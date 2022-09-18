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ЗРК NASAMS посилять протиповітряну оборону України, але небо повністю не закриють, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Зенітно-рекетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"NASAMS-и могли би посилити існуючу систему протиповітряної оборони, але про суттєвість можна казати лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей і т д, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об'єкти", - пояснив Ігнат.

За його словами, на сьогодні говорити про те, що Україна матиме багато цих комплексів навряд чи можна бо ж "не все відразу".

"Це лише перший крок надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже по "протоптаній стежині", можливо, будемо оновлювати ешелон ППО", - каже Ігнат.

Він звернув увагу й на те, що цей комплекс не є далекобійним, радіус його дії до 40 км.

"Але дуже серйозна перевага NASAMS - це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети, в тому числі оперативно-тактичних комплексів", - підкреслив речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
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18.09.2022 15:43
+10
Доведеться волонтерам знову "діставати" ППО для України... Як в 2014-му...
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
************
Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 15:25
+9
відео: Порошенко передав ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та «бандеромобілі»
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18.09.2022 16:10
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Доведеться волонтерам знову "діставати" ППО для України... Як в 2014-му...
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
************
Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 15:25 Відповісти
напару працюєте?причому бтр до буржуйки?це так далеко,як зелень і здоровий глузд !
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18.09.2022 15:55 Відповісти
На Кузні не обіцяв. Хоча би тому, що двісті штук - це річна потреба України, одна Кузня такого не потягне. А, якщо щось і було зроблено в експерементальному порядку, так експеримент, він на то і є експериментом, але в 2019-му навіть експериментальні зразки не те що броні, а й іншої військової техніки припинили фінансувати. І випускати, відповідно.
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18.09.2022 15:46 Відповісти
посилання про 200 БТР на Кузні в студію !
а інакше нех болтать єрундой !
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18.09.2022 16:01 Відповісти
Якщо маєш на увазі оцей бронемобіль - то це не БТР. Але, справді, він виготовляється на Кузні, досі "експерементально", його замовляють лише заможні люди: «Сьогодні ви бачите унікальний автомобіль «Тритон», який був виготовлений «Кузнею на Рибальському». Він може долати водні перешкоди. Щойно він їхав зі швидкістю 110 км/год. Він має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета, озброєний кулеметом «Утьос», хто був у армії, той знає, що це таке. І це також один із улюблених кулеметів наших Збройних Сил», - говорить Порошенко.



Цей бронемобіль купив Порох і передав 206-му тербату ще 12 березня ц.р. Ця та інша техніка (решту якої ти можеш подивитися за ссиллю) нині воює під Херсоном.
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18.09.2022 16:07 Відповісти
Кільчень - українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне.

Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючи аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.

Дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають «максимальним» можливостям системи)
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18.09.2022 16:05 Відповісти
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18.09.2022 16:06 Відповісти
Вона не розроблена, це просто концепт.
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18.09.2022 16:12 Відповісти
в телеге писали задержали бабу которая сливала в парашу инфу по этим ракетам
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18.09.2022 19:20 Відповісти
Когда такая граница с ордой, перекрыть небо может только отсутствие орды...
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18.09.2022 15:27 Відповісти
Кільчень міг би перекрити !

за совка весь простір над Україної був перекритий ППО
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18.09.2022 16:08 Відповісти
закрити небо, закрити землю, закрити море...
два останніх начебто закрили - за шо всі отримали ордена від отказника...
діло за малим...
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18.09.2022 15:36 Відповісти
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18.09.2022 15:43 Відповісти
Реально сказано! Всі добрі починання оборонозахисту держави пішли у асфальт. Тепер маємо Бучу, Ірпінь, Маріуполь і Куп'янськ.
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18.09.2022 17:36 Відповісти
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

