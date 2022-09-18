Міністерка оборони Чехії Чернохова про звірства росіян в Україні: Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, несе свою частку вини за ці вбивства
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Чехія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу, аби покласти край війні з "путінськими нацистами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.
"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не припинемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - написала вона.
Топ коментарі
+13 Дмитрий Величко f50a5c94
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+7 Bob Fayn
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новину набирала редакторша, a запостила запостковша.
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Вона- редактор, начальник, директор, медик, експерт, міністр, президент.
А призедентка, міністриня міністерка, волонтерка прамедекиня, редакторка - це не правильно!
Сокира - як була жіночого роду так і буде! Юра, що за херню творять твої грамотії безграмотні?
Покажіть мені хто це пише постійно, Данилюк, це сподіваюся це не ти пишеш таку фігню!