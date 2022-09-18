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Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Легендарна російська співачка Алла Пугачова виступила проти вторгнення Росії в Україну та попросила вважати її іноагенткою.
В інстаграмі вона опублікувала звернення до Міністерства юстиції РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. І наголосила, що той виступає за припинення "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".
Раніше стало відомо, що Галкіна визнали в Росії іноагентом. Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ. Сам гуморист каже, що вважатиме це нагородою.
Топ коментарі
+46 Zemer
показати весь коментар18.09.2022 16:07
+43 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.09.2022 16:05
+40 Топ Ган
показати весь коментар18.09.2022 16:07
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Будь ласка, зачекайте...
Я бы и обиженному Гиркину дал бы паспорт, если бы он помог грамотно развалить Рашку раз и навсегда. Мелочные обиды всегда должны быть ниже стратегических целей.
Русоізоляція - як каже Тарас Білка.
Да, ты можешь прямо сейчас повесить Пугачеву, сделаешь из нее святую мученицу, и всего что ты добьешься - это минус одна Пугачева.
А можешь апплодисментами ее поддержать (даже если хочется посцать ей в лицо), сказать ей что она на правильном пути, сказать как ты ее ценишь, обожаешь, пусть и дальше поттачивает корни в Кремле. Добьешься распада России.
Не будь таким мелочным.
Но ты мелочный, готов разругаться со всеми потенциальными союзниками.
Этой тактике уже столетия.
Вона - человек которого просто так в тюрьму не закроешь.
Вона - на данный момент против Пыни, так же как и ты.
Этого достаточно ?
Дело в том, что, если б она сделала заявление в духе: "Будь прокляты русские фашисты, отнимающие жизни невинных украинцев, нет войне, долой Путина, слава ВСУ", тамошние зомби её и дослушивать не стали бы. (мол, совсем Пугачиха с глузда съехала, давно к этому шло) После десятилетий промывания мозгов на любое сочувствие Украине там стоит жёсткий блок.
Так что от умеренного заявления, в котором говорится именно о российских проблемах, будет больше пользы. Как ни крути, для старшего поколения Пугачёва кое-что значит, и мысль, что нынешние власти и её могут записать в иноагенты, кого-то заставит задуматься.
А сочувствует ли она украинцам, фиг знает. Пока живёт в России, проукраинских заявлений наверняка делать не рискнёт.
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным...
И вот тогда - из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова." (с)
По Улице Моей Который Год. Ахмадулина Белла Ахатовна.
Та й взагалі, що можна очікувати від жінки, яка виходить заміж за зіркових геїв. Не просто з ними дружить, спілкується, а виходить заміж та ще й дітей завела. Кончена бабця, яка не здатна до емпатії.
Леонид Ильич захотел узнать - что будут говорить о нем после его смерти. Попросил ученых, те ввели его в летаргический сон на 20 лет. Очнулся ЛИ, выходит из клиники, идет в библиотеку им. Ленина. Взял на полке том Большой Советской Енциклопедии, нашел себя. Маленькая статья, набраная меленьким шрифтом: "Брежнев Л.И. - мелкий политический мошенник времен АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ". И где теперь Лёня?
Нет, она не сказала: "Простите, что малодушно молчала все эти годы и плясала перед кровавым царём в Кремле, пока моя страна расчленяла и терзала Украину".
Нет, не сказала: "Я желаю победы Украине и ее народу в борьбе против моего фашистского государства. Наша вина перед украинским народом неискупима".
Нет, не сказала: "Путину и его прихвостням трибунал, наказания всем военным преступникам и террористам. Возмездия всем палачам. Слава Украине!".
А не сказала она всего этого, потому что она плевать хотела и на Украину, и на украинцев, и на Мариуполь, и на Бучу, и на Изюм, и на украинских детей, и на боль и горе соседнего народа".
Ей жалко русского Ваньку, который пришёл насиловать, грабить и убивать на чужую землю.
Цели войны не устроили. Их бы подкорректировать немного, вот тогда можно и повоевать.
