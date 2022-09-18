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Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пугачова

Легендарна російська співачка Алла Пугачова виступила проти вторгнення Росії в Україну та попросила вважати її іноагенткою.

В інстаграмі вона опублікувала звернення до Міністерства юстиції РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. І наголосила, що той виступає за припинення "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Раніше стало відомо, що Галкіна визнали в Росії іноагентом. Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ. Сам гуморист каже, що вважатиме це нагородою.

Також читайте: Артисти з РФ, які хочуть виступати в Україні, мають подати декларацію на підтримку нашого суверенітету, - Мінкульт

Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
Прекращения гибели наших ребят. А на гибель Украинских детей ей насрать
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18.09.2022 16:07
+43
і де ж там проти вторгнення в Україну?
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18.09.2022 16:05
+40
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18.09.2022 16:07
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Ще одна овсяннікова. За кораблем, потвора!
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18.09.2022 17:10 Відповісти
Не буває хороших росіян - це те саме, що не має такого народу, як українці. Не треба впадати в крайнощі. Крайніми категоріями оперують тільки малограмотні люди. В світі все набагато складніше.
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18.09.2022 17:22 Відповісти
Можливо "не буває хороших росіян" - це операція ФСБ, на яку клюнули наші громадяни.
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18.09.2022 17:32 Відповісти
"Нє фсьо так адназначна"®
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19.09.2022 15:22 Відповісти
Тільки на Український паспорт хай не сподівається.
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18.09.2022 17:33 Відповісти
якщо вона звертається до росіян, то це їх розборки, нам насрать. але любий кіпиш серед росіян нам на користь.
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18.09.2022 18:44 Відповісти
Отож. Вот ты - патриот. А Денис - нет.

Я бы и обиженному Гиркину дал бы паспорт, если бы он помог грамотно развалить Рашку раз и навсегда. Мелочные обиды всегда должны быть ниже стратегических целей.
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18.09.2022 21:02 Відповісти
А взагалі нічого так, най буде.
Русоізоляція - як каже Тарас Білка.
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18.09.2022 17:35 Відповісти
Пугачева столько генсеков пережила, и Путина думает пережить. Пост ее видимо выверен юристами, и действительно, это для россиян и так поступок мужественный, ибо пошла волна ату... ее ату.... Надо к ним пристать, к бурятам, будем с москалями хором гавкать на Аллу.
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18.09.2022 17:44 Відповісти
А те що "ваши ребята" знищують в Україні дітей,жінок,наших захисників,це для неї неважливо?Хороші русскі мають бути поховані в хороших трунах, а погані - в поганих.
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18.09.2022 17:47 Відповісти
І чим скоріше - тим краще.
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18.09.2022 17:51 Відповісти
,,Нашу страну,, гнида ,, а про дітей людей ,,, які гинуть в Україні ,,, ні слова ,,, падло
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18.09.2022 17:57 Відповісти
Если ты такой смелый просто для начало возьми флаг Украины и выйди на красную площадь. Там броник и каска не поможет.
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18.09.2022 20:39 Відповісти
киш кацап , тут тобі не раді , виступай на красной площаді !
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18.09.2022 20:53 Відповісти
Славик ти не там шукаешь кацапа. Потрать свою энергию на окопы или оружие.
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19.09.2022 00:27 Відповісти
Напиши адресу свого шанця , я тобі у нього патрончиків піднесу (( раптом що - мені вже за віком дозволять до тебе доїхати , а навігатор доведе .
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19.09.2022 00:54 Відповісти
Мде
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18.09.2022 18:00 Відповісти
Сегодня не удивляет количество "хороших русскиx", бо их "мальчики" получают по рылу в Украине. Так всегда у русских, они именно послe звиздюлей начинают шось подозревать. Удивляет количество Украинцев, готовых сосаться в десны с этими "вдрух прозревшими" дикарями.
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18.09.2022 18:24 Відповісти
Эти украинцы просто умнее тебя, и думают на два шага вперед.

Да, ты можешь прямо сейчас повесить Пугачеву, сделаешь из нее святую мученицу, и всего что ты добьешься - это минус одна Пугачева.

А можешь апплодисментами ее поддержать (даже если хочется посцать ей в лицо), сказать ей что она на правильном пути, сказать как ты ее ценишь, обожаешь, пусть и дальше поттачивает корни в Кремле. Добьешься распада России.

Не будь таким мелочным.
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18.09.2022 21:06 Відповісти
Я не мелочный. Хороший русский не дышит. Крапка.
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18.09.2022 21:07 Відповісти
Вот именно. Только от твоих мечт, русский дышать не перестанет. Ему надо это устроить. И устроить это можно при помощи Аллы Борисовны.

