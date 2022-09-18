Контрнаступ ЗСУ вражає, але війська РФ ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт
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У Міноборони Німеччини вважають, що просування українських військових на сході вражає, але російські війська все ще не виведені з території України.
Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".
"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн. - Ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.
Зазначимо, раніше Цорн заявляв, що сумнівається у масштабному контрнаступі українських військових і допускає лише "контратаки, які можна використати для відвоювання місць чи окремих ділянок фронту".
Будь ласка, зачекайте...
це убоїсько командує німецькою армією !!!
армією германців із тисячолітньою славетною, нікуди не дінешся, історією!
у die Welt була розгромна стаття і з коментарями німців, нищивними для німецького генералітету та політичного класу
пардон, то була цитата, а Вам ось сюди: Welt
https://www.welt.de/politik/ausland/article241077741/Atemberaubend-duerftig-Ex-US-Militaer-kritisiert-General-Inspekteur-der-Bundeswehr.html?icid=search.product.onsitesearch
саме ця.
почитайте коментарі простих німців під статтею - нищивні для німецької "еліти"
"Не виражайтесь, це вам не Цензор..."
бо не хочемо бути першими.... (ну... мабуть, щоби ***** не образилось))
ніяк не можеть відірватись від буйловської сісько-піськи
астаткино - рулитъ...
Та й взагалі я щось все більше думаю, що вони "стяться" давати нам свої танки і через те (можливо це і головне), що вони у реальних бойових ситуаціях покажуть себе аж зовсім не з кращої сторони. Он, у турків не дуже приємні враження про їх можливості, особливо живучість.
https://youtu.be/dMWXC7RygKA
щоб отак:
Корпус вартових ісламської революції Ірану отримав 340 швидкісних катерів
Ізраїль і а ж сама Туреччина роблять такі катери-беспілотники
в Твиттер ему накидай.... ))
правда, кроме скумбрии по 8 он больше никого не читает.....
хоча, як кожен українець сказати:
ютьли,
німці-воїни тепер вживається виключно у граматичній формі Plusquamperfekt Употребление данной временной формы в немецком языке значительно отличается от употребления Präteritum и Perfekt, которые обозначают обычное действие в прошлом безотносительно к завершённости или незавершённости этого действия.
Plusquamperfekt выражает давно прошедшее действие
Согласен с ней, судя по всему она она патриот Украины. Не все поняли её посыл, но в целом она правильные месседжи задвигает.
ти що курнув ?
Она тоже недовольна только событиям в Харькове, и считает недостаточно утвердительными та победа на длинной дистанции. Выражает определённый скептицизм, несмотря на очевидные вещи. Т.е. требует большего. А кто хвалит харьковскую операцию, но настраивается на дальнейшие события и понимает, что всё ещё впереди, а этой операцией можно гордится, но это ещё не конец? Правильно, только патриоты Украины.
Почему ставлю эту информацию?
Потому, что её огласка может заставить руководство ВС РФ задуматься о целесообразности и адекватности такого удара. Также надеюсь, что ВСУ собьет значительное число ракет, а оставшиеся не смогут уничтожить цели.
Якобы, по информации из российского генштаба, 14 сентября Путину предложили воспользоваться весенним еще планом удара по гидроэлектростанциям и плотинам на Днепре.
Речь идет о массированных ракетных ударах по инфраструктуре в Кременчуге, Каменском, Запорожье. Для реализации плана Путин дал согласие на использование ракет Х101, которые могут нести до полутонны взрывчатки (ракеты этого типа могут нести ядерный заряд, но вероятность использования тактических ядерных боеприпасов близка к нулю).
В апреле Путин потребовал использовать эти ракеты только по согласованию с ним, потому что в распоряжении ВС РФ их осталось 103 штуки. В течение лета их использовали считанное число раз, например для обстрела завода Южмаш в Днепре. Х101 запускаются с самолетов стратегической авиации. Они могут быть выпущены над территорией России, Белоруссии, из района Черного или Каспийского моря.
По словам нескольких офицеров в генштабе, для удара могут быть использованы от 30 до 50 ракет, сериями пусков.
Так как разрушить ракетным обстрелом гидро-инфраструктуру в Запорожье невозможно из-за ее повышенной прочности (ДнепроГЭС проектировалась и строилась с запасом прочности на прямой ракетный ядерный удар), предполагается уничтожить плотины в Кременчуге и Каменском, а плотину ДнепроГЭС хотят повредить. Поврежденная конструкция не выдержит нагрузку от прорыва двух плотин выше по течению.
При разрушении плотин в Кременчуге и Каменском, волна дойдет до Запорожья через 4-6 часов. В течение 10-12 часов конструкция плотины ДнепроГЭС не выдержит нагрузки и рухнет.
Такой удар разрушит существенную часть инфраструктуры по левому берегу (правый берег Днепра выше левого и ему разрушение плотин почти не угрожает), скует силы ВСУ, которым придется заниматься эвакуацией населения, приведет к жертвам среди гражданских и военных. Во всяком случае, так это видится российским генералам.
Ответственность за обстрел российские военные хотят переложить на украинцев.
«**…ем, пусть там полстраны им смоет. Скажем, что нацики сами взорвали, чтобы остановить наше успешное продвижение», - сказал один из российских старших офицеров.
По мнению авторов плана, вода затопит и часть оккупированной Запорожской области, в том числе Энергодар, но конструкция АЭС выдержит затопление, а разрушение от гидродинамического удара ей не грозит, так как основная энергия потока уйдет южнее, в сторону Токмака, Молочанска и Новобогдановки. У ВС РФ нет долговременных укреплений в тех районах, а технику и личный состав они отведут за несколько часов до удара.
16 сентября на саммите ШОС, то есть уже после принятия решения об ударе по плотинам, Путин заявил, что недавние обстрелы электростанций в Харькове и других украинских городах - это предупреждение.
Исходя из низкой эффективности российских ракетных ударов и улучшения работы систем ПРО и ПВО ВСУ, удары по плотинам, если они случатся, не принесут ожидаемых Путиным и генштабом результатов. Больше того, они бессмысленны как самостоятельное действие.
Ещё раз: информация не проверенная, но такая, что вполне может быть правдой. Проинформирован - значит вооружён. (с) Шарп