Заяви ексміністра Марги про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста, - МЗС Румунії
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Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими публічні заяви ексміністра Андрія Марги щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.
Про це йдеться у заяві румунського відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві запевнили, що "категорично відкидають" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує зловмисні наративи, що поширюються Росією.
"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюють у МЗС.
Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга переконаний, що частини території України треба поділити між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродними" кордони України. В посольстві України в Бухаресті підкреслили, що такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин.
Марга востаннє працював в уряді Румунії у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате.
Будь ласка, зачекайте...
кисеньможливість робити такі заяви...
Зазвичай колишні говорять те, що поки що не наважуються діючи.
дивись як би тебе не поділили на 25 маленьких румуній - пів суток діло....