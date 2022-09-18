Контрнаступ ЗСУ вражає, але війська РФ ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

У Міноборони Німеччини вважають, що просування українських військових на сході вражає, але російські війська все ще не виведені з території України.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн. - Ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше Цорн заявляв, що сумнівається у масштабному контрнаступі українських військових і допускає лише "контратаки, які можна використати для відвоювання місць чи окремих ділянок фронту".

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