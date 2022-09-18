УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13763 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 710 17
війна (56233) Росія (47144) Чехія (998) воєнні злочини (1565)

Міністерка оборони Чехії Чернохова про звірства росіян в Україні: Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, несе свою частку вини за ці вбивства

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Чехія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу, аби покласти край війні з "путінськими нацистами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.

"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не припинемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликає залучити ООН до розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
18.09.2022 13:13
+10
показати весь коментар
18.09.2022 13:24
+7
а чому Шольц ы Макрон до Орбана не звонить
показати весь коментар
18.09.2022 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.09.2022 13:13 Відповісти
яка міністерка? - вона мінiстр...
новину набирала редакторша, a запостила запостковша.
показати весь коментар
18.09.2022 13:17 Відповісти
А в нас давно багато нового в українській мові, а Ви не знали? До речі, редакторка .
показати весь коментар
18.09.2022 13:20 Відповісти
кандідатша, діпломатша, примьерка-міністерша - на жаль чув і знаю...
:
показати весь коментар
18.09.2022 13:26 Відповісти
Чув дзвін, та не знає де він
показати весь коментар
18.09.2022 13:28 Відповісти
Почитай про фемінітиви
показати весь коментар
18.09.2022 13:28 Відповісти
"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. , іншими словами " рашистські співучасники геноциду українського народу"
показати весь коментар
18.09.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 13:24 Відповісти
а чому Шольц ы Макрон до Орбана не звонить
показати весь коментар
18.09.2022 13:30 Відповісти
скажи це Орбану на V4
показати весь коментар
18.09.2022 13:49 Відповісти
Скільки вам дурнуватим редакторшам можна пояснювати! Нема ніяких феменітивів!! Є лять підручник з украхнською мови і нема там ніякої срані про таке спотворювання слів!
Вона- редактор, начальник, директор, медик, експерт, міністр, президент.
А призедентка, міністриня міністерка, волонтерка прамедекиня, редакторка - це не правильно!
Сокира - як була жіночого роду так і буде! Юра, що за херню творять твої грамотії безграмотні?

Покажіть мені хто це пише постійно, Данилюк, це сподіваюся це не ти пишеш таку фігню!
показати весь коментар
18.09.2022 15:07 Відповісти
 
 