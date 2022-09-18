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Окупанти випустили 6 ракет по Родинському на Донеччині: двох людей поранено
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення України. У ніч на 18 вересня під ворожим вогнем опинилося місто Родинське Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
За його словами, російські військові злочинці випустили по Родинському 6 ракет С-300. Ворожі снаряди влучили в район залізничної станції та вулиці Шахтарської Слави.
Як зазначається, дві людини поранені і були доставлені у лікарню. Відомо також про пошкоджений автомобіль і житлові будинки по вул. Залізнична та Маяковського. Масштаби руйнувань встановлюються.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.09.2022 16:31 Відповісти Мені подобається 0
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