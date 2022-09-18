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Заяви ексміністра Марги про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста, - МЗС Румунії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

марга

Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими публічні заяви ексміністра Андрія Марги щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.

Про це йдеться у заяві румунського відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що "категорично відкидають" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує зловмисні наративи, що поширюються Росією.

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"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюють у МЗС.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга переконаний, що частини території України треба поділити між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродними" кордони України. В посольстві України в Бухаресті підкреслили, що такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин.

Марга востаннє працював в уряді Румунії у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
На нашому закарпатському діалекті "марга" означає "худобина". Дуже промовисте прізвище.
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18.09.2022 15:43
+16
Так закриите цього дурачка -- це ж розпалювання національноі ворожнечі.
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18.09.2022 15:40
+13
По нашому-- "скотиняка"
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18.09.2022 16:18
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18.09.2022 15:38 Відповісти
Так закриите цього дурачка -- це ж розпалювання національноі ворожнечі.
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18.09.2022 15:40 Відповісти
Начни с Ермака.
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18.09.2022 16:43 Відповісти
Ермак сказав шо вже пора Брест вернути -- я не чув.
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18.09.2022 16:49 Відповісти
Тобто, почекай я зараз други труси вдягну?
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18.09.2022 17:02 Відповісти
Шнурки зашнурую.
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18.09.2022 17:04 Відповісти
"Други" немає такого слова, правильно буде "другові".
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18.09.2022 17:06 Відповісти
Це каже гугл-траслювач?
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18.09.2022 17:18 Відповісти
Справу вже на це чмо завели? Якщо так, то повіримо.
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18.09.2022 15:40 Відповісти
ще один екс- на подсосі у буйла
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18.09.2022 17:38 Відповісти
На нашому закарпатському діалекті "марга" означає "худобина". Дуже промовисте прізвище.
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18.09.2022 15:43 Відповісти
По нашому-- "скотиняка"
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18.09.2022 16:18 Відповісти
ну так перекрийте йому кисень можливість робити такі заяви...
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18.09.2022 15:45 Відповісти
чувак просто из восьмилетнего летаргического сна вышел и не в курсе, что эта тема уже не актуальна и приоритеты поменялись.....
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18.09.2022 15:53 Відповісти
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18.09.2022 16:45 Відповісти
...то що, тепер Ауреску цьому іплану на спину плюне?
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18.09.2022 15:47 Відповісти
Вроде хотят венграм помощь 7.5 лярд заморозить.вот и начали пищать.
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18.09.2022 15:49 Відповісти
Може і так але тенденція нездорова. Я неодноразово чув, що зараз румуни на Буковині як ніколи почали гнати, що Україна фашистська країна, відправляє силоміць румунів на війну помирати за свої "загарбницькі" інтереси... Ще кажуть, молдавської мови не існує, є тільки спотворена румунська і то взагалі їхні землі....
Зазвичай колишні говорять те, що поки що не наважуються діючи.
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18.09.2022 15:54 Відповісти
А я чув що Ермак твой брат
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18.09.2022 16:59 Відповісти
а не офіційній?
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18.09.2022 15:52 Відповісти
Румыны это твои враги а еще у них президент немец. Они были врагами братских народов России и Украины. Вперед на Бухарест за Сталина. ВСУ подождет пока тебя на фронте.
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18.09.2022 16:52 Відповісти
10к баксів європейському ексчиновнику і він скаже все, що завгодно.
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18.09.2022 15:53 Відповісти
Мад'яри, румуни ..всі ви вороги. Хто був прислугою у Гітлера-тим не виведеш гниль. Навіть поляки, які гіпотетично претендують на Галичину не вий@буються. Бо знають,чим це скінчиться. А маргінальні країни типу румунської циганви та будапештських шльондр завжди будуть плазувати перед тими хто їм здається сильнішим в даний момент 🤷
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18.09.2022 15:54 Відповісти
черговий
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18.09.2022 15:56 Відповісти
То тримайте тоді це хворе створіннячко у наморднику й у будці!
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18.09.2022 15:56 Відповісти
Мамалижники уху їли
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18.09.2022 15:57 Відповісти
але - румунія...
дивись як би тебе не поділили на 25 маленьких румуній - пів суток діло....
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18.09.2022 15:57 Відповісти
До чого тут Румунія?
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18.09.2022 17:08 Відповісти
ну якесь чмо, яке зараз ніхто і звати ніяк, щось гавкнуло. Всеодно нам і нашим ЗСУ робити свою справу - собаки гавкають, а караван іде!
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18.09.2022 16:03 Відповісти
треба було на початку статті зразу написати:"Марга був інформатором румунської Секурітате."
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18.09.2022 16:06 Відповісти
Жуй мамалигу недоримлянин поки останні зуби не повибивали.
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18.09.2022 16:17 Відповісти
Плювати. У нас таких своїх повно, пригадати хоча б фокіна,- переговірник мля..
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18.09.2022 16:21 Відповісти
про Молдову сей клоун скромно умолчал...
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18.09.2022 16:29 Відповісти
Подібні заяви підкреслюють необхідність для України бути мілітарною державою та обов'язковою військовою підготовкою всіх фізично гідних громадян без винятків.
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18.09.2022 16:38 Відповісти
Румыния страна НАТО, тяжело тебе одному будет. Может позовешь на помощь своего брата Россию?
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18.09.2022 16:56 Відповісти
Це я не проти Румунії, а за Україну.
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18.09.2022 17:37 Відповісти
Правоохоронні органи України мають всі підстави заводити кримінальну справу по цьому факту. А там як піде.
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18.09.2022 16:41 Відповісти
Чмо из 2012 года, ну это равносильно что януковощ сейчас что то ляпнет в сторону Польши, это значит Украина должна перед Польшей извиняться? Просто нахрен его, Румыния наш союзник.
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18.09.2022 16:50 Відповісти
Колись уже такі марги хотіли забрати деякі українські землі.На це Брежнєв заявив : "можете - забирайте". Я думаю що і зараз можна так сказати.
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18.09.2022 16:54 Відповісти
Вин справди таке казав? Щось я не можу знайти.
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18.09.2022 17:15 Відповісти
Не варто румунам піднімати такі питання, на їхні ж території мадяри облизуються.
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18.09.2022 18:07 Відповісти
Нечего удивляться. Марга на закарпатском диалекте переводится как быдло .Так что правильная фамилия у этого мешка с дерьмом
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18.09.2022 18:13 Відповісти
А що ще можна було чекати від людини, прізвище якої перекладається на українську, як Скотина.
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18.09.2022 20:02 Відповісти
 
 