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Контрнаступ ЗСУ вражає, але війська РФ ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

У Міноборони Німеччини вважають, що просування українських військових на сході вражає, але російські війська все ще не виведені з території України.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн. - Ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше Цорн заявляв, що сумнівається у масштабному контрнаступі українських військових і допускає лише "контратаки, які можна використати для відвоювання місць чи окремих ділянок фронту".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
та да... а представьте если б еще и обещанное случайно )) немецкое вооружение...
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18.09.2022 16:07
+19
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18.09.2022 16:08
+16
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18.09.2022 16:17
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та да... а представьте если б еще и обещанное случайно )) немецкое вооружение...
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18.09.2022 16:07 Відповісти
.... от коли відкинете рашистів повністю, тоді ми дамо танки.

це убоїсько командує німецькою армією !!!
армією германців із тисячолітньою славетною, нікуди не дінешся, історією!
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18.09.2022 16:16 Відповісти
Генерал Бен Ходжес недавно розкатав німецького супер-пупер генерала головного інспектора бундесверу

у die Welt була розгромна стаття і з коментарями німців, нищивними для німецького генералітету та політичного класу
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18.09.2022 16:20 Відповісти
дадите ссылку?
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18.09.2022 16:36 Відповісти
погортайти підшивку журнала "Ніва" за 1901 рік

пардон, то була цитата, а Вам ось сюди: Welt
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18.09.2022 17:00 Відповісти
дякую !

саме ця.
почитайте коментарі простих німців під статтею - нищивні для німецької "еліти"
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18.09.2022 17:18 Відповісти
нічого нищівного там нема. Діе Херр. Звичайні жування соплів зажравшихся бюргерів.
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18.09.2022 18:02 Відповісти
там у шапцы форума нымецькими буквами написано:

"Не виражайтесь, це вам не Цензор..."
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18.09.2022 20:02 Відповісти
не скажи... а уважно і вдумливо прочитай, що там народ написав - хоча потрібно ментальність німців ******** розуміти. я прочитав усі до одного коменти, навіть кацапських ботів ))). дуже неприємні слова для їхньої влади, і їхнього бундесінспектора. Потрібно розуміти дойчерів. Вони багато сказали.
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18.09.2022 22:53 Відповісти
вже нова отбрешка... коли ми побачимо що ще хтось вже передав танки, то і ми...
бо не хочемо бути першими.... (ну... мабуть, щоби ***** не образилось))
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18.09.2022 16:21 Відповісти
міністр іноземних справ Польщі Рау пише, що німці сподіваються на повернення тело-жирного фроендшафт із рашкою

ніяк не можеть відірватись від буйловської сісько-піськи
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18.09.2022 17:04 Відповісти
Ага. Генеральша Клімакс.
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18.09.2022 19:13 Відповісти
гаваритъ и паказеваетъ масква...
астаткино - рулитъ...
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18.09.2022 16:22 Відповісти
Навіщо ці всі сентенції від фройляйн яка не має жодного уявлення про те що каже?🤦
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18.09.2022 16:08 Відповісти
Посилається на якогось цорна,який вже налажав у своїх прогнозах. "Нострадамус" всратий. Досить прислухатися до всієї цієї європейської наволочі. Вони-ніщо в питаннях війни.
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18.09.2022 16:14 Відповісти
У нас тоже есть такие) Например Маляр.
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18.09.2022 16:14 Відповісти
Маляр-маргиналка,на которую насрать. И мы это понимаем. А европейские умники корчат из себя истину в последней инстанции. И мы типа должны этому внимать. А не пошли бы они?
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18.09.2022 16:18 Відповісти
дивлячись на цю нечесану "фройляйн" я не дивуюсь стану бундесверу, де із 400 танків на ході тільки половина
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18.09.2022 16:21 Відповісти
пробач за вільний стиль... скажу так: а ти оптиміст ))) (я про кількість танків, які на ходу).

Та й взагалі я щось все більше думаю, що вони "стяться" давати нам свої танки і через те (можливо це і головне), що вони у реальних бойових ситуаціях покажуть себе аж зовсім не з кращої сторони. Он, у турків не дуже приємні враження про їх можливості, особливо живучість.
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18.09.2022 23:00 Відповісти
Ти бач, ми й ще не всі війська, **** стара, викинули з України. Хоч би, дура, глянула на карту та зауважила, скільки площи та людей в Україні , а скільки на мордорі. Ця німечина точно за 3 дня вже би підписувала капітуляцію, якби на неї напали. Ой як би мені хотілося, щоб русня пару раз пульнула по бундесверу, та "накрила" би рус.запроданців там. Задрали ці німецьки"експерди" своїми "мнєніями" , всрались від русні, а деякі все життя працювали за бабло на них, і зараз бабла теж дуже хочеться і за це готови не тільки Україну "продати", но і свою країну охоче продадуть.
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18.09.2022 16:49 Відповісти
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18.09.2022 16:08 Відповісти
як реальність це звісно не подобається, але плюсую, бо цей жах треба розуміти й знати.
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18.09.2022 16:11 Відповісти
шольца спитай, де зброя, що він так класно обіцяє, та якими слимаками він ту зброю везе
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18.09.2022 16:09 Відповісти
можем откинуть их на берлин.. за ту "поддержку" и *********** которое они нам устраивают...
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18.09.2022 16:11 Відповісти
в Турции построен корпус первого корвета проекта АДА лдя Украины....
https://youtu.be/dMWXC7RygKA
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18.09.2022 16:11 Відповісти
нахрена ...?

