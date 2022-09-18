УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 068 36
документ (233) Польща (5140) Росія (47144)

Десятки громадян РФ не можуть продовжити посвідку на проживання в Польщі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,флаг,прапор,росія

Декілька десятків російських громадян, які приїхали до Польщі до початку повномасштабної війни, не змогли отримати або продовжити дозвіл на проживання. Причину відмови їм не пояснили, пославшись на гриф "для службового користування"

Як внформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Співрозмовникам видання надійшли листи з оповіщенням, що їхні імміграційні справи анулюються. Причини засекречені та пов’язані з загрозою національній безпеці.

У такому разі людині дають 30 днів, щоб залишити країну. Альтернатива – подавати апеляцію до суду. На час розгляду справи можна залишатися в Польщі.

У 2021 році, за даними Бі-Бі-Сі, в країні було 6,3 тисячі відмов громадянам Росії у посвідці на проживання і дозволі на постійне проживання, від початку 2022 року – вже близько шести тисяч. У деяких регіонах – наприклад, у Мазовецькому воєводстві, куди входить Варшава, – різниця помітніша: у 2021 році було 573 негативні рішення, а цього року – 663.

Також читайте: Дуда в річницю нападу СРСР на Польщу: Росія зараз хоче того ж, що й у 1939 році

За словами юристів, відмова у продовженні чи видачі посвідки на підставі громадянства суперечить правилам ЄС. Але в реальності складно довести, чому було ухвалене рішення про відмову.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Родіна ждет заблудших овец.
показати весь коментар
18.09.2022 15:12
+22
Яка сумна новина
показати весь коментар
18.09.2022 15:11
+20
Додому в Саратов тєрєбонькать вєлічіє.
показати весь коментар
18.09.2022 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка сумна новина
показати весь коментар
18.09.2022 15:11 Відповісти
Opjatj pnuli solncelikih! Eto nazivaetsja- kolektivnaja otvetstvennostj. Terpi moja krasavica.....
показати весь коментар
18.09.2022 16:57 Відповісти
Родіна ждет заблудших овец.
показати весь коментар
18.09.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 15:22 Відповісти
Усі поїдуть у рідні *****, до берізок й любого БЕС(а)путіна антіхриста люциферовича. Берізові мавпи - повинни мешкати у рідної говені...
показати весь коментар
18.09.2022 15:13 Відповісти
Додому в Саратов тєрєбонькать вєлічіє.
показати весь коментар
18.09.2022 15:13 Відповісти
слезы наворачиваются на глаза
показати весь коментар
18.09.2022 15:14 Відповісти
тому що тільки десяткам не поширюється?
Тo так, могли б краще ВСЇХ вслід за крейсерoм відправити ...
показати весь коментар
19.09.2022 02:02 Відповісти
А чому не десятки тисяч кацапів? Чому тільки десятка?!
показати весь коментар
18.09.2022 15:14 Відповісти
згоден-всі кацапські смердючі свині мають бути викинуті з усього цивілізованого світу шоб не смерділи...
показати весь коментар
18.09.2022 15:16 Відповісти
Порєзвілісь і по домам - родіна ждьот!
показати весь коментар
18.09.2022 15:16 Відповісти
А в нас навпаки українські паспорти усіляким ''харашім гуССкім" роздають!
показати весь коментар
18.09.2022 15:18 Відповісти
Малороси у ОПі засіли й зрадники от й "маємо те що маємо"....
показати весь коментар
18.09.2022 15:53 Відповісти
Польский прагматизм в действии.
Польша помнит урок осени 1939 и 2021.
показати весь коментар
18.09.2022 15:25 Відповісти
а зачем им мучиться в Польше? чешите вяличием в зажопинск...
показати весь коментар
18.09.2022 15:27 Відповісти
Назовите их Наташей и продайте в Турцию..
показати весь коментар
18.09.2022 15:28 Відповісти
...хто ще не давав копняка русні?
показати весь коментар
18.09.2022 15:32 Відповісти
зараз так - хто не дав копняка русн1, той себе не поважаэ....., або занадто ледачий.....
показати весь коментар
18.09.2022 15:38 Відповісти
...або німець
показати весь коментар
18.09.2022 15:41 Відповісти
Слава братам полякам!
показати весь коментар
18.09.2022 15:36 Відповісти
Мало.
показати весь коментар
18.09.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 15:46 Відповісти
Пропоную полякам відкрити туристичну агенцію акцентовану на кацапцьських туристів "Дамой - и точка!"...
показати весь коментар
18.09.2022 15:54 Відповісти
"... суперечить правилам ЄС" ? Мабуть давно вже слід поміняти правила щодо вбивць і загарбників.
показати весь коментар
18.09.2022 15:54 Відповісти
А чого вони лізуть у "гейропу" рюззія ж "вяліка й магучая" то хай там й седять.
показати весь коментар
18.09.2022 15:56 Відповісти
Це так,худоба маэ бути в хлiвi.
показати весь коментар
18.09.2022 15:59 Відповісти
Уйобен зе бітте!
показати весь коментар
18.09.2022 16:00 Відповісти
Нужно делать специальный документ, где каждый россиянин, если он хочет и дальше остаться в Европе(даже при наличии разрешающих основаниях), обязан подписать тот документ, где он публично осуждает действия правительства РФ и называет эти действия преступными и фашистскими. Смысл в том, чтоб каждый россиянин, проживающим в Европе-"Zепатриотом" на россии, воспринимался как- раз этот русский всё ещё живёт за бугром, значит он типо предатель и 100% подписал ту определённую бумажечку))). Шах и мат- что не ***** в итоге (причём, в основном подозреваю, что будет МАТ )
показати весь коментар
18.09.2022 16:07 Відповісти
А що росіяни які вбивали поляків в Катині роблять в Польщі?
показати весь коментар
18.09.2022 16:29 Відповісти
Нафіга русня в Польщі,щоб їхня озброєна банда їхала їх спасати?
показати весь коментар
18.09.2022 16:31 Відповісти
На парашу, ваньки!
показати весь коментар
18.09.2022 17:28 Відповісти
Хай ідуть в Сибір
показати весь коментар
18.09.2022 17:49 Відповісти
Этих мразей, вообще нельзя пускать в Польшу, да и вообще, должны быть закрыты все пути - дороги в любые страны, которые конечно, себя уважают!
показати весь коментар
18.09.2022 18:02 Відповісти
в дЯрєвнйу, у тйотькє, в глуш ва сратав
показати весь коментар
18.09.2022 18:05 Відповісти
 
 