Ей хочется процветания Рейху. Его благоденствия. Ведь только сильный Рейх может вести победоносную войну, Рейх без коррупции! И обязательно еще поведёт. А слабый Рейх может вот так позорно увязнуть без внятных результатов да с иллюзорными целями. Неуважаемо как-то, стыдно за такую великую державу.
Ее взволновало, что ее мужу присвоили там какой-то статус. Ее не волновало, когда бомбы ее государства летели на театры, школы и больницы Украины. Это был недостаточный повод для высказывания. Ее тронуло только тогда, когда опосредованно, без всяких последствий для свободы, здоровья и материального состояния в принципе тоже (на паперть явно никто из них не пойдет) дело коснулось ее мужа.
А почему? Почему она сказала именно то, что сказала? Потому что это обычная, имперская, шовинистическая единица, которую непонятно по каким причинам возводят в ранг морального авторитета и совести нации.
Ну, россиянина хлебом не корми - кумира себе сотворит из говна и палок. Лишь бы было нечто сверху великое, непререкаемое и безусловное.
После ее слов хочется сказать - лучше бы молчала и дальше. Стыдоба. Но самое интересное, что она никогда не поймёт, как цинично и мерзко прозвучали ее слова сегодня. Ну, не понимают все они, что такое добро и зло. Не отличают, нравственно незрячи, душевно больны. Калеки. Не дано. И с такими умозаключениями и мечтами о "прекрасной России будущего", видимо, никогда понять им этого не суждено.
КОЛОКОЛ XXI
Тогда по личной просьбе нашего знакового земляка - председателя КГБ СССР Виктора Михайловича Чебрикова в Днепропетровск впервые приехала (поздравить футболистов) Алла Пугачева.
Никакой дворец не мог, конечно, вместить желающих послушать ее концерт.
И он начался сразу после вручения «Днепру» медалей.
Но сначала все вышли, а потом снова заполнили 5-тысячный зал"
Но нет же ж. Половина комментирующих - все равно желает ей зла, мечтает уничтожить, злится что она не так сказала, не там сказала, не тому сказала. Вместо того чтобы стратегически это использовать, хотя бы ткнув в этот авторитет (а как ни крути это так) кого-нибудь из знакомых ватников.
Враг моего врага - мой друг. Так действуют США. Так действует Россия. И только украинцы готовы объявить врагом любого, кто на их взгляд недостаточно громко их поддерживает.
ЦРУ бы уже давно навело с ней контакты и попыталось каким-нибудь нехитрым способом провернуть бунт в столице.
Патриотизм - это любовь к родине, а не к средству выражения мыслей. Если что-то не понятно - переспроси, я переформулирую.
Но я рад что у тебя нет аргументов против, и ты решил перейти на личности. Значит я прав.
Давай спочатку.
Справжнiй патрiот держави, повинен i розмiрковувати, i дiяти на якомога бiльше благо держави, вiдкинувши особистi iнтереси, навiть якщо цi iнтереси декларативно-патрiотичнi.
Ну от скажи, якщо тобi дати зброю с вигравованим на нiй росiйським гербом щоб ти воював проти руснi - ти що, настiльки альтернативно-обдарований що викинеш цю зброю ? Тiльки тому що вона росiйська ? Сподiваюсь що нi. Стрiляе - i добре.
Те ж саме на рахунок Пугачовоi. Абсолютно начхати на неi як на особистiсть i що там ii хвилюе. Але якщо на цей час вона - ситуативний союзник у боротьбi з росiянською владою - цього союзника треба використовувати.
I справжнiй патрiот перше-наперше розмiркуе, ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПУГАЧИХУ НА КОРИСТЬ КРАIНИ, а вже потiм подумае про мило та мотузку.
Але ти Славiк, не патрiот. I тим паче не стратег. Якщо тобi дати свободу вибору, ти б мабуть зi всiма союзниками розiсрався, хто не бiгае з прапором на сiдницi i не шпрехае украiнською. У тебе всi вороги, навiть тi хто боронять твiй пукiнс вiд справжнiх ворогiв, а якщо ворогiв в окрузi немае - то ти iх собi придумаеш.
Я - патрiот. Тому Пугачову я розглядаю як ЗБРОЮ, чи просто iнструмент для досягнення цiлей на користь Украiни.