Но ты мелочный, готов разругаться со всеми потенциальными союзниками.
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Поиск "хороших русских" - это тот самый хохлизм, который ВСЕГДА приводил к рабству.
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18.09.2022 21:15 Відповісти
Искать хороших русских нужно для того, чтобы использовать их против плохих русских.
Этой тактике уже столетия.
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19.09.2022 00:11 Відповісти
Хохлизму тоже столетия. Рабству тоже столетия. Все эти столетия как раз и были в поисках "хороших русских". Пора менять парадигму.
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19.09.2022 00:17 Відповісти
Ну так меняй свое рабское мировоззрение, кто ж против. Я тебе про Ивана, ты мне про болвана. Не интересная дискуссия, сорян.
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19.09.2022 00:42 Відповісти
Это не я призываю облизывать "хороших русских". Так шо со своей рабской идеологией тебе на страну-помойку, русский.
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19.09.2022 00:45 Відповісти
та хто вона така? Годі вже рекламувати це совкове сміття
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18.09.2022 18:26 Відповісти
Вона - человек которого знает вся Россия.
Вона - человек которого просто так в тюрьму не закроешь.
Вона - на данный момент против Пыни, так же как и ты.

Этого достаточно ?
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18.09.2022 21:08 Відповісти
ні
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19.09.2022 07:40 Відповісти
Поспорю с теми, кто ругает Пугачёву за то, что она не сочувствует украинцам.

Дело в том, что, если б она сделала заявление в духе: "Будь прокляты русские фашисты, отнимающие жизни невинных украинцев, нет войне, долой Путина, слава ВСУ", тамошние зомби её и дослушивать не стали бы. (мол, совсем Пугачиха с глузда съехала, давно к этому шло) После десятилетий промывания мозгов на любое сочувствие Украине там стоит жёсткий блок.

Так что от умеренного заявления, в котором говорится именно о российских проблемах, будет больше пользы. Как ни крути, для старшего поколения Пугачёва кое-что значит, и мысль, что нынешние власти и её могут записать в иноагенты, кого-то заставит задуматься.

А сочувствует ли она украинцам, фиг знает. Пока живёт в России, проукраинских заявлений наверняка делать не рискнёт.
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18.09.2022 18:47 Відповісти
"О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным...

И вот тогда - из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова." (с)
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18.09.2022 18:50 Відповісти
Тут полное стихотворение:
По Улице Моей Который Год. Ахмадулина Белла Ахатовна.
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18.09.2022 23:20 Відповісти
ПуГалкіна усе своє життя була приближена до царя, вона так само відірвана від реальності, як і ***** зі своїми олігархами.
Та й взагалі, що можна очікувати від жінки, яка виходить заміж за зіркових геїв. Не просто з ними дружить, спілкується, а виходить заміж та ще й дітей завела. Кончена бабця, яка не здатна до емпатії.
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18.09.2022 19:20 Відповісти
Примітивно мислиш
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18.09.2022 22:44 Відповісти
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19.09.2022 17:25 Відповісти
Звичайний «патріотичний» висер рюзького ліберала.
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18.09.2022 19:25 Відповісти
Анекдот времен Брежнева:
Леонид Ильич захотел узнать - что будут говорить о нем после его смерти. Попросил ученых, те ввели его в летаргический сон на 20 лет. Очнулся ЛИ, выходит из клиники, идет в библиотеку им. Ленина. Взял на полке том Большой Советской Енциклопедии, нашел себя. Маленькая статья, набраная меленьким шрифтом: "Брежнев Л.И. - мелкий политический мошенник времен АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ". И где теперь Лёня?
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18.09.2022 19:35 Відповісти
Алла Пугачёва на 7-й месяц геноцида украинского народа сказала, что цели у войны иллюзорные, а Россиюшка из-за этой войны живёт только хуже и солдатиков русских очень жалко.

Нет, она не сказала: "Простите, что малодушно молчала все эти годы и плясала перед кровавым царём в Кремле, пока моя страна расчленяла и терзала Украину".

Нет, не сказала: "Я желаю победы Украине и ее народу в борьбе против моего фашистского государства. Наша вина перед украинским народом неискупима".

Нет, не сказала: "Путину и его прихвостням трибунал, наказания всем военным преступникам и террористам. Возмездия всем палачам. Слава Украине!".

А не сказала она всего этого, потому что она плевать хотела и на Украину, и на украинцев, и на Мариуполь, и на Бучу, и на Изюм, и на украинских детей, и на боль и горе соседнего народа".

Ей жалко русского Ваньку, который пришёл насиловать, грабить и убивать на чужую землю.

