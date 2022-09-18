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Путін добровільно не поступиться, але умови майбутнього миру визначатимуть тільки українці, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Президент РФ Володимир Путін "добровільно не поступиться", тому війна може тривати ще довго, проте лише Україна та українці мають визначити умови миру.

Таке переконання висловив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель французькому виданню Journal du dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Він констатує, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині "не обов’язково є передвісником неминучого військового краху Росії", проте дозволяє дійти певних висновків.

Найперше, що рішучість українців у захисті своєї території призвела якщо не до перемоги, то до чисельних поразок армії РФ. Друге, на думку Борреля, контрнаступ показав, що Європа зайняла правильну позицію щодо підтримки України та тиску на агресора. Третє - стали очевидними потенційні кроки до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ змінив стратегічний баланс, Кремль веде безнадійну битву, - Боррель

"Ми маємо посилити нашу підтримку України, задовольняючи її значні військові та економічні потреби. Бо давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не поступиться", - сказав Боррель.

За його словами, після війни все одно настане мир, але лише українці визначатимуть умови його укладання. Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах.

"Якщо війна не закінчиться, надія покласти цьому край, мабуть, народжується на полі бою", - додав Боррель.

Нагадаємо, президент України Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 6 тисяч квадратних кілометрів на сході та півдні держави.

Також читайте: "Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Боррель, наверно, не в курсе, что там расклад немного поменялся.....
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18.09.2022 16:48
+7
Вове Членину пора подвигаться.....
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18.09.2022 16:50
+7
Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах. -НЮРНБЕРГ- 2 над рашизмом.
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18.09.2022 16:56
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Его кумир сралин тоже добровольно не уступал.
А потом сдох на даче и сгнил на общих основаниях.
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18.09.2022 16:48 Відповісти
Вове Членину пора подвигаться.....
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18.09.2022 16:50 Відповісти
Боррель, наверно, не в курсе, что там расклад немного поменялся.....
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18.09.2022 16:48 Відповісти
а пока что еще вот так...
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18.09.2022 16:55 Відповісти
это так кажется - послушай Осечкина.....
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18.09.2022 16:57 Відповісти
odin iz glavnix jest povar prigozin.Etomu celoveku nevazno kto vojnu vygrajet,emu vozna sam fakt vojni stob tot mog bi polucat dengi s biudzete kacapov,polovinu mozet realno Vagner,a drugoje sebe,kak i oruzije vsio iz skladov on mozet brat bez ogranicenije i ego prodovat Afriku,talibam,Igilu i nevazno komu ecio.Vsio eto idiot v nego korman
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18.09.2022 17:51 Відповісти
в кремле война идет уже не за деньги, а за собственную жопу......
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18.09.2022 17:56 Відповісти
А кто сказал что мы ждем что ***** добровольно уйдет с Украины? Или вообще оставит Украину в покое? И кто сказал что мы хотим мира с рашистами?
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18.09.2022 16:49 Відповісти
Мир с Москвой ето как мир с болячкой. Кто хочет примириться с гангреной? А война- ето лечение. Так что не нужно нас пугать войной. *Мир* с Рашкой гораздо опаснее.
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18.09.2022 16:51 Відповісти
Росіяни ніколи не визнають поразок і усі території на які ступала нога будуть називати ісконно узькими. Будь які межі мають бути зафіксовані договором... війна не оголошена, тобто діючі межі мають бути станом на 1991 рік, що навіть теоретично складно уявити на сьогоднішній день... ця війна на довго, дуже довго.
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18.09.2022 16:53 Відповісти
Українці визначились:
"Руїни кремля в москві. Росії як адміністративно-державної одиниці не існує. Парад Перемоги в Києві.".
Крапка.
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18.09.2022 16:54 Відповісти
Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах. -НЮРНБЕРГ- 2 над рашизмом.
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18.09.2022 16:56 Відповісти
Касандра боррель -- даваите шось посериозніше.
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18.09.2022 16:57 Відповісти
Игорь Глебов

@GlebovIg

·

5 ч

Много денег потратил Путин ,покупая европейских политиков .

А сам достался Си Цзиньпину и Эрдогану , абсолютно бесплатно .
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18.09.2022 17:11 Відповісти
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18.09.2022 17:13 Відповісти
Наше наступление, особенно на Харьковщине - это было, конечно, круто! Но сейчас мы рискуем попасть в психологическую ловушку. Представим себе, что орки соберутся с силами и полезут, прокладывая себе путь своими же трупами и по ним же шагая, и нам придется отойти с некоторых освобожденных территорий. Не сменится ли эйфория на истерию под лозунгом "Все пропало"? Если вспомнить историю советско-немецкой войны 1941-45 г. (историю этой войны мы изучали подробно и хорошо помним), то до Сталинградской битвы и Курской дуги (первая половина 1943 г.) чаши весов склонялись то в одну сторону, то в другую. Не буду пересказывать историю, почти все это помнят. Сейчас перед нами сильный, коварный и жестокий противник. Да, за нами весь цивилизованный мир, но враг по-прежнему силен - я бы сравнил с нацистским Вермахтом после поражения под Москвой в декабре 1941-го.
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18.09.2022 17:15 Відповісти
Враг безусловно еще силен и не должно быть никаких иллюзий. но если это понимаем мы, то понимают и в генштабе и наверно что то делают для предотвращения плохого сценария.
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18.09.2022 17:24 Відповісти
То, что наши военные не повторят ошибок Красной Армии в начале 1942 г., это видно, они доказали свой профессионализм, Я говорю про народ, который, если военная удача от нас на какое-то время отвернется (все может быть, в войне не бывают одни победы), из эйфории впадет в депрессию и истерию "все пропало".
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18.09.2022 17:38 Відповісти
" - публіцистка з США Енн Епплбаум

Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
 Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.

дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
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18.09.2022 17:17 Відповісти
На самом деле, х#ло должны грохнуть сами россиянцы. Вообще-то всё к этому и идёт (не потому что они хорошие и всё осознали- а потому что у них другого выхода не останется).
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18.09.2022 17:22 Відповісти
голыми руками против вооруженного омона это не получится.
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18.09.2022 17:25 Відповісти
Чому "голими руками"?
І чому ти вважаєш, що ***** грохнути мають "харошіє рускіє", в кавичках, чи без?
Необов'язково. Касапцьких самодержців вбивали в більшості випадків "свої", наближені, такі ж самі злочинці.
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18.09.2022 17:39 Відповісти
Именно так и победили ГКЧП в августе 1991 г.
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18.09.2022 17:39 Відповісти
Азербайджанский политолог Рустамзаде каже что на рабZee поставлен крест...будут валить не по детски...
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18.09.2022 17:52 Відповісти
Завтра в Лондоне будет неформальный саммит, надеюсь решат наконец что-нибудь насчёт гниды.
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18.09.2022 18:11 Відповісти
Умови прості - Україна в кордонах на 1 лютого 1991 року , виплата РФ , Україні , сотні мільярдів репарацій , Україна , член НАТО !
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18.09.2022 18:58 Відповісти
Он САМ покончил с собой, когда по собственному САМОДУРСТВУ (и самоуверенности) начал эту войну!
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18.09.2022 20:09 Відповісти
 
 