щоб отак:

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18.09.2022 16:24 Відповісти
А мені чомусь здається це щоб отак не було. Тим паче що ці всі будівництва чисто на майбутнє. Де буде країна Якутія....Дагестан...Чечня...Татарстан ..ну і так далі))
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18.09.2022 16:31 Відповісти
пока его достроят, от расеи останется только Московия.....
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18.09.2022 16:32 Відповісти
учіться:
Корпус вартових ісламської революції Ірану отримав 340 швидкісних катерів
Ізраїль і а ж сама Туреччина роблять такі катери-беспілотники
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18.09.2022 17:08 Відповісти
катери із некерованими ракетами
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18.09.2022 17:11 Відповісти
катери із керованими ракетами
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18.09.2022 17:13 Відповісти
катери у дії проти американських кораблів
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18.09.2022 17:14 Відповісти
шото я так смутно помню шо Порох собирался построить мини-флотилию из мелких катеров для Азовского моря, но его на смех поднимали тогдашние зрадофилы, нынешние зелейоббики.
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18.09.2022 20:13 Відповісти
лучше это гундосому покажи....
в Твиттер ему накидай.... ))
правда, кроме скумбрии по 8 он больше никого не читает.....
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18.09.2022 17:28 Відповісти
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18.09.2022 16:17 Відповісти
Оце чувак нормально доносить інформацію.👍Аби вона тільки дійшла.
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18.09.2022 16:27 Відповісти
елегантно!

хоча, як кожен українець сказати:
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18.09.2022 16:32 Відповісти
Ізюм - один з ключових опорників рашистів, на оріксі втрати рашистів наближаються до тисячі машин. Переважно кинутої, такого драпу Європа не бачила з ww2
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18.09.2022 16:18 Відповісти
шурупають ли,

німці-воїни тепер вживається виключно у граматичній формі Plusquamperfekt Употребление данной временной формы в немецком языке значительно отличается от употребления Präteritum и Perfekt, которые обозначают обычное действие в прошлом безотносительно к завершённости или незавершённости этого действия.

Plusquamperfekt выражает давно прошедшее действие
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18.09.2022 16:30 Відповісти
Маятник історіі вже хитнувся в нашу сторону - Цорн держи за нас кулаки.
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18.09.2022 16:34 Відповісти
у його віці він може тримати тільки свою на шість годин ображену ліверну ковбасу
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18.09.2022 17:15 Відповісти
Танки давайте!!
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18.09.2022 16:36 Відповісти
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18.09.2022 16:37 Відповісти
Донік мабуть не в курсі, хто ж призначив Залужного! Такий пост наче Залужний призначив Зеленського Так гляди доживемося до того, що Донік призначив Порошенко. Хоча... Може враховуючи вклад Доніка в перемогу над Москалями... Хто його знає що напишуть в патріотичних підручниках історії
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18.09.2022 16:48 Відповісти
чому зеленський не хоче закінчити війну? війна йому вигідна? зеленський наживається на війні?
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18.09.2022 17:05 Відповісти
кінець війні - кінець ЗЄ-лі: спитаємо про все !!!!!!
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18.09.2022 17:23 Відповісти
це вона свого фельдмаршала спасає. Бо з цих трьох навіть німці сміються
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18.09.2022 16:40 Відповісти
Де танки і мардери? 5 місяців тому обіцяли 100 мардерів, і ?
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18.09.2022 16:42 Відповісти
На Херсон наверное намекает? Есть такое дело.
Согласен с ней, судя по всему она она патриот Украины. Не все поняли её посыл, но в целом она правильные месседжи задвигает.
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18.09.2022 17:14 Відповісти
она патриот Украины

