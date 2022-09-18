Заяви ексміністра Марги про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста, - МЗС Румунії

Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими публічні заяви ексміністра Андрія Марги щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.

Про це йдеться у заяві румунського відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що "категорично відкидають" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує зловмисні наративи, що поширюються Росією.

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"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюють у МЗС.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга переконаний, що частини території України треба поділити між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродними" кордони України. В посольстві України в Бухаресті підкреслили, що такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин.

Марга востаннє працював в уряді Румунії у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате.

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