заасвальтований......
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18.09.2022 15:50 Відповісти
Чем больше- тем лучше. Даже если не закрывают небо полностью, то всё равно существенная помощь для Украины.
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18.09.2022 15:55 Відповісти
Важны количество комплексов и дистанция поражения, что касается "кинжалов", то они разогреваются очень сильно при трении в атмосфере и испускают волны в широм диапазоне от инфракрасного до ренгеновского, это можно использовать для обнаружения и наведения при перехвате!
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18.09.2022 16:01 Відповісти
Возможно дополнительная установка несложной широкоугольной системы ИК самонаведения на сверхзвуковую ЗРК ракету поможет эффективно сбивать кацапские "кинжалы"
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18.09.2022 16:08 Відповісти
Якщо не помиляюся, Кінжали запускають із Су-31 мало не в стратосфері, і там вони летять майже до цілі, і лише на останньому етапі входять в щільні шари атмосфери, але швидкість така, що традиційними реактивними ракетами ПРО вирогідніть знищення дуже мала. Я читав, у німців є ******* зенітна зброя, яка вистрілює чергами осколкові снаряди назустріч ракеті. Ось таке, мабуть, найліпше проти Кінжалу, але радіус дії дуже невеликий, треба на кожен об'єкт таку зброю ставити.
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18.09.2022 16:23 Відповісти
Міг31
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18.09.2022 20:00 Відповісти
Головне щоб їх не в Київ поставили бункер ОП прикривати. А десь на Харків, Миколаїв
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18.09.2022 16:01 Відповісти
Як раз на Харків, Миколаїв немає ніякого сенсу, поки вони у зоні досяжності артилерії та РСЗО.
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18.09.2022 16:44 Відповісти
Ага, від Харкова, Миколаєва скільки км. до лінії фронту? За скільки км їх можна розмістити від міст? Це не стаціонарні цілі. І т.д. В Запоріжжі працює ж якось
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18.09.2022 16:53 Відповісти
Ситуація абсолютно різна. Харків біла кордону, там взагалі нічого не зробиш, від Миколаєва тільки зараз починають відсувати ворога, якщо звільнять лівий берег, то так. Біля Запоріжжя голий степ і кацапи бояться ставити артилерію та РСЗО близько до лінії фронту.
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18.09.2022 20:20 Відповісти
Так ми не за артилерію, а за розміщення ЗРК говоримо. Миколаїв обстрілюють с-300 с лівого берега наприклад. Не обов'язково ЗРК повинен бути безпосередньо в місті розміщений
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18.09.2022 20:52 Відповісти
ЗРК має бути розміщений не в місті (це взагалі безглуздо), а перед містом по відношенню до напрямків ракетних ударів. Але повторюю, у випадку досяжності ударів артилерії та/або РСЗО в цьому немає сенсу.
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Логічно припустити що такі варіанти розміщення можливі, ЗРК мають же якийсь радіус дії? І наприклад, при наступі ППО не йде ж попереду військ. Он сьогодні ПАЕС зазнала ракетного удару. Треба закривати там напрямок, і Харків (скільки можна вже) краще так ніж зовсім нічого…
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Нічого логічного в такому розміщенні немає, тому що розміщена у забудові ЗРК взагалі не здатна нічого збивати. Розміщення ЗРК позаду міста не набагато корисніше. У ППО одним з найважливіших є час реакції на загрозу.
Іще раз, *****, Харків у зоні досягнення артилерії та РСЗО!
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19.09.2022 14:00 Відповісти
Небо не закриють тому що треба дуже багато систем ставити
А Україні дають дуже мало.
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18.09.2022 16:04 Відповісти
пока две батареи (условным залпом на 144 ракеты)
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18.09.2022 16:29 Відповісти
Чергове "подкрєплєніє".
https://www.youtube.com/shorts/8Dyot0nVEm0
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18.09.2022 16:15 Відповісти
Zdiom NASAMS na dezurstve.Oni silno pomozet uvydyte
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18.09.2022 16:26 Відповісти
ЗРК щоб "закрити небо" є, і навіть дуже близько
Питання в тому, які причини того, що Захід не надає їх Україні...
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18.09.2022 16:43 Відповісти
той хто зрозумів, до кого є питання про причини , зрозумів і те, що саме через цю причину ЗРК немає в Україні .
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18.09.2022 16:53 Відповісти
Інших причин, я просто не бачу.
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18.09.2022 20:28 Відповісти
Не зрячі,або сліпі не бачуть причин,через які вони спокитаються ,а часто і падають. Лише після падіння прозрівають , в чому була причина їхнього падіння.Що з ямами від створення в Україні САП , траншеями ,від бабломойского ,котлованами з ОП "нариті" для України і її народу , кротами з рабсії,??? Багато їх просто не бачить,але це не значить ,що їх не має і їх не бачуть ті, в кого є не тільки ракети...
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19.09.2022 15:04 Відповісти
Радіус дії 40 км ,, яке закрите небо ? Дебіли ,
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18.09.2022 18:33 Відповісти
преступники и саботажники кучма и кравчук и кузьмук с усами просрали ракеты пво и ввс......вокруг запора и днепра были кольца пво при совке..остались только ворота в бункера...кек
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18.09.2022 19:19 Відповісти
Схоже, підсилять Київ.
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18.09.2022 19:53 Відповісти
 
 