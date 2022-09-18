Російські загарбники, які тікали з Харківщини, тиняються Бєлгородом у пошуках їжі, - Тhe Guardian
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський Бєлгород наповнений військовими, загони яких втекли від контрнаступу ЗСУ.
Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота для Тhe Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомляє про натовпи російських військових, які "бродять вулицями Бєлгорода" після відступу від української контратаки.
"Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах - п’яні або втомлені", - розповідає репортер.
Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії.
"Що ми можемо сказати? Наказ є наказ. У нас не було вибору", - сказав репортерові один з загарбників.
Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти. На запитання, куди вони прямуватимуть далі, військові відповідають, що не знають, але думають, що їх повернуть на південь "обороняти кордон".
"У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного", - йдеться в матеріалі.
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Ну і що там складного? Буде "безхатченкувати".
В українській мові таких гидотних виразів немє. Найближче по визначенню - безхатченко або волоцюга.
бмпехи
треба стріляти мацкалям по очах-щоб не дивились..
а краще повбивати..
В рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.
☝️ Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.
➡️ Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.
➡️ Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.
➡️ Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:
☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84
Інформація про здачу в полон російською на телеграм-каналі "Хочу жить" (https://t.me/hochu_zhyt)
російською.
Різали свиней,забирали гроші,речі..
Такої країни,як росія вже нема,не ходячий труп....