 15:50 Відповісти
сколько гнили в европе...
а вообще что за мягкотелая позиция МИДа?! У нас есть статья за посягание на тер. целостность? в суд подать на придурка, как и на орбана, и больше рот никто не откроет. К чему эти отписки в твитере? есть суд. Европейский. Туда и подать.
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18.09.2022 16:05 Відповісти
А угорілі не хочу відправитися в західний Сибір, звідки вони припхалися в Європу 1000 років тому?
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18.09.2022 16:43 Відповісти
От придурок) спрешу була Україна, а потім вже, Румунія, Польща,Угорщина та мордор. Ваша генетика лайно! Домінантний ген в Україні. Розсмішили!
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18.09.2022 16:44 Відповісти
Berbek.
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18.09.2022 16:47 Відповісти
Фоартє бєрбєкулє!!!
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18.09.2022 19:57 Відповісти
"Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія."

А споконвічно угорську Трансільванію разом з Gyulafehérvár (Альба Юлія) він також угорцям віддасть?
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18.09.2022 16:48 Відповісти
Старый кондом штопаный
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18.09.2022 16:48 Відповісти
Румуни, що так зухвало підтримують московію, мають завжді пом'ятати Татарбунарське повстання в Бесарабії. Українці шанують пам'ять 3000 загиблих у боротьбі з румуньською окупацією і ніколи не поступяться своєю землею. Приберіть свої паспорти в 30-ти километровій зоні України! Українцям начхати на ваші зазірання. Видмухайте.
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18.09.2022 16:57 Відповісти
Ті цигани смердючі взагалі ******** там, чи шо ??
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18.09.2022 19:55 Відповісти
А то що?
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18.09.2022 20:55 Відповісти
В таком ключе Венгрия может потребовать с Румынии намного больше територий.
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18.09.2022 20:05 Відповісти
ну, что тут сказать... Рашка уже последнюю мелочь из своих карманов выколупывает, чтобы хоть вот такое жалкое ничтожество прикормить. а вот раньше они могли себе позволить держать на прикорме президентов, канцлеров, премьеров, и других видных политических деятелей, но, санкции хоть и медленно, таки делают свое дело...
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18.09.2022 21:06 Відповісти
Сейчас в контрразведке выясняют когда его завербовала Рашка и что он успел ей слить, работая в правительстве.
Забавно но вот эти когда то завербованные "агенты влияния" вылазят по команде кремля чтобы создать видимость поддержки России и ... прямиком попадают в лапы контрразведок ЕС.
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Ще одна консерва рф...
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19.09.2022 00:59 Відповісти
А давайте повернемося за часів Римської Імперії або ще дальше.
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19.09.2022 12:03 Відповісти
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