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Окупанти випустили 6 ракет по Родинському на Донеччині: двох людей поранено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення України. У ніч на 18 вересня під ворожим вогнем опинилося місто Родинське Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

За його словами, російські військові злочинці випустили по Родинському 6 ракет С-300. Ворожі снаряди влучили в район залізничної станції та вулиці Шахтарської Слави.

Як зазначається, дві людини поранені і були доставлені у лікарню. Відомо також про пошкоджений автомобіль і житлові будинки по вул. Залізнична та Маяковського. Масштаби руйнувань встановлюються.

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Автор: Анастасія Потіха
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пока не закончатся ракеты и возможность рашки пополнять их ...рашка и белорашка будут из-за своих кордонов (даже просто из-за кордонов!!!) и с морей обстреливать туда, куда долетит...
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18.09.2022 16:31 Відповісти
 
 