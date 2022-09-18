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Путін провалює всі свої військово-стратегічні завдання, він хотів підкорити Україну, цього не буде, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радакін

Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що президент РФ Володимир Путін "провалює" всі свої військово-стратегічні цілі у війні проти України.

Про це Радакін сказав у програмі ВВС "Неділя з Лаурою Куенсберг", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На самому початку ми сказали, що це (напад на Україну. - Ред.) стратегічна помилка президента Путіна, і стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. В цьому випадку це стратегічний провал. Путін провалює всі свої військово-стратегічні завдання, він хотів підкорити Україну, цього не буде", - наголосив він.

Британський головнокомандувач зауважив, що не зміг досягти жодної стратегічної цілі: не захопив Київ і не послабив НАТО, адже саме зараз до альянсу приєднуються Швеція та Фінляндія, посилюючи союз.

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"Він (Путін. - Ред.) перебуває під тиском, його проблеми наростають. У нього завжди були проблеми з обладнанням, яке він має. Він не має достатньо робочої сили. Його сили слабкі на землі", - додав Радакін.

Водночас адмірал заявив, що українсько-російський конфлікт, ймовірно, "затягнеться надовго" попри нещодавні успіхи українських військових.

Нагадаємо, президент України Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 6 тисяч квадратних кілометрів на сході та півдні держави.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Касапутину главное придумать сказку своему быдлу..
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18.09.2022 16:00
+5
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18.09.2022 15:59
+4
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18.09.2022 16:04
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18.09.2022 15:59 Відповісти
Касапутину главное придумать сказку своему быдлу..
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18.09.2022 16:00 Відповісти
Віина затягнеця до Пасхи.
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18.09.2022 16:02 Відповісти
одним реченням це і справді звучить як "что не делает дурак - все он делает не так")))
тільки сидіти цьому дурневі на нарах років.... - стільки в Гаагу ще не завозили.
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18.09.2022 16:03 Відповісти
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18.09.2022 16:04 Відповісти
это не путин проваливает. его его проваливают всем миром.
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18.09.2022 16:05 Відповісти
Якщо Україні не будуть надавати зброю яку потрібно -то Україна програє
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18.09.2022 16:09 Відповісти
Путін:
1. Нерозумна людина
2. Не має стратегічного погляду
3. Не має почуття передбачення
Якби 10 психологам запропонували сліпий тест - анонімний психологічний портрет путіна з проханням описати його передбачувану кар'єру, то впевнений, що всі 10 зробили б висновок, що стеля цієї людини - керівник структури нижче середньої. без перспектив справжнього кар'єрного зростання. І це дуже добре зрозуміли у далекому 1989 році психологи-кадровики КГБ, коли подали майора путіна на звільнення. Все це укладається у рамки звичайної логіки. Подальше, прихід звільненого майора путіна у ФСБ вже в ролі директора (звання генерала армії) та обрання його президентом, ніякою логікою пояснити не можна.
Там щось інше
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18.09.2022 16:12 Відповісти
там ваапще, не надо в вопросе параши глубоко заморачиваться. смерть империй и недоимперии в частности - неизбежна, как дембель "по белой ладе калине". вопрос года. и только потому. шо в истории её виртуальности, время устанавливается Админом )) и права доступа юзеров не в состоянии изменить время её демоверсии. только Админ! а время для него течёт по другому))
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18.09.2022 16:18 Відповісти
" - публіцистка з США Енн Епплбаум

Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
 Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.

дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
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18.09.2022 17:16 Відповісти
Наш человек.
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19.09.2022 04:09 Відповісти
 
 