ти що курнув ?
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18.09.2022 17:21 Відповісти
Это сарказм конечно. НО....
Она тоже недовольна только событиям в Харькове, и считает недостаточно утвердительными та победа на длинной дистанции. Выражает определённый скептицизм, несмотря на очевидные вещи. Т.е. требует большего. А кто хвалит харьковскую операцию, но настраивается на дальнейшие события и понимает, что всё ещё впереди, а этой операцией можно гордится, но это ещё не конец? Правильно, только патриоты Украины.
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18.09.2022 17:33 Відповісти
Контрнаступление ВСУ поражает, но танки не дадим , этот встеб говорит , вы без танков хороши.Но ***** слов не понимает , только физическую боль...
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18.09.2022 17:25 Відповісти
В центре Херсона прогремели мощные взрывы
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18.09.2022 17:38 Відповісти
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18.09.2022 17:40 Відповісти
За даними місцевих ЗМІ, у місті пролунало «шість потужних вибухів», а місцеві жителі публікують фото роботи систем ППО.
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18.09.2022 17:54 Відповісти
У неділю, 18 вересня
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18.09.2022 18:35 Відповісти
Сразу предупреждаю, что это возможный вброс, но некоторые телеграм-каналы, которые позиционируют себя, как "нейтральные", начали писать, что ВС РФ планируют удар по плотинам на Днепре.

Почему ставлю эту информацию?

Потому, что её огласка может заставить руководство ВС РФ задуматься о целесообразности и адекватности такого удара. Также надеюсь, что ВСУ собьет значительное число ракет, а оставшиеся не смогут уничтожить цели.

Якобы, по информации из российского генштаба, 14 сентября Путину предложили воспользоваться весенним еще планом удара по гидроэлектростанциям и плотинам на Днепре.

Речь идет о массированных ракетных ударах по инфраструктуре в Кременчуге, Каменском, Запорожье. Для реализации плана Путин дал согласие на использование ракет Х101, которые могут нести до полутонны взрывчатки (ракеты этого типа могут нести ядерный заряд, но вероятность использования тактических ядерных боеприпасов близка к нулю).

В апреле Путин потребовал использовать эти ракеты только по согласованию с ним, потому что в распоряжении ВС РФ их осталось 103 штуки. В течение лета их использовали считанное число раз, например для обстрела завода Южмаш в Днепре. Х101 запускаются с самолетов стратегической авиации. Они могут быть выпущены над территорией России, Белоруссии, из района Черного или Каспийского моря.

По словам нескольких офицеров в генштабе, для удара могут быть использованы от 30 до 50 ракет, сериями пусков.

Так как разрушить ракетным обстрелом гидро-инфраструктуру в Запорожье невозможно из-за ее повышенной прочности (ДнепроГЭС проектировалась и строилась с запасом прочности на прямой ракетный ядерный удар), предполагается уничтожить плотины в Кременчуге и Каменском, а плотину ДнепроГЭС хотят повредить. Поврежденная конструкция не выдержит нагрузку от прорыва двух плотин выше по течению.

При разрушении плотин в Кременчуге и Каменском, волна дойдет до Запорожья через 4-6 часов. В течение 10-12 часов конструкция плотины ДнепроГЭС не выдержит нагрузки и рухнет.

Такой удар разрушит существенную часть инфраструктуры по левому берегу (правый берег Днепра выше левого и ему разрушение плотин почти не угрожает), скует силы ВСУ, которым придется заниматься эвакуацией населения, приведет к жертвам среди гражданских и военных. Во всяком случае, так это видится российским генералам.

Ответственность за обстрел российские военные хотят переложить на украинцев.

«**…ем, пусть там полстраны им смоет. Скажем, что нацики сами взорвали, чтобы остановить наше успешное продвижение», - сказал один из российских старших офицеров.

По мнению авторов плана, вода затопит и часть оккупированной Запорожской области, в том числе Энергодар, но конструкция АЭС выдержит затопление, а разрушение от гидродинамического удара ей не грозит, так как основная энергия потока уйдет южнее, в сторону Токмака, Молочанска и Новобогдановки. У ВС РФ нет долговременных укреплений в тех районах, а технику и личный состав они отведут за несколько часов до удара.

16 сентября на саммите ШОС, то есть уже после принятия решения об ударе по плотинам, Путин заявил, что недавние обстрелы электростанций в Харькове и других украинских городах - это предупреждение.

Исходя из низкой эффективности российских ракетных ударов и улучшения работы систем ПРО и ПВО ВСУ, удары по плотинам, если они случатся, не принесут ожидаемых Путиным и генштабом результатов. Больше того, они бессмысленны как самостоятельное действие.

Ещё раз: информация не проверенная, но такая, что вполне может быть правдой. Проинформирован - значит вооружён. (с) Шарп
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18.09.2022 17:45 Відповісти
Німці не допомагають Україні, тому що відчувають родинні почуття до руських фашистів. Гени пальцем не роздавиш.
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18.09.2022 18:07 Відповісти
Ну так Німеччина все робить для того, щоб не було "масштабного контрнаступу українських військових".
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18.09.2022 22:38 Відповісти
 
 