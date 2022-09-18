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Російські загарбники, які тікали з Харківщини, тиняються Бєлгородом у пошуках їжі, - Тhe Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород
Фото: theguardian.com

Російський Бєлгород наповнений військовими, загони яких втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота для Тhe Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомляє про натовпи російських військових, які "бродять вулицями Бєлгорода" після відступу від української контратаки.

"Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах - п’яні або втомлені", - розповідає репортер.

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Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії.

"Що ми можемо сказати? Наказ є наказ. У нас не було вибору", - сказав репортерові один з загарбників.

Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти. На запитання, куди вони прямуватимуть далі, військові відповідають, що не знають, але думають, що їх повернуть на південь "обороняти кордон".

"У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Строковиків з Таманської дивізії РФ примушують "обороняти Бєлгородщину", згодні їхати лише четверо, - BBC

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
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18.09.2022 15:05
+40
так хай мародерять белгород)
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18.09.2022 15:08
+34
Ну, вчера еще были доблестные вояки, а сегодня уже пришла реальность - нужно бомжевать!
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18.09.2022 15:05
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Ну, вчера еще были доблестные вояки, а сегодня уже пришла реальность - нужно бомжевать!
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18.09.2022 15:05 Відповісти
В нас придумали перекладати бомж - безхатченко...і як же тоді буде бамжевать українською?
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18.09.2022 15:08 Відповісти
''Бурлакувати" буде українською.
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18.09.2022 15:10 Відповісти
жебракувати
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18.09.2022 15:10 Відповісти
В нас придумали перекладати бомж - безхатченко...і як же тоді буде бамжевать українською?
Ну і що там складного? Буде "безхатченкувати".
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18.09.2022 15:16 Відповісти
Мало би бути "без визначеного місця проживання"...
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18.09.2022 15:17 Відповісти
БОМЖ-це абревіатура з радянського «Бєз Опрєеєльонного Мєста Жітєльства». Який нах переклад?
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18.09.2022 15:22 Відповісти
Добре, що хоч не бімж переклали...
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18.09.2022 15:41 Відповісти
Без Певного Місця Проживання. Майже БМП.
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18.09.2022 16:28 Відповісти
чмоньствувати -підійде ?
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18.09.2022 16:01 Відповісти
Бомж не перекладається, так як, це абревіатура. Без Определённого Места Жительства.
В українській мові таких гидотних виразів немє. Найближче по визначенню - безхатченко або волоцюга.
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18.09.2022 17:10 Відповісти
Бомж - це радянська міліцейська абревіатура - "Без Определенного Места Жительства". А, в принципі, кацапською мовою - "бездомный".
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18.09.2022 18:12 Відповісти
Логічно напрошується безхатченкувати.
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18.09.2022 18:26 Відповісти
без определенного места жительства -- без місця проживання = БМП,
бмпехи
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18.09.2022 15:22 Відповісти
Скоро это будет реальностью всей России...
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18.09.2022 17:01 Відповісти
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18.09.2022 15:05 Відповісти
так хай мародерять белгород)
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18.09.2022 15:08 Відповісти
і розуму нема, два з двох)
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18.09.2022 15:32 Відповісти
не сомневаюсь что уже))
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18.09.2022 21:14 Відповісти
На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного
треба стріляти мацкалям по очах-щоб не дивились..
а краще повбивати..
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18.09.2022 15:15 Відповісти
Чим більше в росії калік тим краще для нас, бо це жива реклама для призову в орки.
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18.09.2022 16:49 Відповісти
Врешті-решт холодильник поборов телевізор...
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18.09.2022 15:18 Відповісти
Дивні якісь ці кацапи: у них автомати за плечима, а вони не можуть собі знайти житло у рідній країні.
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18.09.2022 15:19 Відповісти
А що вони заспівають коли зеки ,вбивці мародери та гвалтівники повернуться на радную рашку?..навчені вже вбивати..зі зброєю на руках..
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18.09.2022 15:19 Відповісти
я задавав питання рашистам..невже ви думаєте ті хто був в тюрмі добровільно в тюрму і повернуться,маючи зброю на руках
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18.09.2022 15:21 Відповісти
Ходят якісь опущені ; побираюця -- а деж іхні вертухаі.
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18.09.2022 15:28 Відповісти
здалися б у полон - були би ситі

В рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

☝️ Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

➡️ Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.

➡️ Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

➡️ Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84

Інформація про здачу в полон російською на телеграм-каналі "Хочу жить" (https://t.me/hochu_zhyt)
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18.09.2022 15:28 Відповісти
Саме так.
російською.
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18.09.2022 16:06 Відповісти
Канибализм им в помощь..
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18.09.2022 15:35 Відповісти
- У тебя брюки в полоску, дай папироску. )))
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18.09.2022 15:39 Відповісти
якщо не рахувати кадирівців і хачикянів,то з усіх кавказських народів найбільшим гнусом є осетини,давні і віддані 6-ки русні ще з часів Росімперії...
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18.09.2022 15:47 Відповісти
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18.09.2022 15:58 Відповісти
очень надеюсь, что самые ушлые уже переслали из Белгорода затрофеенные короткостволы в свои хакасские усть-задрищенски.
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18.09.2022 16:36 Відповісти
лайна їм на лопаті жебракам
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Глянув оригінальну статтю - ну, таке, видно що писав її писака, який скоріше склоняється до російского боку.
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18.09.2022 19:13 Відповісти
В Гостомелі орки забирали їжу у людей,заходячи нагло у хату.
Різали свиней,забирали гроші,речі..
Такої країни,як росія вже нема,не ходячий труп....
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18.09.2022 19:18 Відповісти
красиве слівце...тиняються...
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18.09.2022 19:50 Відповісти
 
 