Цели войны не устроили. Их бы подкорректировать немного, вот тогда можно и повоевать.

Ей хочется процветания Рейху. Его благоденствия. Ведь только сильный Рейх может вести победоносную войну, Рейх без коррупции! И обязательно еще поведёт. А слабый Рейх может вот так позорно увязнуть без внятных результатов да с иллюзорными целями. Неуважаемо как-то, стыдно за такую великую державу.

Ее взволновало, что ее мужу присвоили там какой-то статус. Ее не волновало, когда бомбы ее государства летели на театры, школы и больницы Украины. Это был недостаточный повод для высказывания. Ее тронуло только тогда, когда опосредованно, без всяких последствий для свободы, здоровья и материального состояния в принципе тоже (на паперть явно никто из них не пойдет) дело коснулось ее мужа.

А почему? Почему она сказала именно то, что сказала? Потому что это обычная, имперская, шовинистическая единица, которую непонятно по каким причинам возводят в ранг морального авторитета и совести нации.

Ну, россиянина хлебом не корми - кумира себе сотворит из говна и палок. Лишь бы было нечто сверху великое, непререкаемое и безусловное.

После ее слов хочется сказать - лучше бы молчала и дальше. Стыдоба. Но самое интересное, что она никогда не поймёт, как цинично и мерзко прозвучали ее слова сегодня. Ну, не понимают все они, что такое добро и зло. Не отличают, нравственно незрячи, душевно больны. Калеки. Не дано. И с такими умозаключениями и мечтами о "прекрасной России будущего", видимо, никогда понять им этого не суждено.

КОЛОКОЛ XXI
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18.09.2022 19:37 Відповісти
Своє відношення до України це фарбоване непорозуміння іще у 80-ті минулого століття сказало у мікрофон палацу спорту в Дніпрі , забувшися що він увімкнений , там додавати нічого ((
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18.09.2022 20:58 Відповісти
"Мудро поступили организаторы самого первого награждения днепрян золотыми медалями чемпионов СССР 1983 года.
Тогда по личной просьбе нашего знакового земляка - председателя КГБ СССР Виктора Михайловича Чебрикова в Днепропетровск впервые приехала (поздравить футболистов) Алла Пугачева.
Никакой дворец не мог, конечно, вместить желающих послушать ее концерт.
И он начался сразу после вручения «Днепру» медалей.
Но сначала все вышли, а потом снова заполнили 5-тысячный зал"
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18.09.2022 22:04 Відповісти
Саша шуструй, і що вона казала? Плиз пру
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19.09.2022 03:42 Відповісти
Респект Аллі Борисівні! В умовах поліцейської держави, неодобрювати дії х#ла, це багато значить.
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18.09.2022 20:05 Відповісти
Спасибо Алла. Вы храбрая женщина.
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18.09.2022 20:36 Відповісти
Для полностью отравленного пропагандой величия и праведности действий власти ********** это достаточно смелое заявление, направленное на внутреннего zаzомбироvанного рабсеянина, чтобы они начали мыслить, дальше будет больше...
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18.09.2022 20:40 Відповісти
Истинный патриот Украины стал бы поддерживать Пугачеву и стараться раздувать эту небольшую революционную искорку, ведь пламя - будет Украине на благо.

Но нет же ж. Половина комментирующих - все равно желает ей зла, мечтает уничтожить, злится что она не так сказала, не там сказала, не тому сказала. Вместо того чтобы стратегически это использовать, хотя бы ткнув в этот авторитет (а как ни крути это так) кого-нибудь из знакомых ватников.

Враг моего врага - мой друг. Так действуют США. Так действует Россия. И только украинцы готовы объявить врагом любого, кто на их взгляд недостаточно громко их поддерживает.

ЦРУ бы уже давно навело с ней контакты и попыталось каким-нибудь нехитрым способом провернуть бунт в столице.
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18.09.2022 20:58 Відповісти
Справжній патріот України , якщо у нього немає змоги бути поруч із ЗСУ , за цей час хоча б навчився українською мовою висловлювати свої думки про підтримку когось у кацапії , а не "кацапським язиком" нас тут повчати як правильно поводитися з єрейкою -кацапкою що плювати на долю України хотіла ((
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18.09.2022 21:09 Відповісти
Я умею. Но зачем ?

Патриотизм - это любовь к родине, а не к средству выражения мыслей. Если что-то не понятно - переспроси, я переформулирую.

Но я рад что у тебя нет аргументов против, и ты решил перейти на личности. Значит я прав.
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18.09.2022 21:16 Відповісти
Ні в чому ти не правий , просто тобі так здається (( ти тут вже заплутався трішки у поясненні патріотизму , то закликаєш Батьківщину любити , пишучи її назву з малої літери ( відразу патріота видно ) , то закликаєш патріотів Батьківщини поважати того кого доля України навіть не хвилює (( І отут у тебе якраз і проблемка - твоє "срєдство вираженія мислєй" формує твій хід думок , саме тому ти - ніхто по життю , вважаєш себе вітьою -пророком )) бувай ,синок петра , доводити щось кацапу - невдячна справа , ти ж і ці коменти на фоні курки двоголової строчиш ))
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18.09.2022 22:37 Відповісти
Добре, мабуть в тебе й дiйсно з росiйською мовою проблеми. Це дивно, але й таке бувае, тому буду на украiнськiй. Доречi, вангуючи твоi коменти щодо гуглотранслейта - раджу придивись, що я насправдi пишу росiйськими буквами, тобто не через транслейт.

Давай спочатку.

Справжнiй патрiот держави, повинен i розмiрковувати, i дiяти на якомога бiльше благо держави, вiдкинувши особистi iнтереси, навiть якщо цi iнтереси декларативно-патрiотичнi.

Ну от скажи, якщо тобi дати зброю с вигравованим на нiй росiйським гербом щоб ти воював проти руснi - ти що, настiльки альтернативно-обдарований що викинеш цю зброю ? Тiльки тому що вона росiйська ? Сподiваюсь що нi. Стрiляе - i добре.

Те ж саме на рахунок Пугачовоi. Абсолютно начхати на неi як на особистiсть i що там ii хвилюе. Але якщо на цей час вона - ситуативний союзник у боротьбi з росiянською владою - цього союзника треба використовувати.

I справжнiй патрiот перше-наперше розмiркуе, ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПУГАЧИХУ НА КОРИСТЬ КРАIНИ, а вже потiм подумае про мило та мотузку.

Але ти Славiк, не патрiот. I тим паче не стратег. Якщо тобi дати свободу вибору, ти б мабуть зi всiма союзниками розiсрався, хто не бiгае з прапором на сiдницi i не шпрехае украiнською. У тебе всi вороги, навiть тi хто боронять твiй пукiнс вiд справжнiх ворогiв, а якщо ворогiв в окрузi немае - то ти iх собi придумаеш.

Я - патрiот. Тому Пугачову я розглядаю як ЗБРОЮ, чи просто iнструмент для досягнення цiлей на користь Украiни.
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19.09.2022 00:33 Відповісти
У чому вона нам союзник - у тому що написала заяву про визнання її іноагентом ? (( Десь у колонії книжки у бібліотечці тюремній видає іще один такий "союзничок" який про бутерброд розповідав (( А тепер порівняй її позицію і , наприклад , Макаревича
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19.09.2022 00:50 Відповісти
Шустрий, з тебе патріот, як з гімна пуля
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19.09.2022 03:45 Відповісти
Самі створили ілюзії самі за них вмирають
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18.09.2022 21:06 Відповісти
не буду ни с кем спорить, каждый имеет право на свое мнение, но, поступок действительно смелый, хоть и сильно запоздалый.
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18.09.2022 21:28 Відповісти
Немцов тоже был "священной коровой", но и это не спасло его от убийства. ее заявление исключительно для граждан России, где Алла Борисовна несомненно пользуется авторитетом и уважением, и возможно кому то оно, что называется "зайдет", и заставит хотя бы призадуматься. хотя да, ждать пока погибнет более 50 тысяч "наших ребят", и только потом проявить жалость, как то не очень искренне звучит, мягко говоря...
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18.09.2022 21:54 Відповісти
люблю кацапов....в разобранном виде...тут и пепельницу можно сделать или чучело на стену набить и фигурок нарезать для шахмат))))
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18.09.2022 21:33 Відповісти
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18.09.2022 22:34 Відповісти
Я в шоці від шмаркатих коментаторів - що, борці, якось не так, як у мультику "слуга народу" говорить Алла? Зебіли, закрийте рота, ви вже нагаласавали усім нам Верховного головнокомандувача, то ******** на фронт під його керівництво. А до цієї Жінки вам ще далі, як до Одеси рачки, довбні!
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18.09.2022 22:53 Відповісти
Гучно матюкаєшся!
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19.09.2022 17:23 Відповісти
Бабка молодець!
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18.09.2022 23:22 Відповісти
З її подачі соловйову харю підрихтували. Хоч за це можно їй дякувати
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19.09.2022 03:47 Відповісти
Браво!
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19.09.2022 04:08 Відповісти
Вже вивела бабло з нарасії в офшори, то вже й можна стати "іноаґєнтом"?
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19.09.2022 15:24 Відповісти
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